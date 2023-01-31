Узы сотрудничества

Увеличить объёмы сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном до двух миллиардов долларов — такую задачу перед бизнесменами двух стран поставили Президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров. Но для решения этой задачи обеим сторонам необходимо приложить максимум усилий.

В канун государственного визита в нашу страну главы соседнего государства в Бишкеке прошли две встречи представителей деловых кругов Кыргызстана и Узбекистана. Итоги этих переговоров — более чем впечатляющие. Но обо всём по порядку.

Сначала прошёл бизнес-форум «Кыргызстан — Узбекистан», в работе которого приняли участие 300 представителей деловых кругов наших стран. Открывая форум, председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров отметил: «В настоящее время в стране осуществляют свою деятельность 60 предприятий с участием узбекского капитала, из которых 22 — совместные бизнес-структуры и 38 с полным участием узбекского капитала».

Глава Кабмина проинформировал гостей о больших возможностях по ведению бизнеса в Кыргызстане. Кроме того, Акылбек Жапаров заявил о заинтересованности нашей республики в привлечении технологий, инвестиций из Узбекистана. «Все открыто и честно работающие бизнес-структуры будут поддерживаться государством», — резюмировал глава Кабмина.

По его убеждению, необходимо активно интенсифицировать контакты между производителями, объединениями производителей, торговыми палатами, промышленными и аграрными ассоциациями наших стран. И в то же время жизненно важно построить эффективные механизмы сотрудничества. В частности, сократить до минимума бюрократию, предоставить бизнесменам возможности по свободному передвижению товаров и инвестиций.

В заключение своего выступления Акылбек Жапаров отметил: «По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил 543,2 миллиона долларов США, что больше аналогичного показателя за 2021 год на 21 процент. Но это далеко не предел. Нам есть к чему стремиться, какие высоты преодолевать».

Руководитель администрации Президента Узбекской Республики Сардор Умурзаков в свою очередь поддержал идеи и мысли Акылбека Жапарова. Он сообщил собравшимся предпринимателям: «Мы можем скооперироваться и создать в Кыргызстане производства, которые есть и в Узбекистане. Наши деловые круги готовы сотрудничать в технологическом, проектном и финансовом планах. Президент нашей страны Шавкат Миромонович Мирзиёев поручил правительству и предпринимателям Узбекистана реализовывать в вашей республике различные проекты с такой же старательностью, как и на Родине».

Для начала Сардор Умурзаков предложил создать для бизнес-кругов Кыргызстана и Узбекистана онлайн-платформу, на которой в свободном доступе будут размещаться бизнес-планы для совместных проектов. Эта идея главой Кабинета министров КР и предпринимателями наших стран была горячо поддержана.

Затем на бизнес-форуме начали свою деятельность две панельные дискуссии: «Перспектива экономического сотрудничества. Бизнес и кооперация»; круглый стол «Региональная интеграция и экономическое развитие».

И уже после этого заместитель министра экономики и развития Кыргызстана Канат Абдрахманов сообщил представителям СМИ: «По итогам работы двух дискуссионных площадок было подписано 84 (!) двухсторонних документа на общую сумму в 1,67 миллиарда долларов, главными из которых стали 29 инвестиционных документов, 52 экспортных контракта и три так называемых импортных договора».

Крепко потрудились на форуме и руководители министерств сельского хозяйства наших стран. Они составили дорожную карту, в которую вошли несколько подписанных договоров. В этих документах говорится об импорте и экспорте аграрной продукции в наши страны, создании совместных предприятий.

Так что день, по словам самих же участников форума, прошёл очень плодотворно. А некоторые государственные деятели обеих республик день 26 января назвали историческим. Возможно, они, конечно и погорячились. Подписанные документы — ещё не гарантия их успешной реализации. Но во всяком случае обе стороны узнали о потребностях и возможностях друг друга. Уже неплохо!

После завершения работы бизнес-форума «Кыргызстан-Узбекистан» начался Деловой совет предпринимателей двух государств. Эта неформальная организация создана в прошлом году по инициативе Торгово-промышленных палат двух стран, но это не значит, что Деловой совет лишён каких-либо полномочий. Напротив, предприниматели Кыргызстана и Узбекистана имеют право инициировать принятие важных государственных документов, побудить правительства своих стран прийти им на помощь в решении экономических проблем. Деловой совет — это своего рода глас народа, то бишь предпринимателей.

Открывая заседание, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев пригласил узбекских предпринимателей «завоёвывать наши рынки», смелее выходить с деловыми предложениями и инициативами.

Сопредседатель заседания Делового совета — заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Жамшед Ураков — в свою очередь отметил эффективность функционирования созданной ими межгосударственной организации. Благодаря Деловому совету, по его убеждению, удалось ещё теснее сплотить предпринимателей наших государств, и этот факт обнадёживает.

Однако сами бизнесмены пока никакой эйфории не испытали. Они говорили в основном о проблемах, сильно сдерживающих их деловые контакты. Так, представители молочной и мясной промышленности Кыргызстана заявили о необходимости предоставления на границе зелёного коридора их скоропортящейся продукции. «Наше мясо и молоко на таможенных пунктах пропуска может находиться несколько дней, — с горечью констатировали кыргызстанские предприниматели, — что, конечно же, отражается на качестве продуктов. Поэтому необходимо выработать меры, позволяющие переправлять мясо и молоко в Узбекистан без очереди».

Другая проблема из этой же серии: в странах ЕАЭС уже давно и эффективно действуют взаимоприемлемые ветеринарные стандарты. Почему бы и Узбекистану не последовать примеру друзей-соседей, то есть внедрить эти стандарты у себя? Тем более что они, эти стандарты, во многом эквивалентны мировым. В результате и по этой причине мясная и молочная продукция Кыргызстана долго задерживается на границе.

Представитель Майлуу-Сууйского электролампового завода выразил на заседании недоумение причинами сокращения экспорта его продукции в Узбекистан. Ведь Майлуу-Суу находится рядом с Узбекистаном, лампочки завода имеют высокое качество и долговечны. А вместо этого соседи закупают эту продукцию в других странах.

Но особый резонанс на совещании вызвали выступления нескольких кыргызстанских предпринимателей. «На каком основании, — говорили они, — за вагон транзитного груза через Узбекистан нам приходится платить по 1500 долларов, а наши друзья за вагон такой же продукции, следующий по территории Кыргызстана, платят только по 300 долларов?»

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Жамшед Ураков был вынужден только пообещать «поставить этот вопрос» перед правительством.

Несколько участников Делового совета подняли проблему отсутствия совместных торговых центров. «В наших странах, — утверждали кыргызстанцы, — есть немало мелких фермеров, которые не в состоянии производить большой объём сельскохозяйственной продукции. Оптовики-коммерсанты не хотят заниматься мелочовкой, поэтому эти люди испытывают большие трудности при реализации своего урожая».

Имеются проблемы и у предприятий лёгкой промышленности двух стран. К примеру, Узбекистан производит немало высококачественных нитей и отправляет их в Турцию, где из них изготавливают прекрасные ткани и потом отправляют в нашу страну. В Кыргызстане прекрасно зарекомендовали себя пошивочные предприятия и цеха. Почему бы совместными усилиями не создать ткацкие производства? При таком раскладе продукция была бы намного дешевле.

О необходимости создания совместных предприятий говорили представители фармацевтической отрасли Кыргызстана. Назрела необходимость создания единой для центральноазиатских государств и Казахстана визы. Это, по убеждению наших тур-операторов, значительно бы повысило потенциал рекреационных отраслей республик. Были также подняты бизнесменами и другие не менее важные проблемы.

Жамшед Ураков и Темир Сариев на некоторые вопросы предпринимателей смогли дать чёткие ответы. Так, они пообещали представителям аграрного бизнеса сделать всё возможное для приобретения мобильных ветлабораторий и предоставления зелёного коридора для экспорта их продукции. На другие вопросы они затруднились ответить, а третьи намереваются «поставить» перед правительствами.

Смутил на заседании Делового совета ещё один нюанс: слабая активность узбекских предпринимателей. Да, некоторые из них говорили (вернее, пиарили) свои предприятия, но, очевидно, стеснялись предлагать партнёрам из Кыргызстана вести сов-местный бизнес. А может быть, думали: «Мы вам рассказали о себе, а потом сами думайте». А самостоятельно выйти с инициативой многие из них почему-то не решались.

Не зря же Темир Сариев после слов наших бизнесменов о существующих проблемах был вынужден сказать: «Если не будем идти друг другу навстречу, предлагать свои ноу-хау, то цели совместного товарооборота в два миллиарда долларов вряд ли достигнем».

После завершения заседания Делового совета было подписано шесть меморандумов. Хорошее дело. Но от меморандумов до реальных контрактов — дистанция огромного размера. Так что нужно ещё долго работать, засучив рукава. И самое главное — иметь желание укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Вячеслав АНИКИН.

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