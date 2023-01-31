Потомок голубых кровей

В Бишкек приехал прямой потомок сразу трёх известнейших выдающихся фамилий Чайковских, фон Мекк и Давыдовых. Денис Андреевич фон Мекк — основатель благотворительного фонда, общественный деятель, коллекционер, историк-генеалог, издатель и публицист.



Имея высшее техническое образование и руководя производством, бросает всё, к чему стремился долгое время, и кардинально меняет сферу деятельности. Денис фон Мекк считает, что ему был послан знак свыше, не тем, мол, занимается. Он прислушивается и посвящает свою дальнейшую жизнь изучению культурных и исторических ценностей, начинает разгадывать сложное генеалогическое древо своих предков. Параллельно оканчивает Московский губернский колледж искусств по специальности «менеджмент культурных мероприятий». Но при знакомстве с людьми скромно называет себя специалистом по правовым вопросам пожарной безопасности — такую специальность он получил первоначально.

— Мне часто говорят, что знают своих прародителей до седьмого колена, но это нереально сложно. Максимум до пятого, а дальше просто сбиваешься. Представьте, что, если считать всех предков до седьмого колена, получается 254 человека. Физически невозможно знать всех. Я занимаюсь вычислением своего родового древа на протяжении многих лет, но так и не дошёл до пятого. По статистике у каждого четвёртого человека на Земле есть увлечение или хобби, и самое распространённое — коллекционер, особенно среди мужской половины человечества. В моём случае это увлечение здорово помогает, потому что чем больше пытаешься

изучить вещь, тем больше углубляешься в историю. По школе и университетам нас учат запоминать скучные даты, фамилии и термины, а когда человек изучает историю своего рода, она оживает, появляются образы, картинки и связи. Меняется понятие истории как науки, — отмечает Денис фон Мекк.

Дело всей жизни

Кыргызстанцам представили серию собственноручно изданных книг, посвящённых жизни и творчеству Чайковского и других известных представителей русской творческой интеллигенции. Особый интерес представляет конволют, скомпонованный из разных изданий и рукописей в отдельную книгу. Началом его увлечения послужило издание, которое Денис Андреевич приобрёл на аукционе, как оказалось, книга была в единичном экземпляре, посвящена творчеству Александра Пушкина в видении разных композиторов, автора и музыковеда Игоря Бэлзы. Было принято решение переиздать столь редкую книгу, добавив статьи и очерки других авторов. Так родился первый конволют Дениса фон Мекка под названием «Пушкин и Чайковский», следом издаётся «Моцарт и Чайковский», состоящий из четырёх частей. На аукционах попадались довольно редкие дореволюционные книги, которые не переиздавали в советское время. Чтобы они не исчезли навсегда, принято решение продолжить свою деятельность.

Отдельно стоит остановиться на сборнике под названием «Семья Чайковских», который опубликуют в ближайшее время. Кажется, что о великом композиторе известно всё, но на самом деле всегда есть неизданные записи, письма и очерки. По словам наследника легендарных кровей, Пётр Чайковский мог стать писателем, ведь изданы 17 томов его книг, куда вошли критические статьи, воспоминания, дневники, переписка. У композитора была большая семья, каждый член которой талантлив в чём-то своём. Например, отец Петра Чайковского — Илья Петрович Чайковский, выдающийся инженер, руководил заводом, на котором трудились десятки тысяч людей. В будущем конволюте опубликуют информацию о каждом члене семьи великого композитора, а также о переписке отца со своим начальником генералом Глинкой.

«Чайковский на карте мира» — уже готовый сборник, который в ближайшее время также увидит свет. Ведь помимо музыки страстью Чайковского стали путешествия. За свою жизнь он посетил и 19 стран мира, и более 160 населённых пунктов, в то время когда не было даже железных дорог, также он изучал иностранные языки для того, чтобы читать литературу в оригинале.

Подарок театру

Денис фон Мекк представил вниманию зрителей старинную фотографию из семейного архива Чайковских, сделанную в 1848 году, когда будущему композитору было всего восемь лет. Долгое время фотография хранилась у бабушки Дениса Андреевича, которая в 1976 году подарила её клинскому дому-музею Чайковского. Всего у семейства фон Мекк имеется в коллекции 126 фотографий Чайковского, которые собраны в книгу с комментариями и описанием каждой фотографии. Именно её Денис Андреевич подарил Кыргызскому государственному театру оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Духовные ценности маэстро музыки

Пётр Чайковский был достаточно религиозным и богобоязненным человеком, глубоко изучал Библию, так как родился в православной традиционной семье. С детства ходил на службы в церковь, но, взрослея, он приобрёл новые, отличные от родителей взгляды на религию и церковь. Об этом Денис Андреевич также издаёт книгу под названием «Чайковский и религия», в которой представлены цитаты и высказывания композитора о разделах в Библии о мироздании и вере, подробное описание своих духовных музыкальных произведений. Доподлинно известно, что за каждый созданный шедевр композитор воздавал хвалу и благодарность Богу, а также благодарил за талант, дарованный свыше.

Потомки дворянских кровей

У Дениса Андреевича имеется самая большая книга о наследниках фамилии фон Мекк, которая издана в Англии в 1973 году, а в 1999-м переведена и издана на русском языке в России. Три года назад коллекционер вновь переиздал семейную книгу, дополнив её новыми событиями и иллюстрациями. Автор книги Галина фон Мекк, одна из представителей первого поколения людей, в которых смешалась кровь Чайковских и фон Мекк. Стоит отметить, что племянница Петра Ильича Чайковского вышла замуж за сына Надежды Филаретовны фон Мекк. В книге описывается вся история России через призму семьи. Прапрадед Дениса фон Мекка расстрелян в 1929 году, с тех пор всё, что было известно о семействе и фамилии фон Мекк, просто стёрто из истории.

В каждый период развития России потомки фон Мекк вносили определённую лепту, например, в экономике — первостроители железной дороги, автомобилизме, воздухоплавании, образовании. Члены семьи возглавляли более 100 благотворительных и просветительских обществ.

Судьбоносное знакомство Чайковского

Книга, которая вызвала особый интерес у слушателей, содержала переписку Петра Чайковского с Надеждой фон Мекк, вдовой миллионера Карла фон Мекка. Композитор отзывается о ней с присущими ему трогательностью и трепетом. Их переписка длилась целых 14 лет. О ней композитор пишет так: «Есть личность, играющая первенствующую роль в истории моей жизни за последние десять лет. Личность эта и есть мой добрый гений. Всем моим благополучиям и возможностью всецело отдаваться любимому труду я обязан ей. И однако ж я никогда её не видел и не слыхал звука её голоса». Когда они познакомились, были обозначены рамки общения. В силу определённой особенности характера, законов приличия они не должны никогда видеться. Надо отметить, что это было желание Надежды фон Мекк, что не противоречило пониманию Чайковского. Были исключения, когда они случайно сталкивались в двух разных каретах, а также в ложах театра, но всегда проходили мимо, будто и не знакомы вовсе. В своих дневниках каждый пишет о том, что встречи были мимолётными и издалека, но лично никогда не общались.

Своим братьям о Надежде фон Мекк Чайковский пишет так: «Что за непостижимая женщина! Она угадывает, как и когда мне написать, чтобы утешить меня». За пятнадцатилетнюю историю переписки у них образовалось 1 220 писем, и впоследствии создано три тома книг. Это самое объёмное эпистолярное наследие в истории Российской империи. Пётр Чайковский, будучи профессором Московской консерватории, переводит профессиональные музыкальные книги с французского и немецкого языков, а также пишет первый учебник в России. Он переписывается с женщиной, которая никогда не была ни в каком учебном заведении, так как получала образование на дому. Композитор часто обращался к ней за советом в музыкальной сфере, она всегда давала свою, достаточно профессиональную, оценку. Но самым главным достоинством Надежды Филаретовны была мудрость, с которой она умела аргументированно объяснить и вернуть творческого человека, подверженного депрессиям и изменчивости настроения, в состояние покоя и жизнелюбия. Сегодня мы не можем представить, что у великого гения музыки когда-то не всё получалось, и критики негативно реагировали на его первые произведения, выражая порой своё негодование даже в оскорбительных высказываниях. А между тем так было у каждого начинающего композитора, и Чайковский не исключение, о чём он повествует в своей переписке и дневниках. Надежда фон Мекк объясняла Чайковскому, что его произведения опережают время. Именно благодаря мудрости женщины, которая оказалась рядом, пусть даже только в переписке, Пётр Ильич не опустил руки и не бросил своё творчество, и сегодня мы знаем его произведения и восхищаемся ими.

«Получил сегодня письмо от неё. И такое ласковое, с такими искренними изъявлениями любви. Хороший человек, эта Филаретовна! Нужно отдать справедливость этой не только чудной, но и умнейшей женщине. Она умеет устроить так, что у меня всегда есть бездна материала для переписки. Господи, сколько я должен быть благодарен этой чудной женщине? Никогда, никогда я не в состоянии буду доказать искренность моей благодарности», — одна из цитат книги о переписке. А эта цитата, самая главная, выражающая искренние чувства Чайковского: «Я Вам обязан всем-всем! Вы не только даёте мне средства прожить без всяких забот в трудный кризис, через который я должен пройти. Вы вносите теперь в мою жизнь новый элемент счастья. Я говорю о Вашей дружбе. Скажу Вам, что горячо люблю Вас, часто думаю о Вас, всегда с умилением и бесконечной благодарностью».

Но почему же так трепетно относящиеся друг к другу люди и практически признающиеся в любви внезапно прекращают почти 15-летнюю переписку? Причина проста — финансовые трудности семейства фон Мекк. Надежда принимает решение прервать общение с композитором по причине того, что больше не в состоянии помогать композитору деньгами, о чём она и сообщает ему в своём последнем письме, думая, что без её материальных благ она композитору как друг не нужна. Но это было не так. Он посылал ещё несколько писем, которые остались без ответа, так до конца и не поняв причину расставания. Важно отметить, что по иронии судьбы умерли они почти в одно время. Надежда на два месяца пережила Чайковского. Именно благодаря этой многолетней переписке нам сегодня известна биография Чайковского.

Мир не стоит на месте, прогресс наступает на пятки книгам, поэтому каждое своё издание Денис фон Мекк оцифровывает и размещает на просторах сети Интернет, где каждый желающий может ознакомиться с изданными им книгами. С помощью волонтёров, владеющих иностранными языками, переводит сборники на разные языки мира.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

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