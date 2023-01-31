Сказы о Манасе, легенде и человеке

В фольклоре любого народа эпос является важнейшим жанром. Как правило, именно на эпическом полотне отражается взгляд народа на свою историю и героические события прошлого. Это своего рода яркая мозаика, сложенная из различных составных частей национальных традиций. Эпическое произведение «Манас» — признанный шедевр киргизской народной культуры.



Именно это объёмное произведение стало тем звеном, которое соединяет целые поколения киргизского народа. Через героический эпос сохранялись и передавались от отца к сыну колоссальные опыт и знания о прошлом. В «Манасе» сочетаются правда и вымысел, мифы и реальные исторические факты.

Мы не знаем, когда начал создаваться этот эпос и кто был его вдохновителем. Наверное, это всё же творение национальной культуры в её непрерывном развитии. В центре произведения стоит идеализированный герой, воплощающий человеческие чаяния, благородство и преданность своему народу. Имя этого героя — Манас.

Не так давно я познакомилась с великолепным переложением героического эпоса в виде сказов, написанных таким интересным, доступным, сочным языком, что погружаешься в книгу, как в озеро с чистейшей, дарящей просветление и вдохновение водой. Название этого шедевра — «1000 подвигов Манаса». Кроме 36 сказов, в сборнике есть и настоящий подарок для малышей — венок сказок под общим названием «Солнечный дождь».

Автор книги — Туратбай Садыков, давно и плодотворно сотрудничает с нашей редакцией. Он успешно печатается в республиканской прессе, поэт, член Союза писателей Кыргызстана.

Туратбай Турдубаевич неспроста назвал свои оригинальные переложения подвигов батыра сказами. Не легендами, не рассказами… Сказ — это когда перед глазами расстилается бескрайняя степь, когда ноздри щекочут ароматы диких трав и слегка уловимого горького дыма от сумеречного костра. Это когда под лёгкое дыхание младенца утомлённая домашними заботами мать качает бешик, и звучит протяжная колыбельная песня, в которой извечные любовь людская и мудрость народная как символы вечной жизни. Сказ — это остывающее к вечеру знойное солнце, облегчённо вздохнув, исчезающее где-то далеко за горными вершинами. Это ржание и храп разгорячённых коней, лязг боевого оружия и воинственные возгласы… Жизнь наша, настоящее, прошлое и будущее — сказ…

Только вслушайтесь… «В центре юрты ярко горел огонь. На мягком шерстяном ковре играл Манас. Рядом с ним сидел его отец. — Сынок, ах ты, мой маленький! Мой верблюжонок!

У-лю-лю-лю-лю! О-го-го-го-го! — ласкал Манаса Джакып. — А-та-я, а-та-я. — Шакан, Шакан, ты слышала?! Он уже узнаёт меня! Ах ты, мой маленький, родненький! — Да, да. Он и «апа» уже говорит».

«Наслаждаясь чудным пением жаворонков и соловьёв, Манас был пьян от счастья. В эти незабываемые минуты Манасу казалось, что его душа слилась с природой, а его бьющееся сердце стало солнцем. Никогда в жизни он не сливался с окружающим миром, как сегодня. Он ощущал дыхание горных вершин, летел брызгами водопада, он был в каждом лучике солнца, в каждой росинке и травинке. Акбалта заметил это: — Ты где это летаешь? — Мне сейчас показалось, что моя душа сливалась с природой. — Неплохо, совсем неплохо. Ощущать природу и жить с природой не каждый может. Не каждый видит её лицо, слышит её голос, чувствует её пульс и ритм сердца. — Я чувствую её боль. Мне кажется, она плачет и просит помощи… Мне кажется, за последнее время она сильно постарела. — Ты прав. На её лице появились неизгладимые морщинки. Она не может помолодеть…»

Я читала сказы, без лукавства, каждую частичку свободного времени, которого не так много. И меня наполняло осознание того, что герой не тот идеализированный богатырь, безупречный и не подверженный слабостям людским, каким представляют нам многие исследователи. Он обычный человек — да, физически необычайно силён, воинственен, умён и сметлив, но, вскормленный и взращённый любящими родителями, естеством своим сросшийся с природой, плоть и кровь людская, встал на защиту родной земли и народа и сердцем выстрадал его беды и чаяния. И в этом, в моём понимании, его героизм.

А чтобы понять это и прочувствовать, прочитайте книгу, рекомендую. Кроме того, восхищение вызывают и иллюстрации, предоставленные автору тремя разноплановыми художниками — Т. Орозалиевым, А. Талмашовой и Т. Исамадыровым, да и общее полиграфическое исполнение на высоком уровне.

Читайте эти сказы, многое познаете в своей душе, проникнете и глубже почувствуете душу кыргызского народа. Читайте своим детям, и хотя бы одна частичка добра и бескорыстной любви к родной земле принесёт добрые плоды. А это, согласитесь, немало…

Ирина ПРОКОФЬЕВА.

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