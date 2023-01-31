Связанные одной целью

Укрепление гуманитарных связей — главная тема Международного форума интеллигенции «Чингиз Айтматов — духовное богатство кыргызско-казахского народа», прошедшего в Бишкеке. Нынышняя встреча организована в честь 95-летия именитого писателя.

Среди гостей и участников — депутаты, представители администрации Президента, работники культуры, академики. Всего — более ста человек. Вначале был представлен фильм о творчестве Чингиза Айтматова.

Своим видением роли мастера в мировой культуре поделились представители творческих кругов.

В своей приветственной речи госсекретарь Суйунбек Касмамбетов передал собравшимся поздравления Президента страны. А от себя добавил: «Хочу отметить, что данный форум проходит в седьмой раз, из них в Кыргызстане — три раза и в Казахстане — четыре. Цель мероприятия — развитие, улучшение и укрепление дружественных взаимоотношений и единства между двумя народами посредством творчества великого кыргызского писателя».

В свою очередь торага Нурланбек Шакиев отметил: «У Айтматова особое место занимают произведения, отражающие близость и историческую связь кыргызов и казахов, с большим трепетом описывается духовное и кровное родство двух народов. В сюжетных линиях романов живо и ярко прославлены бескрайние казахские степи, раскрыта трудная жизнь Буранного Едигея и Абуталипа, их порой тайная, а порой открытая борьба с правящим политическим строем. Задача сегодня — укрепить дружбу и братство. Пусть интеллигенция двух народов будет высокой, как белоснежные вершины кыргызского Ала-Тоо, и широкой, как бескрайние степи Казахстана».

Шакиев напомнил слова писателя о том, что у него тесные творческие отношения с видными представителями казахской литературы, среди которых он особо почитал Мухтара Ауэзова как своего наставника. Спикер ЖК выразил надежду, что в ходе форума будут озвучены интересные идеи и предложения в части распространения творчества мэтра.

Его коллега, спикер сената парламента РК Маулен Ашимбаев выделил особенную роль форума: «Сегодняшняя площадка объединила представителей интеллигенции двух стран с целью дальнейшего укрепления исторической связи братских народов. История наших взаимоотношений берёт начало с древних времён. Мы — два братских народа, у которых история, традиции, культура, язык едины. Ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет. Благодаря взаимной политической поддержке двух президентов между Казахстаном и Кыргызстаном развиваются тесные двусторонние связи во всех сферах, которые вышли на новый уровень развития. Нынешнее мероприятие придаст новый импульс дальнейшему сближению и укреплению взаимоотношений между творческими сообществами двух стран».

Он поделился воспоминаниями из детства, поведав, что вырос на произведениях великого художника и мыслителя. Также отметил, что Казахстан никогда не был чужим для великого писателя:

— Сам Чингиз Торекулович всегда считал себя (наряду с кыргызским) также и сыном казахского народа… Его труды внесли большой вклад в формирование сознания нескольких поколений почитателей его творчества, способствуя распространению истинных ценностей человечества. Упоминание имени Айтматова неразрывно связано с дружбой наших народов.

Ашимабаев также заверил, что высказанные в ходе форума мнения и предложения будут учтены и проработаны. Ну и в довесок из рук спикера сената РК ряд отечественных деятелей получили госнаграды от имени Президента Казахстана за вклад в развитие и укрепление всесторонних отношений между странами. В частности, орденом «Достык» II степени награждены ветераны политики Апас Жумагулов и Медеткан Шеримкулов, а также госсекретарь Суйунбек Касмамбетов. Почётными грамотами отмечены народный артист КР Кыргызбай Осмонов и общественный деятель Аскар Салымбеков.

В ходе встречи участники дали положительную оценку сотрудничеству братских стран, в основе которого лежат общечеловеческие ценности. Заслуженный деятель Казахстана, акын-импровизатор Баянгали Алимжанов отметил важность проведения подобных встреч, направленных на укрепление и углубление духовных связей между нашими народами.

«Сегодняшняя встреча имеет большое духовное значение для всех нас. Чингиз Айтматов является не только великим кыргызским писателем, но и выдающейся, известной во всём мире личностью, он наряду с родным народом воспевал быт и нравы казахов. Проведение юбилейных торжеств по случаю 95-летия великого писателя началось с кыргызско-казахского форума и является значимым событием, направленным на дальнейшее духовное сближение и понимание братских народов», — отметил единственный казахский манасчи Алимжанов.

Учёные, историки, искусствоведы и литераторы размышляли о многогранности таланта Айтматова, в чьих книгах красной нитью проходила тема исторической близости казахского и кыргызского народов.

Канатбек Абдрахматов, президент национальной академии наук Кыргызстана:

— Чингиз Торекулович очень хорошо и точно понимал казахскую душу. Когда читаешь его произведения, создаётся впечатление, что они написаны казахским писателем. И его величие состоит в том, что он одинаково хорошо и с одинаковой любовью относился к нашим народам.

Нурлан Оразалин, заслуженный деятель Казахстана:

— На горизонте великой кыргызской культуры когда-то просматривался величественный пик «Манас». И вот, через столетия, появился новый пик — Чингиз Айтматов, который нашёл своё достойное место в мировом литературном пространстве.

Политический и государственный деятель Кыргызстана Медеткан Шеримкулов поделился своим мнением о расширении культурных связей и укреплении взаимоотношений между братскими странами: «Мы настолько близки, что успехи одного народа радуют другой, возникающие трудности одинаково беспокоят и расстраивают оба государства. Примечательно, что между нами есть правильное понимание, по какому пути должно пойти дальнейшее развитие наших независимых государств. Участие в форуме солидной делегации из Казахстана ещё раз подчёркивает, что Чингиз Айтматов является не только гордостью Кыргызстана, но и великой, выдающейся личностью для казахского народа».

Напомним, первый кыргызско-казахский форум научной и творческой интеллигенции состоялся в 2007 году в Алматы с участием самого Чингиза Торекуловича. Инициатором проведения форума литературной интеллигенции выступил уже упомянутый председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев. Нынешняя встреча казахских и кыргызских литераторов — седьмая по счёту. По общему мнению, подобные контакты позволяют не только популяризировать талант выдающихся личностей двух народов, но и укреплять взаимоотношения между творческими сообществами.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото Игоря

САПОЖНИКОВА.

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