Безнаказанность и молчание провоцируют агрессию

На Иссык-Куле руководители областной милиции проводят встречи с лицами, пострадавшими от семейного насилия, с целью предупреждения и повышения осведомлённости о проблемах семейного насилия и оказания им на местах правовой и психологической помощи.

Замначальника УВД Иссык-Кульской области Акылбек Бекишев побывал в Ак-Сууйском районе и Караколе, проверил исполнение требований охранных ордеров, а заодно ознакомился с жизнью и бытом жертв семейного насилия.

Он отметил, что предотвращение преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является одной из главных задач милиции. Потерпевшими чаще всего становятся женщины. Зачастую виной всему — злоупотребление спиртными напитками, которое ведёт к разладу в семье и нередко заканчивается побоями.

«Ставшие жертвами семейного насилия женщины нередко боятся испортить отношения с теми, кто дорог, и молчаливо мирятся с их поведением, при этом не задумываются, что своим молчанием лишь провоцируют новую агрессию. Нередки и случаи, когда после обращения в милицию потерпевшие отказываются от своих претензий», — отметил он.

Акылбек Бекишев объяснил, что опасность таких случаев в том, что данные преступления могут привести к более тяжким последствиям. Безнаказанность толкает на совершение более жестокого избиения с серьёзными увечьями, наносящими тяжкий вред здоровью, а может привести и к совершению особо тяжких преступлений.

По итогам встречи А. Бекишев поставил задачи руководителям территориальных отделов милиции и настоятельно рекомендовал жертвам семейного насилия в обязательном порядке обращаться в правоохранительные органы, чтобы обезопасить свои здоровье и жизнь, а также избежать в дальнейшем серьёзных непоправимых последствий.

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