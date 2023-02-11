Обеспечиваем обороноспособность страны

В Кыргызстане на вооружение поступил модернизированный мобильный зенитно-ракетный комплекс «Печора-2 БМ». Данная техника закуплена в Республике Беларусь и поставлена на вооружение Министерства обороны.



С момента обретения независимости на бюджетные средства впервые приобретён подобный мобильный зенитно-ракетный комплекс, который можно развернуть в любое время и в любом месте. Кроме того, на зарубежных оборонных предприятиях проведён капитальный ремонт боевых вертолётов Ми-8, закуплены грузовые автомашины, санитарные бусы, микроавтобусы. Президент Садыр Жапаров одним из первых ознакомился с техническими характеристиками новой техники, осмотрел средства связи, стрелковое оружие, противотанковые и вертолётные боеприпасы, инженерные средства, снайперские винтовки, пистолеты, гранатомёты, реактивные снаряды и многое другое. Главе государства также продемонстрировали лётные возможности боевых вертолётов Ми-8.

В своём выступлении Президент Садыр Жапаров отметил быстро меняющуюся международную обстановку в мире и подчеркнул, что сегодня вооружённые конфликты, происходящие в различных регионах, отличаются своими масштабами и последствиями.

«Помимо информационной войны и пропаганды, преобладают и другие методы вооружённой борьбы. Данная сложившаяся ситуация требует дальнейшего усиления государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности», — сказал он, отметив, что Кыргызстан, известный многим странам своим гостеприимством, строит свою военную политику на принципах повышения обороноспособности и поэтому укрепление Вооружённых сил для обеспечения национальной безопасности — одна из главных задач государства.

Президент напомнил об утверждённой новой Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики, главная цель которой — консолидация усилий и повышение эффективности деятельности по предупреждению, пресечению и нейтрализации угроз национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны. Кроме того, приняты решения о развитии Вооружённых сил по всем аспектам, в частности, наращиванию военного потенциала. Глава государства напомнил, что закупка современного вооружения и военной техники для воинских частей началась с 2021 года. Также в прошлом году значительно повышена заработная плата военнослужащих.

Как отметил Садыр Жапаров, отечественная армия оснащена всем необходимым вооружением. Государство продолжит всячески её поддерживать и не пожалеет денег на обороноспособность. В целях обеспечения безопасности страны и повышения боеготовности Вооружённых сил из государственного бюджета выделяются средства на ремонт и модернизацию военной техники. Так, в рамках проводимых мероприятий Вооружённым силам выделены миллиарды сомов. На эти средства приобретены и отремонтированы несколько вертолётов, закупаются необходимые запчасти. Президент добавил, что в четвёртом квартале прошлого года заключён контракт с ЗАО «Белтехэкспорт» на модернизацию зенитно-ракетного комплекса «С-125» до уровня зенитно-ракетного комплекса «Печора-2 БМ». В настоящий момент по контракту поставлена первая партия комплекса. Также выделены средства на обеспечение Вооружённых сил автомобилями, автозапчастями и вооружением.

Глава государства акцентировал внимание на том, что сейчас период важных успехов и перемен в политико-экономической, социальной и военной жизни страны. Мероприятия, направленные на укрепление и обеспечение безопасности государства, постепенно реализуются. Он выразил уверенность в том, что принимаемые меры по усилению Вооружённых сил укрепляют морально-психологическое состояние военнослужащих, вносят большой вклад в обеспечение целостности и стабильности страны.

Завершилось мероприятие торжественным проходом личного состава подразделений Министерства обороны.

Фото СУЛТАНА ДОСАЛИЕВА.

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