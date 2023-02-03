Бизнес приходит в страну

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СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с послом Финляндии Сойли Мякеляйнен-Буханист.
Они обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, отметили важность активизации политического взаимодействия и организации взаимных визитов на высшем уровне.
Кроме этого, коснулись темы привлечения инвестиций финских компаний в нашу экономику, в том числе перспективы взаимодействия в сфере зелёной экономики, возобновляемых источников энергии, горнорудной промышленности. «Сегодня в стране проводится ряд реформ для создания комфортных условий инвесторам. Идёт постоянный процесс совершенствования законодательной базы для улучшения инвестклимата», — отметил Акылбек Жапаров.
В свою очередь посол выразила заинтересованность финских бизнесменов в реализации проектов в сфере зелёной экономики, отметив большой потенциал Кыргызстана в данном направлении.
Напомним, что ранее представители компании «Метсо Аутотек» провели ряд встреч с руководством Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, ОАО «Кыргызалтын», ЗАО «Кумтор Голд Компани», ОсОО «Алтынкен» и ОсОО «Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис». Они отметили важность активизации сотрудничества по практической реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить прилагать совместные усилия по дальнейшему расширению сотрудничества между Кыргызстаном и Финляндией.
Дата публикации: 8:58, 03-02-2023
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