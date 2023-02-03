Бизнес приходит в страну

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с послом Финляндии Сойли Мякеляйнен-Буханист.

Они обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, отметили важность активизации политического взаимодействия и организации взаимных визитов на высшем уровне.

Кроме этого, коснулись темы привлечения инвестиций финских компаний в нашу экономику, в том числе перспективы взаимодействия в сфере зелёной экономики, возобновляемых источников энергии, горнорудной промышленности. «Сегодня в стране проводится ряд реформ для создания комфортных условий инвесторам. Идёт постоянный процесс совершенствования законодательной базы для улучшения инвестклимата», — отметил Акылбек Жапаров.

В свою очередь посол выразила заинтересованность финских бизнесменов в реализации проектов в сфере зелёной экономики, отметив большой потенциал Кыргызстана в данном направлении.

Напомним, что ранее представители компании «Метсо Аутотек» провели ряд встреч с руководством Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, ОАО «Кыргызалтын», ЗАО «Кумтор Голд Компани», ОсОО «Алтынкен» и ОсОО «Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис». Они отметили важность активизации сотрудничества по практической реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить прилагать совместные усилия по дальнейшему расширению сотрудничества между Кыргызстаном и Финляндией.

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