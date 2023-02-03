Вода выходит на международные рынки

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с директором Постоянного представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навидом Хасаном Накви.



Они обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, по реализации проектов в сфере зелёной энергетики, принятию Водной стратегии республики и план мер по её реализации.

Глава Кабмина отметил приоритетное значение для страны строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, а также проектов в сфере зелёной энергетики. Он также подчеркнул важность включения в план мероприятий по реализации Водной стратегии мер поддержки со стороны международных финансовых институтов по экспорту бутилированной питьевой воды в зарубежные страны.

Навид Хасан Накви в свою очередь рассказал о проводимой работе с государственными органами по реализации проектов в сфере энергетики, в том числе по возможным механизмам привлечения финансирования для строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

Во время встречи они также обсудили вопросы проведения Водного и инвестиционного форума для привлечения инвесторов в энергетический сектор страны для реализации крупных проектов.

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