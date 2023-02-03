От безопасности до культурного наследия

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов по инициативе американской стороны встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединённых Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.
Стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, угрозы терроризма, экстремизма и наркотрафика. Кроме того, отдельно затронута тема репатриации из Сирии граждан Кыргызстана, а также помощь посольства США в реконструкции объектов культурно-исторического наследия страны.
Дата публикации: 8:55, 03-02-2023
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