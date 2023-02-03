ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

От безопасности до культурного наследия


Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов по инициативе американской стороны встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединённых Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

 

Стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, угрозы терроризма, экстремизма и наркотрафика. Кроме того, отдельно затронута тема репатриации из Сирии граждан Кыргызстана, а также помощь посольства США в реконструкции объектов культурно-исторического наследия страны.

 

Автор: -    

Дата публикации: 8:55, 03-02-2023

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АбытовАйжигитовАрисоваАщеуловБайджиевБеляковБиялиновБоконбаевВоропаеваГоршковаНестероваДосалиевСапожниковКенжесариевКовшоваКузьминПетровПлоскихПоповаПрокофьеваСидоровстейнбергШаповаловШариповШевцовШепеленкоШириноваЭркебаев