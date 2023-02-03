Партнёры и друзья

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Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев принял депутатов Милли Меджлиса Азербайджана.

 

 

Они обсудили торгово-экономическое, транспортно-логистическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

 

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Хочу выразить уверенность, что сотрудничество имеет хорошее будущее», — сказал Бакыт Торобаев.

 

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Джаваншир Фейзиев отметил, что парламентарии ведут эффективный диалог между межпарламентскими ассамблеями тюркоязычных республик и стран — участниц СНГ. «Уверен, что эта встреча придаст новый импульс совместным усилиям по продолжению содержательной работы по всем направлениям двустороннего сотрудничества», — сказал он.

 

Отметим, что Кыргызско-Азербайджанский фонд развития создан с уставным капиталом в $25 миллионов для активизации и расширения сотрудничества в инвестиционной сфере.

 

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Дата публикации: 8:53, 03-02-2023

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