Виновные наказаны

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл в Караколе выездное заседание республиканской комиссии по разбору младенческой и детской смертности в Иссык-Кульской области.



Заслушан доклад о текущей ситуации в регионе, а также дана экспертная оценка оказания медицинской помощи шести скончавшимся в январе новорождённым в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединённой больницы.

Эдиль Байсалов отметил недостаточную работу по оказанию качественных медицинских услуг. «Смерть шести младенцев — трагедия. Анализ показал несоблюдение элементарных санитарных требований и правил гигиены. Министерству здравоохранения необходимо принять меры и усилить работу по снижению материнской и детской смертности, усилить контроль в родильных домах, а также восстановить гинекологическую службу на уровне первичной медико-санитарной помощи населению в регионах и усилению их работы в части наблюдения и ведения беременных. Снижение младенческой, детской и материнской смертности должно стать показателем развития системы здравоохранения», — сказал он, дав ряд поручений Министерству здравоохранения.

Также Эдиль Байсалов провёл республиканское совещание с участием руководителей районных администраций и организаций здравоохранения. По итогам за недостаточную организацию своевременного выявления и предупреждения случаев инфицирования новорождённых, приведших к летальным исходам, приняты административные меры взыскания. В частности, освобождены от занимаемых должностей и.о. координатора Министерства здравоохранения по Иссык-Кульской области М. Кыдырбаева, директор Иссык-Кульской областной объединённой больницы М. Сагынбаев, заместитель директора больницы по родовспоможению И. Атагельдиева, заведующая родильным отделением больницы Р. Алдашева, заведующая ресурсным центром больницы А. Айткулуева.

За недостаточный контроль и отсутствие преемственности в работе по своевременному проведению мер по недопущению внутрибольничной инфекции освобождена от занимаемой должности директор Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации деятельности службы Иссык-Кульской области Г. Тайлакова. Также объявлен ряд выговоров сотрудникам больницы и заместителю полномочного представителя Президента в Иссык-Кульской области Айнуре Султанбаевой.

Автор: -