Остановить детскую наркоманию

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл совещание о профилактике детской и подростковой наркомании.



Отмечено, что в последние годы в связи с распространением новых социальных сетей и увеличением доступа к продуктам фармакологии наблюдается рост подростковой наркомании.

В своей речи Эдиль Байсалов подчеркнул необходимость выработки комплекса срочных мер профилактики. «Защита детства и интересов несовершеннолетних является основным приоритетом государственной политики. По решению Президента пока ещё ограниченные ресурсы государства станут направляться в первую очередь на решение вопросов ребят, охрану их здоровья и образование. В вопросах борьбы с детской наркоманией требуется скоординированная и комплексная работа госорганов. Это и улучшение условий диагностирования и лечения в специализированных учреждениях, мобилизация внимания педагогов и родителей, соответствующие информационные кампании и развитие медицинско-реабилитационной помощи. Список сильнодействующих лекарственных средств должен быть в срочном порядке расширен уже в ближайшие дни. Отпуск без рецепта подросткам строго запрещён под страхом уголовной ответственности», — сказал он.

Как подчеркнули представители Министерства здравоохранения, с февраля начнёт работать автоматизированная система прослеживаемости лекарственных средств. Препараты, в том числе сильнодействующие психотропные, маркируют, тем самым можно контролировать их использование.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений. В частности, обеспечить условия диагностирования наркотической зависимости в специализированных организациях здравоохранения, создать штат наркологов, психологов в спецучреждениях, организовать дневной стационар психологической помощи для детей с наркотической зависимостью на уровне специализированных организаций здравоохранения, расширить список сильнодействующих лекарственных средств, разработать поправки в Уголовный кодекс по введению мер ответственности за отпуск сильнодействующих лекарственных средств без рецепта.

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