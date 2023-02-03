Без НЕТ и жизни нет!

Отрицания, всевозможные запреты сопровождают человека с пелёнок. Без них невозможно становление адекватного зрелого гражданина. Родители, наставники только и твердят: нельзя говорить это и делать то-то. Те воспитуемые, кто сопротивляется, но слушается в итоге, только выигрывают впоследствии. Упрямым же, как известно, приходится изучать неприятные уроки непослушания. Разумеется, я имею в виду нормальное воспитание, а не психологические истязания, примеров которым бывает множество. А становясь взрослыми, некоторые из нас почему-то нередко забывают мудрость использования по назначению слова НЕТ, когда возникают ситуации, в которых разумнее было бы отказать кому-то…

Получается, если по каким-либо причинам человек не научился не соглашаться с людьми в определённых обстоятельствах, судьба возьмёт на себя роль учителя — всегда строгого, а порой и беспощадного… Не стану лукавить, чаще всего мы занимается соглашательством, только бы не обидеть кого-нибудь, пусть и себе во вред, ну, или чтоб хуже не вышло. Я заметила, такими слабостями характера сплошь и рядом пользуются родные и близкие, к сожалению. Чужим-то отказать проще…

На просторах Сети мне повстречалось очень актуальное, на мой взгляд, высказывание, авторство которого определить не получилось: «Я НЕ ХОЧУ — прекрасная в своей лаконичности фраза.

Не понимаю, почему её перестали воспринимать весомым аргументом и нужно уточнять причины, мотивы, приложить эссе на пять страниц с объяснением». Согласна с этими неглупыми выводами только частично — порой нужно и объяснять, и эссе не на пять, а даже на десять страниц прилагать, всё зависит от ситуации, продуманности отказа или согласия, а не от «не хочу и всё тут».

Выполнять просьбы ближних, порой и дальних, нужно, помогать нужно, но не в ущерб себе, своей семье,

друзьям, коллегам. Малодушие в тандеме с фанатизмом или глупостью — плохие советчики всегда. Баланс между любовью к ближнему и любовью к себе соблюсти непросто. Однако, если себя не любить, не уважать, как можно испытывать это чувство к другим?..

На нет и суда нет? Да если бы… Ваше взвешенное НЕТ обязательно кому-то не понравится! Но есть выбор — пресмыкаться, постоянно потакая чьим-то желаниям, или идти своим особенным путём, подчас непростым.

Но награда за смелость будет — я проверяла!

Нина ГОРШКОВА.

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