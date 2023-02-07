Прикасаясь сердцем к подвигу

И пробил час. Удар обрушен первый, —

От Сталинграда пятится злодей.

И ахнул мир, узнав, что значит верность,

Что значит ярость верящих людей.

(Ольга Берггольц «Сталинграду»)



В Национальном историческом музее открылась выставка «Ледяная петля Сталинграда», приуроченная к годовщине дня разгрома советскими войсками немецко-фашистской армии под Сталинградом. Это совместный проект Музея Победы, Национального исторического музея Кыргызской Республики, Государственного музея «Славы» Республики Узбекистан, Музея Независимости Азербайджана, Военно-исторического музея «Мать Армения» МО РА, Музея истории Армении, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», Поискового движения Молдовы.

Длившаяся ровно 200 дней битва за стратегически важный транспортный и промышленный узел на Волге показала, какая сила присутствовала в характере людей, защищавших свою Родину. В те дни 1942 года Советский Союз сражался всё ещё без действенной помощи своих союзников — Англии и США: поставки вооружения по ленд-лизу срывались или были недостаточными, второй фронт открыт не был, союзники отделывались пустыми обещаниями. У Гитлера на эту территорию были грандиозные планы — оккупировать богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья и прорваться к кавказской нефти, поэтому он бросил на Сталинград целых 80 дивизий. Ещё бы, ведь не только территориальная выгода была важна Гитлеру, но и победа над городом, носящим имя самого вождя!

Пришлось спасать стратегически важный отрезок линии фронта самостоятельно. Авиация фашистов наносила удары по городу, в результате которых погибло более 40 тысяч человек. Основным центром противостояния стал Мамаев курган. Он постоянно переходил из рук в руки. Но 15 сентября всё-таки полностью перешёл под контроль Советской армии.

За 200 дней непрерывной битвы за Сталинград немцы и их союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) потеряли около 1,5 млн человек. Потери Красной армии составили более 1,1 млн человек.

Кыргызстанцы внесли огромный вклад в ход борьбы за Сталинград. Один из ярчайших примеров — Даир Асанов, Герой Советского Союза, артиллерист. При отражении одной из атак вражеских танков орудие сержанта Асанова прямым попаданием снаряда было выведено из строя. Тогда он, проявив стойкость, вместе с товарищами продолжал разить гитлеровцев из автомата. Его именем назван парк Победы в Бишкеке.

В церемонии открытия выставки приняли участие курсанты Кыргызского национального военного лицея им. Д. Асанова, руководитель патриотического клуба «Альтаир» Виктор Ветрищак, чья команда прочитала стихи его сочинения, от которых у публики навернулись слёзы, а также исполнила песню «Бухенвальдский набат».

Экспозиция юбилейной выставки создана Музеем Победы на основе новых экспонатов из фондов с привлечением материалов участников Сталинградской битвы из союзных государств. Фотографии, документы, плакаты, листовки и фронтовые зарисовки позволяют прочувствовать тот ужас битвы и вкус победы.

По словам директора музея Жылдыз Бакашовой, на выставке представлены реликвии семейных архивов людей, ставших непосредственными участниками и свидетелями битвы за стратегический город. От семьи Даира Асанова в музей переданы его парадный мундир, грамота присвоения Героя СССР.

Выставка состоит из трёх разделов. Первый, отражающий оборонительный период Сталинградской битвы, включает фотографии военных корреспондентов, снятые в городе и на оборонительных рубежах на подступах к Сталинграду.

Второй раздел выставки посвящён операции «Уран» — контрнаступлению и окружению группировки противника в ходе боевых действий в ноябре-декабре 1942 года, на Юго-Западном (Ватутин), Донском (Рокоссовский) и Сталинградском (Еременко) фронтах.

Третий раздел выставки посвящён ликвидации окружённой группировки в ходе операции «Кольцо».

Также экспонируется выставка «Сталинград — это орден мужества на груди планеты Земля». Выставка создана общественным объединением «Русский культурный центр «Гармония». На ней представлены уникальные фотографии известного российского фотографа Бориса Вершинина, фотодокументальные материалы о кыргызстанцах — участниках Сталинградской битвы.

Выставка организована при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики, Посольства России в Кыргызстане, представительства Россотрудничества.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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