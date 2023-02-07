Многогранное сотрудничество Союза

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.

Во время заседания в узком составе участники рассмотрели ряд вопросов повестки дня. Отметим, что в этом году председательство в органах Евразийского экономического союза в порядке ротации перешло от Кыргызстана к России.

Акылбек Жапаров также выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Рассмотрено 11 вопросов, касающихся дальнейшего развития интеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза.

В своей речи глава Кабмина подчеркнул, что Кыргызстан в прошлом году впервые перечислил в общий бюджет ЕАЭС на 4 млрд сомов больше, чем получил. «Совокупный ВВП государств — членов интеграционного объединения сохранился в пределах 99% к показателю 2021 года. Практически в этом же коридоре остался уровень промышленного производства. Отмечен поступательный рост производства продукции сельского хозяйства, увеличившийся на 5%, а объёмы выполненных строительных работ — на 5,5%», — отметил он.

По славам Акылбека Жапарова, в Кыргызстане по итогам 2022 года рост экономики составил 7%, а объём промышленной продукции увеличился на 11,4%. «Положительные тенденции наблюдались и в строительстве, где увеличение составило 8%, и в сельском хозяйстве — 7,3%, а также в оптовой и розничной торговле — 7,5%. Сумма взаимной торговли с государствами — членами Союза в январе-ноябре прошлого года вышла в размере $4,2 млрд и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 36,2%. При этом экспортные поставки выросли в 1,9 раза, импортные поступления — в 1,2. Благодаря новым подходам к налоговому и таможенному администрированию, в том числе с использованием цифровых технологий, нам удалось увеличить поступление налогов на 51% и таможенных платежей на 58,2%. Общие налоговые доходы государственного бюджета выросли более чем на 50%», — сказал глава Кабинета министров.

Акылбек Жапаров не забыл и об инфляции, рост которой практически во всех странах превысил 12%. При этом слаженные действия и своевременное реагирование на риски путём введения ограничений на вывоз определённых групп товаров на внутреннем рынке позволили исключить критический дефицит продовольствия в наших республиках.

По мнению главы Кабмина, совместная кропотливая работа по обеспечению «четырёх свобод» на евразийском экономическом пространстве позволила существенно нарастить торговлю и экономическое сотрудничество вопреки внешнему воздействию. «Вместе с тем задержка в реализации принятых решений не позволяет облегчить жизнь предпринимателям и преодолеть барьеры. Ранее мы договорились провести эксперимент по применению электронных навигационных пломб между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией во взаимной торговле. Однако по истечении уже более трёх месяцев пилотный проект так и не запущен, несмотря на то, что подобные программы существовали в отношении подакцизных товаров и навигационные пломбы действуют при перемещении санкционных товаров по территории России.

Необходимо активно поработать в этом направлении, с тем чтобы пилотный проект начал функционировать в этом месяце. Убеждён, что применение навигационных пломб нивелирует все риски оборота неучтённого товара во взаимной торговле», — сказал он.

Глава Кабмина также сообщил, что сейчас формируется общий энергетический рынок и готовится международный договор относительно газа. «Уверен, что мы сможем достичь согласованных подходов с учётом интересов всех государств-членов и к 2025 году запустим общий рынок газа Союза. Кроме этого, Кыргызстан в сотрудничестве с региональными соседями — Казахстаном и Узбекистаном — начал прорабатывать вопрос о начале строительства крупнейшей гидроэлектростанции региона — Камбар-Атинской ГЭС-1. Реализация этого масштабного проекта позволит обеспечить энергетический баланс в Центральной Азии. Кроме этого, совместно с Узбекистаном и Китаем планируем начать строить железнодорожную магистраль между нашими государствами, которая откроет новые возможности для поставок товаров Евразийского экономического союза в страны Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Кыргызстан готов работать со всеми партнёрами по реализации совместных проектов во всех отраслях экономики», — констатировал он.

Акылбек Жапаров добавил, что не менее важным направлением деятельности остаётся реализация Цифровой повестки Евразийского экономического союза, в рамках которой уже подготовлена и принята целевая программа развития интегрированной информационной системы до 2027 года. Считаю, что темпы работы на цифровом треке должны только усиливаться, поскольку в современных реалиях цифровая повестка из области важной перешла в приоритетную. Надеюсь, что к следующему заседанию мы получим полную информацию о ходе реализации наших цифровых проектов», — сказал Акылбек Жапаров.

По его мнению, в ближайшей перспективе роль цифровых технологий в жизнедеятельности государства и человека станет только расти. Кроме этого, глава Кабмина заметил, что уже сегодня есть технологии, которые могут заменить человека в различных сферах: речь идёт о машиностроении, медицине, сельском хозяйстве, биотехнологиях, микроэлектронике, государственном управлении и других направлениях.

«Использование технологий и искусственного интеллекта станет особым преимуществом и позволит снижать себестоимость продукции, повышать её качество и делать более конкурентоспособной на глобальном рынке. В этой связи нам необходимо наращивать кооперацию в этом приоритетном направлении. Вместе с тем считаю, что возможности нашего взаимодействия многогранны. Наше сотрудничество не должно ограничиваться сферой промышленности. Оно должно быть многоплановым и нацеленным в том числе на другие отрасли экономики. Реализация совместных проектов в сфере энергетики, недропользования, логистики позволит нарастить темпы нашей интеграции», — отметил Акылбек Жапаров.

Он добавил, что в 2023 году Евразийская экономическая комиссия и государства -члены Евразийского экономического союза в целом продолжат укреплять интеграционные связи, улучшать социально-экономическую ситуацию наших стран, а также повышать благополучие граждан.

Автор: -