Формализация трудовых отношений как один из приоритетов профсоюзов Кыргызстана!

Интервью с заместителем председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Рысгуль Бабаевой



— Рысгуль Белековна, здравствуйте! Давайте начнём с определения. Что означает понятие неформальной занятости?

— Здравствуйте. Неформальная занятость — это трудовые отношения, основанные на устной договорённости, без заключения письменного трудового договора, неформальный сектор рынка труда, на котором работники практически лишены возможности социальной и правовой защиты.

Соглашаясь на работу без официального оформления трудовых отношений, наёмный работник практически лишается возможности юридической защиты, становится уязвимым в случае возникновения конфликтных ситуаций, нарушения работодателем обозначенных ранее договорённостей.

Трудовые отношения в этом случае характеризуются высокой долей нестабильности, возникает неуверенность в завтрашнем дне, перспективах профессионального развития и предоставлении социальных гарантий в будущем.

С развитием рыночной экономики в Кыргызской Республике трудовые отношения между большинством работодателей и их работниками стали неформальными. Значительному росту неформальной занятости способствовало множество объективных и субъективных причин.

Основные причины и условия развития неформальной занятости — неэффективное проведение социально-экономических преобразований в республике, несовершенная налоговая и фискальная политика, а также низкая осведомлённость населения о преимуществах формальных трудовых отношений.

Неформальная занятость в Кыргызской Республике также растёт из-за возвращения трудовых мигрантов из зарубежных стран. А возвращаются они из-за ограничений, введённых в связи с распространением пандемии COVID-19, последствий международных и региональных конфликтов и ужесточения миграционных правил по отношению к трудовым мигрантам в некоторых странах.

Большая доля неформальной занятости в Кыргызской Республике приносит огромный вред национальной экономике, ухудшается система здравоохранения населения, снижается качество образования. Возникают и другие проблемы, которые в настоящее время пронизывают все сферы жизни и затрагивают буквально каждого гражданина.

— Как бы Вы в целом охарактеризовали ситуацию с неформальной занятостью в Кыргызстане?

— Уровень неформальной занятости в Кыргызстане, согласно официальным данным, составляет более 70% от общего количества трудоспособного занятого населения. К сожалению, это достаточно высокий показатель, который имеет тенденцию роста. В 2020 году он составлял 62,2% работников. В целом среди работников неформальной экономики преобладают мужчины (64%), что отражает более высокую долю мужчин на рынке труда.

Во всём мире молодёжь и люди старшего возраста оказываются заняты в неформальном секторе чаще, чем лица трудоспособного возраста. Трое из четырёх молодых людей и людей старшего возраста (77,9%) заняты в неформальном секторе.

Вот представьте, в Кыргызстане официальными трудовыми отношениями охвачены всего 470 тысяч человек из 2,5 млн трудоспособного занятого населения. Да, часть из них — индивидуальные предприниматели, часть переброшена в сферу гражданско-правовых отношений, но большая часть трудится неформально.

Наиболее распространена неформальная занятость в таких сферах и отраслях, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, оптовая и розничная торговля, строительство, транспорт, общественное питание, финансовая деятельность и страхование, обрабатывающая промышленность и другие сферы.

— Какие основные показатели неформальной занятости, и как возникают такие неформальные отношения между работодателем и работником?

— Основные особенности неформальных трудовых отношений — это отсутствие оформления трудовых отношений с работником в письменной форме, существование серых схем и расчётов в наличной форме при оплате труда, уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера.

Нередко, чтобы уклониться от социальных выплат, работодатель, пользуясь правовой неграмотностью работника, под видом трудового договора умышленно заключает договор гражданско-правового характера, принуждает работников организации к работе в качестве индивидуального предпринимателя.

При устройстве на работу с работниками в большинстве случаев не заключаются трудовые договоры. Или оформляется гражданско-правовой договор, например, договор на оказание услуг или договор подряда, либо вовсе человек трудится без оформления документов. В том случае, если имеют место трудовые отношения, заключение трудового договора обязательно. Только в этом случае он будет юридически защищён.

Необходимо отличать трудовые отношения от других видов.

Понятие трудовых отношений раскрывается в статье 13 Трудового кодекса Кыргызской Республики.

И оно состоит из следующих основных элементов:

Первое — трудовые отношения — это отношения между работодателем, предоставляющим работу, и работником, собственно выполняющим трудовую функцию, определённую работу.

Работник подчиняется внутреннему распорядку, установленному соответствующими правилами, инструкциями и иными локальными актами.

И наконец — работодатель создаёт для работника соответствующие условия труда и отдыха.

Если имеются все эти элементы, то налицо трудовые отношения. Соответственно, работодатель и работник имеют ряд прав и обязанностей, а отношения между ними оформляются в форме трудового договора. Из зарплаты работника удерживается подоходный налог, а в Социальный фонд уплачиваются страховые взносы, в том числе и на личный пенсионный счёт работника.

Но это так, как должно быть. А на самом деле не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально.

— Рысгуль Белековна, почему многие работники трудятся неформально?

— Здесь существует несколько основных причин: низкая правовая культура населения, невозможность устроиться по договорной форме (большая конкуренция, маленькая заработная плата, нежелание работодателя выплачивать налоги), гибкий график работы, дополнительный доход, пример знакомых, друзей, нежелание работать под надзором начальства или в коллективе, устройство на работу без достаточного уровня образования, квалификации, высокий уровень безработицы.

Молодёжь склонна к неформальной занятости, потому что здесь сказываются отсутствие образования, невозможность устроиться без опыта работы, также сложность совмещать учёбу и иную деятельность. Да и многие работники предпочитают трудиться без официального оформления, чтобы с их зарплаты не производились удержания.

Таким образом, создаётся неформальный сектор рынка труда, на котором работники практически лишены возможности социальной и правовой защиты.

— Чем же грозит неформальная занятость работнику?

— Перечень негативных последствий для работника при уклонении работодателя от оформления с ним трудового договора достаточно велик. Это неоплаченные больничные листы и отпуска (ежегодный трудовой отпуск, пособия по временной нетрудоспособности), отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу, работу в праздничные дни, отсутствие компенсаций при увольнении по сокращению штатов, отсутствие гарантии сохранения рабочего места в период временной нетрудоспособности, декретного отпуска, отпуска по уходу за ребёнком, отказ в получении банковского кредита или визы, угроза привлечения к ответственности за незадекларированные доходы, получение отказа в расследовании несчастного случая на производстве и возмещения вреда здоровью, полученному при выполнении трудовых обязанностей, реальная возможность увольнения в любой момент по инициативе работодателя, а также отсутствие оснований на обращение в суд за защитой трудовых прав.

Таким образом, неформальный сектор, хотя отличается гибкостью и является источником дохода для значительной части населения Кыргызской Республики, не гарантирует достойной занятости. Неформальная работа часто сопряжена с низкой оплатой, небезопасными и нездоровыми условиями труда. Её последствия — низкая квалификация работников и производительность труда, а также нерегулярные доходы, сопряжённые с увеличением вероятности бедности. Неформальные работники официально не существуют: они не признаны работающими, не зарегистрированы и не защищены трудовым законодательством.

Хотя неформальные работники как таковые не должны исключаться из сферы действия законодательства, которое охраняет безопасность и гигиену труда или гарантирует минимальную заработную плату, на практике они не охвачены социальным страхованием, в том числе взносами на обязательное медицинское страхование, дающее доступ к медицинскому обслуживанию, и не защищены трудовым законодательством. Они также не имеют права на отпуск и не застрахованы от болезней или травм на производстве. Работники Кыргызстана, не отчисляющие взносы в Социальный фонд, имеют право только на минимальную пенсию.

— Как Вы считаете, что необходимо предпринять, чтобы снизить уровень неформальной занятости?

— В первую очередь необходимо на постоянной основе проводить систематическую комплексную работу и просветительские мероприятия среди наёмных работников неорганизованного сектора. Необходимо донести до каждого работника неформального сектора, какие выгоды и преимущества они теряют. Каждый работник формального и неформального сектора должен знать о степени наносимого ущерба неформальных трудовых отношений на его личную жизнь, на жизнь сообщества и на экономику страны. Также необходимо воспитывать и взращивать культуру законопослушного работодателя. Объяснить работодателям о выгодах и преимуществах формализации трудовых отношений и какие могут быть последствия в случае нарушения законодательства в сфере труда.

Необходимо внести изменения в национальные законодательные акты в сфере труда, Налоговый кодекс КР и законы в сфере социального страхования. Провести работу по гармонизации законов и нормативно-правовых актов с целью обеспечения заинтересованности работодателей и работников трудиться открыто и прозрачно. Необходимо отметить, что данная работа уже начата. С декабря 2022 года для субъектов малого и среднего предпринимательства с объёмом годовой выручки не более 30 млн сомов снижены ставки тарифов страховых взносов — с численностью работников от 5 до 14 — с 25,25 до 22%, и с численностью 15 работников и более — с 27,25 до 14%.

Необходимо усилить государственный и общественный (профсоюзный) надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства Кыргызстана: совместно разработать прозрачные и действенные методы и процедуры контроля исполнения законодательства в сфере охраны труда и по уменьшению неформализованных трудовых отношений. Т.е. усилить работу именно в неформальном секторе. К сожалению, государственные органы и профсоюзы могут влиять и содействовать только после того, когда трудовые отношения формализованы. До формализации трудовых отношений работник остаётся «один на один» с работодателем.

И в завершение считаю крайне важным расширение сферы охвата профсоюзных организаций, так как они имеют большую роль во взаимоотношениях работников с работодателями и работников с государством. Многие секторы экономики, бизнеса и государственного управления имеют свои профильные или общие профсоюзные организации. В неорганизованном секторе профсоюзов практически нет. Создание профсоюзов в этой сфере способствовало бы развитию и улучшению диалога между работниками неформального сектора с работодателями и послужило бы хорошим мостом между государством. Но для всего этого, конечно, необходимы правовая культура и высокое самосознание. Каждый работник должен знать свои трудовые права, и в том числе право на свободу объединения для представительства и защиты своих прав и интересов.

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