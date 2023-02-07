«Платформенная занятость и её влияние на работников — позиция Федерации профсоюзов Кыргызстана

Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Эмиль Шурубекович Кызаев

Кыргызстан встал на путь цифровой трансформации. Уже приняты основополагающие документы:

«Национальная стратегия устойчивого развития на 2018-2040 гг.», Концепция цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан 2019-2023» («Цифровой Кыргызстан 2019-2023»). В стране запущена система межведомственного взаимодействия, внедряется электронный документооборот между ведомствами, у граждан появилась возможность получения электронных государственных услуг. В планах на ближайшие годы — создание республиканского информационного центра, способного обрабатывать большие объёмы данных. Продолжается цифровизация налоговой и таможенной служб.

Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики официально принята Информационная система рынка труда. Её внедрение направлено на повышение качества данных о рынке труда и госуслуг по поддержке занятости.

Начат процесс совершенствования трудового законодательства Кыргызстана. В декабре прошлого года в Трудовой кодекс КР были внесены поправки, позволяющие заключать трудовой договор в форме электронного документа, удостоверенного электронной подписью (электронный трудовой договор), а также целый раздел, регулирующий дистанционную работу.

Цифровые трудовые платформы в Кыргызстане

В последние годы имеется тенденция развития и распространения цифровых трудовых платформ. Организация труда всё чаще происходит в онлайн-пространстве. Миллионы людей по всему миру находят работу на виртуальных платформах.

Цифровые трудовые платформы открывают новые возможности перед миллионами людей по всему миру.

Часто работу через них получают те, кому трудно найти её традиционным путём: люди с ограниченными возможностями здоровья, молодёжь, представители национальных, религиозных или других меньшинств.

Цифровые трудовые платформы создают возможности, которых не было раньше.

Цифровизация сферы труда и риски для трудящихся

Вместе с тем, поскольку данная сфера пока законодательно не регулируется, её работники сталкиваются с целым рядом проблем.

Размываются границы между теми, кто работает по найму, и частными предпринимателями, работающими «на себя». Нет чётко определённых часов работы, трудиться приходится в том числе и по ночам, при этом компенсация за переработку или повышенная оплата за работу в ночное время не предполагается.

У многих работников этой сферы нет никакой социальной защиты. Подавляющее большинство не состоит в профсоюзах, главным образом из-за нежелания работодателей признавать их наёмными работниками. По данным Международной организации труда, примерно половина людей, занятых на цифровых платформах, получает менее 170 сомов в час.

В Кыргызстане платформенная экономика распространена в сфере пассажирских перевозок (такси), сервисов доставок, торговли. Лидеры платформ — «Яндекс», Glovo, «2ГИС», «Лалафо».

Платформенная занятость — водители такси

В Кыргызстане в 2021 году Международной сетью юристов по трудовому праву (ILAW) было проведено исследование «Платформенная экономика в Кыргызстане. Анализ работы водителей такси».

По результатам исследования выяснилось, что сейчас в столице перевозками пассажиров на частном легковом автотранспорте занимаются более 10 000 человек. Только 42% из них работают официально по патенту.

Из общего количества таксистов 70% являются сотрудниками «Яндекс Такси». Компания не имеет в Кыргызстане официального представительства, а работает через своих партнёров — организации сервисов подключений. Официально, по состоянию на дату исследования, их зарегистрировано в стране 44, но по факту более 140. При этом налоги платят не более 40.

По информации автора исследования, 15% от заработанной суммы водители отдают работодателям. Из них 12% платформе «Яндекс», 3% — фирме-партнёру. Более того, онлайн-платформа даёт заказы, определяет условия работы, ответственность за нарушения, санкции, но при этом сама не несёт никакой ответственности в случае рисков. Водитель за всё отвечает сам.

К сожалению, деятельность онлайн-платформ законодательно не урегулирована в Кыргызстане. Поэтому невозможно доказать характер трудовых отношений в деятельности служб такси, доставки и обязать эти компании платить налоги и другие выплаты.

В ходе исследования выявлены следующие сложности в деятельности водителей такси. Это конфликт с клиентами, бесправие и нелегальное положение водителей, непрозрачная система оплаты труда, применение штрафов, отсутствие страхования автомобиля и водителя, отсутствие поддержки в трудных ситуациях и плохое техническое состояние автомобилей или плохой внешний вид авто, отсутствие юридической поддержки для водителей, разобщённость водителей, отсутствие сообщества (для обмена информацией, взаимной помощи), отсутствие пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Опыт соседнего Казахстана по законодательному регулированию деятельности цифровых трудовых платформ

В соседнем Казахстане предлагают легализовать платформенную занятость. Трудоустройство через онлайн-приложения постепенно становится самостоятельным видом деятельности, однако вопрос о юридическом статусе таких работников остаётся нерешённым. К такому выводу по итогам исследования пришли эксперты Казахстанского центра развития трудовых ресурсов. В Казахстане платформенная занятость обеспечивает доход для полумиллиона граждан, но их права до сих пор не учтены законом.

Пандемия отразилась на казахстанском рынке труда, отмечают эксперты. Всего за пару лет в стране значительно увеличилось число граждан, трудящихся на различных мобильных сервисах. Эта онлайн-работа для полумиллиона казахстанцев является основным заработком. Выше всего этот показатель у курьеров и водителей. Правда, рассчитывать на соцпакет и льготы от предполагаемых работодателей и государства они не могут. Они не имеют права на медицинское страхование, так как не делают никаких взносов.

Все эти барьеры рассматриваются и учтены в новом проекте Социального кодекса РК, который вступает в силу с 1 июня 2023 года. А именно: статьёй 105 проекта Социального кодекса РК вводится понятие платформенной занятости — это вид деятельности, при котором работы выполняются (услуги оказываются) с использованием интернет-платформы (или мобильного приложения платформенной занятости).

В статье 105 СК РК уточняется, что для работы на интернет-платформах (для «платформенной занятости») заказчик и исполнитель регистрируются на соответствующей платформе (или в мобильном приложении платформенной занятости). Если исполнителем является юридическое лицо, для выполнения работ, оказания услуг оно привлекает работников, с которыми оформлены трудовые отношения (в соответствии с трудовым законодательством РК).

Пунктом 5 статьи 105 СК РК установлено, что оператор интернет-платформы отчисляет в пользу исполнителя — физического лица «объединённый платёж». Он включает в себя индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, которые установлены законодательством. Также в него входят и отчисления на обязательное медицинское страхование. После легализации юридического статуса онлайн-работники смогут создать и собственный профсоюз.

Как решить проблемы, связанные с платформенной занятостью, в Кыргызстане?

Федерация профсоюзов Кыргызстана считает необходимым совершенствовать нормативно-правовую базу, определяющую правовой статус цифровых трудовых платформ. Для этого рекомендуется внести в качестве дополнения в проект Закона КР «Об электронной коммерции» определение «цифровой трудовой платформы», определить правовой статус участников цифровых трудовых платформ, на которых будут распространятся все гарантии и механизмы защиты независимо от того, являются ли они наёмными работниками или заключают гражданско-правовой договор.

Необходимо также внести дополнения в Налоговый кодекс КР, определить специальный режим цифровым платформам (на примере парка высоких технологий) в трудовое, гражданское, налоговое законодательство, а также в сопутствующие НПА; снизить ставки социальных отчислений индивидуальным предпринимателям, оказывающим «услуги по перевозке пассажиров в легковом транспорте (услуги такси)».

Важно активизировать работу и усилить государственный и общественный контроль и надзор за соблюдением трудовых прав, охраной труда и здоровья, равенства и социальной защиты в КР. Профсоюзам необходимо повысить осведомлённость работников этой сферы о праве на объединение, правах профсоюзов, процессе коллективных переговоров, в соответствии с рекомендацией организовать водителей и инициировать процесс коллективных переговоров. Рекомендуется признание трудовых отношений между водителями и компанией, чтобы защитить их трудовым законодательством, запрещающим дискриминацию в сфере занятости.

И в завершение коротко об успешном кейсе создания профсоюза в платформенной организации в Кыргызстане.

В Кыргызстане создан профсоюз водителей такси

В феврале 2021 года в Бишкеке создан профсоюз таксистов «Кабылан». Созданию представительного органа водителей предшествовал ряд митингов и акций водителей такси сети «Яндекс» с требованием легализовать деятельность компании в Кыргызстане, начать выплачивать налоги, уменьшить долю удержаний с водителей.

Этому предшествовали действия компании «Яндекс», с 1 февраля 2021 года заблокировавшей более 1000 водителей, чьи авто не соответствовали требованиям.

В феврале того года прошли три акции 3, 12 и 23 февраля, в результате которых, к сожалению, так и не удалось привлечь внимание депутатов парламента и других. В связи с чем и появилась идея создания профсоюза.

Благодаря институционализации и созданию профсоюза водителям такси удаётся более эффективно защищать свои права, озвучивать своё мнение на различных площадках, в Жогорку Кенеше КР, СМИ, на круглых столах и конференциях. Растёт профсоюзное членство. Профсоюзу водителей такси помогает отраслевой профсоюз строителей республики. Профсоюзом «Кабылан» создан фонд материальной помощи, своего рода касса взаимопомощи, где члены профсоюза могут без процентов получать ссуды и помощь.

Формализация трудовых отношений — один из важнейших вопросов повестки дня работы профсоюзов!

Формализация трудовых отношений значится одним из главных вопросов повестки дня профсоюзов. В связи с чем задачи и планы мероприятий в данном направлении были включены в Стратегический план действий профсоюзов на предстоящие годы и в Генеральное соглашение в области трудовых отношений, заключённое между Кабинетом министров Кыргызской Республики, Федерацией профсоюзов Кыргызстана и объединениями работодателей страны. Данные вопросы также включены в Стратегические планы работ отраслевых и региональных объединений профсоюзов.

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