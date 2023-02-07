Задача — привести инвесторов

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии Министерства иностранных дел.

Обсуждены итоги деятельности ведомства за прошлый год, а также задачи на текущий. Глава Кабмина отметил, что по итогам 2022 года оно получило высшую оценку. «Хотел бы заострить внимание на значимости и роли министерства в части продвижения вопросов экономической дипломатии. Очень важно усилить взаимодействие государственного органа и наших заграничных учреждений с ведомствами, а также частным сектором по диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений. Стоит увеличить и отечественный экспорт в Китай», — сказал он, отметив важность открытия наших торговых представительств там, а также в Турции и Узбекистане.

Акылбек Жапаров добавил, что ведомству необходимо продолжить работу по содействию экспорту бутилированной воды, в том числе путём привлечения потенциальных инвесторов с известным брэндом, для открытия производства и дальнейшей поставки под собственной торговой маркой в зарубежные страны. Государство готово выкупить франшизу крупных международных компаний по выпуску бутилированной воды, чтобы создали совместное предприятие, обучить местных предпринимателей, чтобы они смогли выйти на международные рынки. Приоритетным направлением для государства также являются развитие зелёной энергетики, строительство крупных, средних и малых гидроэнергетических сооружений. В эту сферу необходимо привлекать инвесторов.

Завершая своё выступление, глава Кабмина подчеркнул необходимость постоянного поиска возможностей для продвижения интересов нашего государства в зарубежных странах. «От вас и вашей работы наши граждане ждут ощутимых результатов. Уверен в том, что вами в тесной координации с Кабинетом министров, соответствующими ведомствами приложен максимум усилий для достижения общей цели — построения сильного, развитого, самодостаточного государства ради благополучия и процветания нашего народа», — сказал Акылбек Жапаров.

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