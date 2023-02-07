Энергетикам дали задание

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев участвовал в заседании коллегии Министерства энергетики.

Обсуждены отчёты об итогах работы ведомства, подведомственных организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса за 2022 год и планы работ на текущий.

Бакыт Торобаев поручил соответствующим руководителям обеспечить энергетические компании необходимым оборудованием, а также ускорить реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии, отметив, что в случае затягивания данного вопроса рассмотрят возможность возврата сертификатов. Кроме этого, он подчеркнул, что планы работ, намеченные на 2023 год, должны исполнить в срок.

Отметим, что для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 года планируется до первого апреля обеспечить Токтогульское водохранилище 8,6 млрд м3 воды. Также импортировать до 2,2 млрд кВт.ч электроэнергии. Кроме этого, потребление угля по республике составляет 2996,6 тыс. тонн, мазута — 48,5 тыс. тонн.

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