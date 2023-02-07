Строительство — локомотив экономики

По поручению Президента, количество единиц жилья, построенных на ипотечной основе, увеличат. Как отметил заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев на заседании коллегии Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, дома станут возводить не только в Бишкеке и Оше, но и во всех регионах страны.



Также рассмотрены результаты деятельности ведомства в 2022 году и обсуждены планы на текущий. Согласно данным, объём инвестиций в основной капитал в строительной отрасли составил 138,3 млрд сомов. При этом объём валовой продукции строительства равен 175,7 млрд сомов, темп роста составил 8%.

Отмечено, что за десять лет построено 353 школы, а за два года — 140. Государство уделяет особое внимание выполнению работ в сфере строительства. В 2023 году планируется возвести около 150 социальных объектов, в том числе восемь современных больниц.

«По данным Национального статистического комитета, в числе самых коррумпированных органов есть и государственное агентство, что свидетельствует о низком доверии граждан к ведомству. В этом направлении руководству необходимо реализовывать эффективные меры», — сказал Бакыт Торобаев.

Он также призвал их включить в состав коллегии частные стороны для повышения открытости и прозрачности деятельности. Кроме того, отметил необходимость оказания поддержки в развитии отечественных предприятий со стороны соответствующих государственных органов.

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