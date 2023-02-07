Строительство — локомотив экономики

ISSN 1694-5492
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СЛОВО
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
По поручению Президента, количество единиц жилья, построенных на ипотечной основе, увеличат. Как отметил заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев на заседании коллегии Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, дома станут возводить не только в Бишкеке и Оше, но и во всех регионах страны.
Также рассмотрены результаты деятельности ведомства в 2022 году и обсуждены планы на текущий. Согласно данным, объём инвестиций в основной капитал в строительной отрасли составил 138,3 млрд сомов. При этом объём валовой продукции строительства равен 175,7 млрд сомов, темп роста составил 8%.
Отмечено, что за десять лет построено 353 школы, а за два года — 140. Государство уделяет особое внимание выполнению работ в сфере строительства. В 2023 году планируется возвести около 150 социальных объектов, в том числе восемь современных больниц.
«По данным Национального статистического комитета, в числе самых коррумпированных органов есть и государственное агентство, что свидетельствует о низком доверии граждан к ведомству. В этом направлении руководству необходимо реализовывать эффективные меры», — сказал Бакыт Торобаев.
Он также призвал их включить в состав коллегии частные стороны для повышения открытости и прозрачности деятельности. Кроме того, отметил необходимость оказания поддержки в развитии отечественных предприятий со стороны соответствующих государственных органов.
Дата публикации: 15:50, 07-02-2023
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