Развитие авиации в стране

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев участвовал в коллегии Государственного агентства гражданской авиации.

Заслушаны отчёты об итогах деятельности госоргана за прошедший год, и намечены задачи на 2023 год.

Бакыт Торобаев отметил важность усовершенствования гражданской авиации и развития воздушного сообщения.

«Создание госагентства получило высокую оценку Международной организации гражданской авиации. Руководством республики перед вновь созданным госорганом поставлены амбициозные задачи. Это и развитие малой авиации в стране, и увеличение внутренних и международных авиарейсов, и расширение маршрутов, и открытие рынка бизнес-авиации, и, конечно, создание транспортного авиаузла и инженерно-технической базы», — сказал Бакыт Торобаев.

Отмечено, что по итогам 2022 года улучшено качество обслуживания пассажиров, в результате в аэропортах Кыргызстана зарегистрировано более 5 млн пассажиров, что на 38% больше, чем в прошлом году. Сегодня для развития авиамаршрутов и их расширения заключены межправительственные соглашения о воздушном сообщении с 30 странами. Также реконструированы аэропорты Баткена, Каракола и Тамчи. Обновляются асфальтовые покрытия аэродромов в Оше, Баткене, Казармане, строится новый аэровокзальный комплекс в Нарыне. В этом году также модернизируют международные аэропорты «Манас» и «Ош».

Бакыт Торобаев отметил, что, несмотря на вышеперечисленные результаты, агентство оказалось в числе государственных органов с низкой эффективностью. «Оно работает медленно, допускает ошибки в реализации решений и задач Президента и Кабинета министров. Однако, принимая во внимание тот факт, что орган создан в мае, мы не включили его в официальный рейтинг госорганов с низкой эффективностью. Поэтому уделяйте этому вопросу больше внимания и выполняйте каждое задание вовремя», — сказал зампред Кабмина.

Кроме этого, Бакыт Торобаев поручил руководителям профильных учреждений и авиакомпаний рассмотреть возможность трудоустройства ведущих выпускников Кыргызского авиационного института имени Абдраимова.

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