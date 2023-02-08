Слова поддержки

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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землятресением, повлёкшим многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения в стране.
«С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года.
От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, разделяю их горе и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в послании с соболезнованиями.
Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев выразил соболезнования министру иностранных дел Турецкой Республики Мевлюту Чавушоглу в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года.
«С глубокой скорбью узнал о землетрясении в нескольких провинциях Турции. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, а братскому турецкому народу — быстрого восстановления», — говорится в соболезновании министра иностранных дел Кыргызской Республики Ж. Кулубаева.
Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев направил письмо председателю Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафе Шентопу в связи с землетрясением, произошедшим в юго-восточном регионе страны.
Нурланбек Шакиев от имени Жогорку Кенеша и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также всему турецкому народу, отметив, что с глубокой тревогой и болью в сердце воспринял известие о трагедии, унёсшей жизни людей и принёсшей масштабные разрушения. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что в такое тяжёлое время кыргызский народ скорбит вместе с народом Турции.
Дата публикации: 14:59, 08-02-2023
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