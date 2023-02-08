Телефоны для связи с МИД

В связи с тем, что многие граждане Кыргызстана, находящиеся в Турции, не состоят на консульском учёте посольства и консульских учреждений КР в Турецкой Республике, Министерство иностранных дел просит родственников граждан КР, пребывающих предположительно в районах охвата землетрясений в Турции (Кахраманмараш, Хатай, Османийе, Адыяман, Диярбакыр, Шанлыурфа, Газиантеп, Килис, Адана, Малатья, Мерсин), передать загранучреждениям Кыргызстана сведения и контактные телефоны своих родных и близких для учёта и возможного установления с ними связи по следующим телефонам:

Посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике (г. Анкара), тел.: +90 545 6896800, +90 312 4913506, + 90 312 4913507; Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Анталье: +90 546 5570471, +90 534 8388551; Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Стамбуле: +90 535 1077212, +90 212 2356767, +90 212 2353737;

Консульский департамент Министерства иностранных дел Кыргызской Республики: +996 999 312002.

Автор: -