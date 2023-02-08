Столица — индикатор развития страны

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании расширенной коллегии мэрии Бишкека.

Выступая перед собравшимися, он отметил, что столица республики — важный индикатор развития страны. «Успешная реализация проекта по строительству 15 современных школ и детского сада по стандартам развитых государств показала, что за короткий период можно сделать рывок, — в нашем случае решить проблему нехватки общеобразовательных учреждений. Это показатель поступательного развития страны в целом. Бишкек в ближайшем будущем должен стать центром науки, образования и финансов, местом, где наши граждане станут жить в достатке и безопасности», — сказал Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул готовность Кабинета министров оказать посильную помощь в решении проблем столицы. «По плану в 2023 году по городу должны курсировать более 1500 экологически безопасных автобусов. Также мы готовы поддержать идею закупки легковых автомобилей на газе для такси, ведётся работа по поэтапной передаче ТЭЦ мэрии Бишкека. Начнётся более активная работа по газификации новостроек. При планировании новых жилых комплексов обязательным условием должно стать наличие парковочных мест. Самое главное — необходимо создать комфортные условия проживания для горожан и гостей столицы», — отметил Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина обратил особое внимание на обеспечение чистоты в городе. «Это одно из основополагающих направлений в работе муниципалитета. Если мы вовремя не примем меры, есть риск превратиться в большую деревню. Городской культуре граждан следует учить с малых лет. Не сорить, не плеваться, сортировать мусор, уважать пространство другого человека — всё должно прививаться с детства. Новостройки надо воспринимать как полноправную часть столицы, где условия проживания должны быть на таком же уровне, что и в центре города», — отметил глава Кабмина.

Акылбек Жапаров заявил, что Ош и Бишкек должны стать локомотивами развития страны, отметив, что свой вклад в развитие города должен внести каждый его житель.

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