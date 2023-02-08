Минздрав получил неуд

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал в заседании коллегии Министерства здравоохранения.

«Работе Минздрава предлагаю поставить оценку неудовлетворительно. Системой здравоохранения на сегодняшний день не удовлетворены ни руководство страны, ни простые граждане. В ней достаточно проблем и недостатков. В ближайшие несколько лет значительно увеличится объём финансирования системы здравоохранения. В следующем году поставлен план по доведению консолидированного бюджета в 600 и более млрд сомов. Значительную часть этих средств направят на здравоохранение. В течение ближайших двух лет ситуация в этой сфере кардинально поменяется», — сказал Эдиль Байсалов.

На заседании отмечено, что по итогам 2022 года по республике показатель материнской смертности снизился на 23,4% по сравнению с 2021 годом, а младенческой смертности понизился на 7,1%. Скоро откроется противотуберкулезная больница. Начаты подготовительные мероприятия по строительству перинатальных центров в Таласе и Оше. Показатель общей смертности населения по сравнению с предыдущим годом снизился незначительно (1,4%), составив 4,4 на 1000 человек.

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