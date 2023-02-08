Круглосуточные телефоны экстренной связи в загранучреждениях

Министерство иностранных дел сообщает, что в загранучреждениях Кыргызской Республики на круглосуточной основе действуют телефоны экстренной связи для оперативной помощи кыргызским гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

ГК КР в Анталии: +905465570471;

ПКР в Швейцарии: +41782231566;

ПКР в Австрии: +436677687295;

ПКР в Бельгии: +32495903331;

ПКР в ФРГ: +4917680835260;

Консульское агентство в г. Франкфурт-на-Майне: +4917681391642;

ПКР в Японии: +817038755427;

ПКР в Корее: +821097800952;

ГК КР в Алматы: +77055489787;

ПКР в Украине: 0991148307;

ПКР в Пакистане: +923303717771;

ПКР в Узбекистане: +998908292967;

ГК КР в Чикаго: +13129293442;

ПКР в Великобритании: +447407131245;

ПКР в Катаре: +97450667001;

ПКР в Иране: +989352505226;

ПКР в Таджикистане: +992887782223;

ГК КР в Екатеринбурге: +79911993595;

ПКР в Малайзии: +601128367815;

Канцелярия ПКР в РФ в г. Иркутске: +79149243632;

Канцелярия ПКР в РФ в г. Владивостоке: +79647138517;

Канцелярия ПКР в РФ в г. Красноярске: +79950960675;

Канцелярия ПКР в РФ в г. Сургуте: +79821591292;

Канцелярия ПКР в РФ в г. Санкт-Петербурге: +79295123905;

Канцелярия ПКР в РФ в г. Южно-Сахалинске: +79160940011;

Канцелярия ПКР в РФ в г. Якутске: +79164455275;

ПКР в Афганистане: +93778068454;

ПКР в Китае: +861064681348;

ПКР в Беларуси: +375257827687;

ПКР в России: +79251155047;

ПКР в Италии: +393664937577;

ГК КР в г. Новосибирске: +79538017818;

ПКР в Венгрии: +36302377207;

ГК КР в г. Стамбуле: +905351077212;

ПКР в Саудовской Аравии: +966583769945;

ПКР во Франции: +33615117699;

ПКР в Азербайджане: +994553124736;

ПКР в Казахстане 87761248833;

ГК КР в Гуанчжоу: +8619866690360;

ПКР в Турции 05456896800;

ПКР в Индии: +919810304863;

ПКР в США 2022562924;

ПКР в ОАЭ: +971-2-5584955;

ГК КР в г. Дубае: +971508172056;

Визовый пункт КР в г. Урумчи 13199856778;

ПКР в Туркменистане: +99365694059.

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