Круглосуточные телефоны экстренной связи в загранучреждениях

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министерство иностранных дел сообщает, что в загранучреждениях Кыргызской Республики на круглосуточной основе действуют телефоны экстренной связи для оперативной помощи кыргызским гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
ГК КР в Анталии: +905465570471;
ПКР в Швейцарии: +41782231566;
ПКР в Австрии: +436677687295;
ПКР в Бельгии: +32495903331;
ПКР в ФРГ: +4917680835260;
Консульское агентство в г. Франкфурт-на-Майне: +4917681391642;
ПКР в Японии: +817038755427;
ПКР в Корее: +821097800952;
ГК КР в Алматы: +77055489787;
ПКР в Украине: 0991148307;
ПКР в Пакистане: +923303717771;
ПКР в Узбекистане: +998908292967;
ГК КР в Чикаго: +13129293442;
ПКР в Великобритании: +447407131245;
ПКР в Катаре: +97450667001;
ПКР в Иране: +989352505226;
ПКР в Таджикистане: +992887782223;
ГК КР в Екатеринбурге: +79911993595;
ПКР в Малайзии: +601128367815;
Канцелярия ПКР в РФ в г. Иркутске: +79149243632;
Канцелярия ПКР в РФ в г. Владивостоке: +79647138517;
Канцелярия ПКР в РФ в г. Красноярске: +79950960675;
Канцелярия ПКР в РФ в г. Сургуте: +79821591292;
Канцелярия ПКР в РФ в г. Санкт-Петербурге: +79295123905;
Канцелярия ПКР в РФ в г. Южно-Сахалинске: +79160940011;
Канцелярия ПКР в РФ в г. Якутске: +79164455275;
ПКР в Афганистане: +93778068454;
ПКР в Китае: +861064681348;
ПКР в Беларуси: +375257827687;
ПКР в России: +79251155047;
ПКР в Италии: +393664937577;
ГК КР в г. Новосибирске: +79538017818;
ПКР в Венгрии: +36302377207;
ГК КР в г. Стамбуле: +905351077212;
ПКР в Саудовской Аравии: +966583769945;
ПКР во Франции: +33615117699;
ПКР в Азербайджане: +994553124736;
ПКР в Казахстане 87761248833;
ГК КР в Гуанчжоу: +8619866690360;
ПКР в Турции 05456896800;
ПКР в Индии: +919810304863;
ПКР в США 2022562924;
ПКР в ОАЭ: +971-2-5584955;
ГК КР в г. Дубае: +971508172056;
Визовый пункт КР в г. Урумчи 13199856778;
ПКР в Туркменистане: +99365694059.
Дата публикации: 14:57, 08-02-2023
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