Всем равные права

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с представительницами женских мусульманских организаций.



Они обсудили проблемы здравоохранения, образования, защиты прав женщин и детей, а также пути решения на государственном уровне вопросов продвижения прав представительниц прекрасного пола.

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