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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Всем равные права


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с представительницами женских мусульманских организаций.

 

Они обсудили проблемы здравоохранения, образования, защиты прав женщин и детей, а также пути решения на государственном уровне вопросов продвижения прав представительниц прекрасного пола.

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Дата публикации: 15:55, 08-02-2023

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