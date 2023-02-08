Всем равные права

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с представительницами женских мусульманских организаций.
Они обсудили проблемы здравоохранения, образования, защиты прав женщин и детей, а также пути решения на государственном уровне вопросов продвижения прав представительниц прекрасного пола.
Дата публикации: 15:55, 08-02-2023
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