Обыкновенная сказка, или Кот на стене

Изо дня в день большинство людей совершают одни и те же дела. Подъём, спешный завтрак, сборы, а после кого-то ждут в садиках, школах, университетах, другим на работу путь держать нужно. Вечером неизбежные домашние хлопоты у плиты, ужин, просмотр чего-нибудь телевизионного, а если получится лечь пораньше, то это успех.

Рутина, бытовуха, однообразная действительность, как только не обзывало человечество нашу с вами повседневную жизнь. И даже когда случаются выходные или праздничные дни, из-за суетливой и стремительной жизни чаще приходится разгребать накопившиеся завалы несделанного, откладываемого и откладываемого на потом. А так хочется радостного, яркого, сказочного!..



Мы привыкаем к тому, что живём, забывая о ценности жизни, а она и есть настоящее чудо. Да, сложное, нередко драматичное, но чудо! Сделать своё бытование ярче в наших силах, важно желание и старание вкупе с фантазией. Сынок намедни захотел нарисовать сказочного кота… на стене! И попросил меня посодействовать в этом пёстро-гуашевом деле. Благо в далёком детстве я училась в художественной школе, и не все навыки с тех пор утеряны. Стремление разрисовывать стены жилища наш малой, видимо, унаследовал от меня. Помню, как маленькая девочка Нина однажды «украсила» недавно наклеенные обои красными коняшками, а в качестве творческого инструмента выбрала мамину помаду марки Pupa, достать которую в те годы было сложно. Моя мудрая бабушка подготовила маму: «Оленька, ты только сядь, не волнуйся, Ниночка картину на стене нарисовала…». Мама обомлела, но сдержалась, ругать не стала. А я довольная, что близким всё понравилось, пообещала коняшкам ещё и гривы пририсовать. Благодарна маме за такую поддержку, ведь этот случай, возможно, и стал началом моего незаглублённого в детстве творческого пути…

Вернёмся к нашему с Давидкой сказочному котику. Большой, яркий, довольный, он каждый день радует теперь всё семейство — так мы с ребятёнком сотворили свою сказку в квартире. Разумеется, рисование на стенах не обязательное условие для создания чего-то сказочного. Сделать день привлекательнее, многоцветнее, веселее можно и другими способами, без риска нечаянно испортить отремонтированные помещения. Встать пораньше, привести себя в порядок, одеться понаряднее, включить приятную музыку для фона, купить просто так праздничный торт или цветы любимой жене. А вечером, поборов усталость, выбраться, например, в театр или в кино, в гости, — туда, где не были уже много лет!

А если у вас есть возможность сделать для кого-то нечто хорошее, что несложно вам, но другому человеку по каким-то причинам осуществить, заполучить непросто, помогите ему, и тогда вы станете автором чьей-то обыкновенной сказки, жить в которой или нет, выбирать нам…

Нина ГОРШКОВА.

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