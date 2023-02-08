Аура волшебства

В холле Русского драматического театра имени Ч. Айтматова перед премьерой спектакля «Любовь и голуби» выступила мастер игры на гуслях Ксения Лубинцова. Захотелось сразу подойти к музыканту и расспросить её об этом необычном увлечении, но слушатели взмолились: «Пожалуйста, поговорите позже. Не мешайте наслаждаться волшебными звуками».



Час концерта пролетел незаметно. Ксения сразу же после выступления охотно согласилась ответить на вопросы нашего корреспондента. Тем более что люди со счастливыми улыбками пошли в зал смотреть спектакль.

— Кто вы, волшебница, откуда появились в нашем городе?

— Никакая я не волшебница, с чего вы взяли? Просто гусляр-самоучка. И, между прочим, давно в Бишкеке живу.

— Где и как вы научились играть на гуслях?

— Этот инструмент просто так не освоишь. Требуется подготовка. Я родилась в селе Тамга Джеты-Огузского района. Родители видели, что я с интересом смотрю концерты по телевизору, слушаю музыку по радио и на пластинках, потому и отвели меня в школьный кружок игры на гитаре. Этот инструмент освоила быстро.

Наверно, потому что была упорной и действительно очень любила музыку. Правда, все пальцы были изрезаны струнами, но я хоть и плакала по вечерам от боли, но на следующий день вновь шла на занятия.

Потом начала выступать в школе на концертах, участвовала в смотрах школьной самодеятельности нашего района. Меня стали узнавать, даже незнакомые люди приветливо улыбались при встрече, здоровались.

— И почему же мы не узнали гитаристку Лубинцову?

— Всё в плане музыкального развития шло неплохо, а затем — бац — и учитель музыки уехал из Тамги. Вместо преподавателя игры на гитаре в село приехал пианист. И мне пришлось переквалифицироваться.

— И успехи на новом поприще не заставили себя ждать…

— А вот и нет. Да, я занималась на фортепиано с таким же усердием. Но в школьных концертах участия не принимала. Чувствовала себя ещё слабой пианисткой, обычной приготовишкой. А потом стала взрослеть, начались (Улыбается.) другие увлечения.

— Понятно, о чём вы. И что, не было желания дома в свободное время взять в руки гитару или сесть за пианино?

— Иногда в свободное от приготовления каш и стирки пелёнок время садилась за инструмент, но получалось плохо. Для музыканта главное — постоянные репетиции, а с этим у меня была, как вы понимаете, напряжёнка. Так что очень долгое время я слушала известных пианистов, гитаристов по телевизору. Зато когда появился интернет, у меня началась другая жизнь. Дети подросли, и я могла теперь выкроить час-другой для того, чтобы насладиться игрой всемирно известных пианистов и гитаристов.

— Что-то мы в разговоре совсем забыли о гуслях.

— Ничего не забыли. Я плавно подвожу к главной теме. В один прекрасный день в интернете почти случайно увидела концерт гусляров. Боже, как это было прекрасно. Более чистых, нежных, пронзительных до глубины души звуков я не слышала. И сразу же решила освоить игру на гуслях.

— Но вам-то это особого труда не представляло. Музыкальный опыт имелся!

— На гуслях играют на открытых струнах, а на гитаре — всё с точностью до наоборот. Другими словами, мне пришлось начинать с нуля. Музыканты меня поймут.

Сначала пришлось найти гусли. Спасибо, старший брат помог, купил. Хороший инструмент знаете, сколько стоит? Ого! Одним словом, я вновь принялась за освоение нового, неизвестного ранее мне дела. Хорошо, что в интернете есть курсы по освоению игры на гуслях. Иначе бы я, наверно, не достигла своей цели. Ведь в Кыргызстане нет ни одного гусляра. Может, раньше был, а сейчас точно нет. А знаете, сколько времени у меня уходило на репетиции? По 8 часов каждый день. Гусли — серьёзный инструмент. Их не освоишь просто так. Помимо любви к ним требуется огромное трудолюбие.

— Уместно спросить о вашем репертуаре?

— Почему нет? Я исполняю не только старинные мелодии, но и современные песни. Гусли, если можно так выразиться, дадут фору и синтезаторам, и электрогитарам. Есть в этом инструменте своё очарование, а его сила звука оригинальна, способна достучаться до любого сердца. И должна вам признаться, что я сама пишу песни. Одна из них называется «Океан любви».

— Где ещё раз можно насладиться вашим исполнением на гуслях?

— Как говорится, следите за рекламой (шучу). На самом деле я часто выступаю в Воскресенском соборе Бишкека, сотрудничаю с общественными организациями нашей республики. Они часто приглашают меня на свои мероприятия. Год назад на концерте в честь наших воинов исполнила былину под названием «О трёх богатырях». Так что меня знают любители музыки нашего города.

Хотите, ещё похвастаюсь? В сентябре нынешнего года выступала в Ташкенте на международном фестивале «Осенний аккорд» и заняла там одно из ведущих мест. Поклонников из числа местных меломанов у меня появилось немало.

— Вы освоили гусли только ради «святой к музыке любви?»

— Не только. Хочу, чтобы наши люди развивали свой кругозор, музыкальный в том числе. У меня есть ученики. Правда, многим из них уже 50+, а вот молодёжь пока чурается гуслей. Но это их временное заблуждение. Пройдёт время, и подрастающее поколение тоже поймёт, какой это загадочный и волшебный инструмент — гусли.

Вячеслав АНИКИН.

Фото предоставлено Ксенией Лубинцовой.

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