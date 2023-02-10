Вы чьё, старичьё?

(«Мало дожить до пенсии, нужно умудриться на неё прожить», — цитата из интернета)

Чем больше погружаешься в изучение пенсионной системы, которая сложилась в нашей стране, тем меньше она нравится. Информацию приходится собирать буквально по крупицам, в свободном доступе найти материал, который лёгок для восприятия, практически невозможно. Зачем что-то объяснять людям, вдруг они поумнеют и начнут задавать разные вопросы. Например, почему размер пенсии и размер зарплаты так сильно отличаются? Ниже попробую доступным языком объяснить то, в чём мне удалось разобраться.

Бедный, ещё беднее

У нас в стране существует три вида пенсий: по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Два последних вида пенсий уже понятны из их названий.

Мы же поговорим о работающих пенсионерах. Так называют тех, кто после выхода на заслуженный отдых остаётся на своём трудовом месте или ищет другую, посильную для своего возраста, оплачиваемую нишу.

Что заставляет людей работать и дальше?

Причины у всех разные, но чаще всего — недостаточный размер пенсионных выплат. Вот поэтому, чтобы улучшить своё финансовое положение, многие из пожилых людей, которым позволяет это делать здоровье, устраиваются на работу.

В декабре 2022 года депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении поправки в Закон «О государственном пенсионном страховании».

В парламенте рассмотрели 14 поправок в законопроект, в том числе: поэтапное введение требуемого страхового стажа для получения права на пенсию с пяти лет в 2023-м до 20 лет к 2038 году без изменения возраста выхода на заслуженный отдых; отмена досрочных пенсий; приостановление выплаты базовой части пенсии работающим пенсионерам, занимающим государственные и муниципальные должности.

Также начиная с 2023 года будет поэтапно увеличиваться возраст выхода на пенсию для проживающих и проработавших в условиях высокогорья мужчин (с 55 до 58 лет) и женщин (с 50 до 53 лет), матерей, родивших и воспитавших трёх и более детей (с 45 до 48 лет). Повысится пенсионный возраст для женщин-госслужащих — с 58 до 60 лет.

По словам заместителя председателя Соцфонда Гульнуры Джуматаевой, реформа направлена на то, чтобы каждого трудоспособного кыргызстанца стимулировать работать «по-белому», то есть с отчислением страховых взносов.

Тогда же, в конце декабря 2022 года, после одобрения депутатами ЖК в первом чтении всех поправок в Закон «О государственном пенсионном страховании», один интернет-сайт провёл детальный анализ предлагаемых изменений, и картина сложилась более чем безрадостная. Основное из резюме: в конце года, когда базовую часть пенсии уже подняли до 3 170 сомов, фактически у трети пенсионеров страны пенсионные выплаты оказались ниже минимума. И, скорее всего, в результате этой реформы пенсионеры станут ещё беднее.

Мы уже наблюдаем, как «мельчает» пенсия в Кыргызстане относительно заработной платы: если в 2010 году средний размер пенсии составлял 40% от средней зарплаты, то в 2021-м этот показатель — не выше 30%.

Если в 2010 году на одного пенсионера приходилось четыре работника, за счёт отчислений которых и осуществляется выплата пенсий, то в 2020-м на одного пенсионера приходится трое занятых в экономике.

Но проблема заключается в том, что с учётом реально уплачивающих страховые взносы, по данным Соцфонда, соотношение пенсионеров к работникам составляет не 1:3, а 1:0,8.

Необходимо помнить, что базовая и страховая части пенсии индексируются ежегодно с 2017 года, на основании чего происходит повышение пенсии. Основная причина индексации страховой части пенсии — рост средней зарплаты и индекса потребительских цен, сложившихся за год, предшествующий индексации.

Ушла на базу

Базовая часть пенсии является гарантированной, и поэтому она финансируется за счёт средств республиканского бюджета.

Пенсионерам, работающим на госслужбе, НЕ будут выплачивать базовую часть пенсии — в целях экономии средств республиканского бюджета.

Сейчас их доход складывается из трёх частей: базовая пенсия + страховая пенсия + зарплата. После реформы у них останутся только страховая часть пенсии и зарплата. В случае их ухода с работы базовая часть пенсии вернётся. Младшему обслуживающему персоналу госорганов, согласно поправкам в ст. 28, базовую часть пенсии сохранят даже на время работы.

Но вот здесь опять появляются вопросы: каждое министерство, ведомство имеют по несколько подведомственных и структурных подразделений, заработная плата в которых в разы ниже озвученных 43 тыс. сомов, или государственное учреждение, получающее заработную плату из бюджета. Как в данном случае будут производиться удержания?

С одной стороны, да, мы понимаем, что пенсия (замещение заработной платы и удержание базовой части пенсии за счёт республиканского бюджета для работающего пенсионера) — это справедливо, так как человек получает заработную плату за счёт средств того же республиканского бюджета.

А то, что часто люди в преклонном возрасте вынуждены работать как раз из-за мизерной пенсии, чиновники предпочитают не замечать.

Начни с себя

И вот тут появляются вопросы к самому Соцфонду: почему бы им не начать реформы с себя любимых?

Работники Соцфонда не являются государственными служащими, значит удержаний с пенсий для своих сотрудников у них не предусмотрено. Далее. Ничего не делается в рамках административной реформы — нет сокращения чиновничьего, непомерно раздутого аппарата Соцфонда.

А мы помним, что содержание Соцфонда осуществляется на наши пенсионные отчисления. Соцфонд в данном случае является управляющим менеджером наших пенсионных денег. Но на протяжении последних десятилетий сложилась такая система, что поступлений страховых взносов в Соцфонд не хватает на то, чтобы выплатить пенсии. Поэтому выплату недостающей части государство вынуждено брать из своего бюджета.

Соцфонд использует пенсионные деньги крайне неэффективно: среднестатистический доход от инвестиционной деятельности даже ниже среднего дохода банковского депозита. Это не говоря про гораздо более доходные способы инвестирования. Никакой заботы о пенсионерах на самом деле нет.

Как только в стране начинаются экономические проблемы, доходы граждан падают, налоговые выплаты уменьшаются, государству становится тяжело выплачивать пенсии своим гражданам. Получается, что пенсионер сам не работает, что логично в силу возраста, перестаёт приносить доход государству и, более того, требует выплаты себе, что также логично, поскольку до этого 30-40 лет он проработал на своё государство. Ведь когда нужно поднять зарплату бюджетникам, военным, другим категориям граждан, продолжающим в отличие от пенсионеров платить налоги, то государству будет очень трудно угодить каждой прослойке населения и продолжать выплачивать пенсии!

При этом государство должно озаботиться медицинским обеспечением пенсионеров. Ведь именно пенсионеры — основные пользователи бесплатных медицинских услуг. И если работающий гражданин может покрыть платные медицинские услуги, пенсионер, в силу сложившейся ситуации и небольшой пенсии, не может этого сделать.

Реальность такова, что государство старается обеспечить пенсионными выплатами только прожиточный минимум пенсионера. Именно поэтому очень многие жалуются, что проработали всю жизнь, а пенсию получают лишь на пару — тройку тысяч больше своего неработавшего всю жизнь соседа!

Возможно, я, как и большинство пенсионеров, поддержали бы все предлагаемые реформы Соцфонда. Но только прежде они сами должны показать готовность меняться и перестраиваться под новые условия. Например, должны быть действенные результаты от пресловутой цифровизации, должен быть стратегический план по инвестиционной деятельности с реальными показателями и так далее.

Хотелось бы эти заметки закончить на позитивной ноте, но я не знаю, как это сделать.

Нарынкул Эшенкулова, эксперт по соцзащите.

Фото из архива редакции.

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