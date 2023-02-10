Задачи для «Кумтор Голд Компани»

Президент Садыр Жапаров провёл рабочее совещание по рассмотрению отчёта о производственной деятельности ЗАО «Кумтор Голд Компани» за 2022 год и планов на ближайшую перспективу.

Президент ЗАО «Кумтор Голд Компани» Алмаз Барыктабасов детально доложил о принятых за отчётный период мерах по охране окружающей среды, а также о проведённых геологоразведочных и горных работах.

Согласно его данным, за 12 месяцев 2022 года на «Кумторе» произведено 17,3 тонны золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму 32,1 млрд сомов, тогда как план составлял 30,1 млрд сомов. Таким образом, план отчислений превышен на 6,6%. Алмаз Барыктабасов также рассказал о планах по переработке отходов в хвостохранилище для извлечения золота с применением современных технологий, т.е. их переработают в полусухую безвредную смесь. С 2026 года начнётся извлечение золота от вторичной переработки хвостохранилища, ежегодно предполагается извлекать порядка 4,7 тонны золота. Полную переработку отходов хвостохранилища планируется завершить к 2040 году, общая стоимость золота, извлечённого из хвостохранилища, оценивается порядка в $3,5 млрд. Тем самым удастся полностью переработать отходы хвостохранилища в безвредную полусухую смесь и при этом получить экономическую выгоду от извлечения золота. Также Алмаз Барыктабасов сообщил о проекте по строительству шинного завода, цель которого — переработка не только шин карьерных самосвалов рудника Кумтор, но и использованных шин легковых и грузовых автомобилей Кыргызстана. Другой проект — строительство известкового завода мощностью 50 тыс. тонн в год, предназначенного для покрытия производственных потребностей не только данного предприятия, но и других горнодобывающих, строительных компаний.

Заслушав отчёт, Садыр Жапаров подчеркнул, что «Кумтор» — это крупнейшее золоторудное предприятие, которое должно работать на народ Кыргызстана, соответственно, от менеджмента компании требуется эффективное и рациональное управление. Следует также обеспечить бесперебойную работу рудника Кумтор и стабильное функционирование всех подразделений. Все производственные показатели надо исполнить согласно установленному плану. Президент Садыр Жапаров призвал обеспечить прозрачную деятельность ЗАО «Кумтор Голд Компани», исключить коррупционные проявления, особенно в таких сферах, как закупка оборудования и других необходимых предметов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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