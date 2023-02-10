Феминизм по-ирански

Гендерная сегрегация в школах (противоположность системе совместного обучения во времена правления последнего шаха Мохаммеда Реза Пехлеви) медленно интегрировалась в Иран после революции 1979 года как часть реформы образования для согласования учебной программы с исламскими ценностями.



Однако, несмотря на разделение по половому признаку, качество образования и уровень грамотности иранских женщин заметно улучшились благодаря вниманию правительства к этой сфере. Такая административная приоритетность в усовершенствовании образовательной политики принесла пользу иранским студенткам, хотя они были не единственными, коих коснулась реформа. Речь и о взрослых женщинах, уровень грамотности которых резко возрос с 24 процентов во время правления шаха в 1976 году до 81 процента к 2016 году, что соответствует среднему мировому показателю и означает безусловный прогресс в обучении иранских женщин.

Вот факты, говорящие сами за себя: ликвидация неграмотности среди девочек и девушек на 99,3 процента; обучение девочек в средних школах — на 84, в начальных — на 115 процентов. И плюс соотношение мальчиков и девочек выровнялось до 48 процентов.

В прошлом году активность иранок в научных советах университетов выросла более чем на 3,33 процента, а 34 процента членов научных советов университетов страны — женщины. В государственных университетах страны более 56 процентов студентов тоже девушки. Более 9 500 женщин-авторов и 840 женщин-издателей.

Здравоохранение тоже не отстаёт от образования. И здесь заметны значительные успехи. Медицинскую помощь получают все городские и почти столько же сельских жителей и кочевников. На 100 тысяч женщин приходится 60 акушерок и 3 гинеколога. Это значительно выше, чем в прошлом. Отсюда — снижение младенческой смертности. Например, детей до пяти лет — на 14,2 процента на 100 тысяч родившихся живыми.

Такое впечатление, что врач — самая женская профессия в Иране. Судите сами: почти сто процентов акушеров-гинекологов и более 70 процентов медиков широкого и узкого профиля — женщины. Кстати, Иран на десятом месте в мире по самой низкой смертности от рака шейки матки.

Одна из наиболее быстро развивающихся отраслей Ирана, как и большинства стран мира, — технологии. И в этой области выросло присутствие женщин. Они не только участвуют, но помогают развивать инновации и предпринимательство. Среди них — Назанин Данешвар, основательница одного из крупнейших иранских веб-сайтов розничной торговли в интернете Takhfifan, и Aseyeh Hatami, основательница IranTalent.com, иранской службы онлайн-рекрутинга.

И среди лауреатов Нобелевской премии тоже есть иранка — Ширин Эбади, награждённая в 2003 году Нобелевской премией мира за впечатляющие и новаторские усилия в области прав человека (особенно женщин, детей и беженцев).

Успешно реализуется Национальный план «Сеть устойчивой занятости, ориентированной на семью», цель которого — сведение соискателей с работодателями и рынком труда.

Много (4 200) микрокредитных организаций, ориентированных на сельских женщин, фонд которых 1,2 миллиарда риалов госкредита. Кроме того, более двух тысяч женщин в советах директоров наукоёмких компаний, 1,2 процента — предпринимательницы. Наблюдается снижение уровня безработицы среди женщин на 13,7 процента.

Государство предпринимает огромные усилия для развития занятости. Для этого разработана и успешно реализуется стратегическая программа для малого бизнеса сельских и кочевых женщин на основе модели LNSIE. Женщинами создано 250 наукоёмких компаний, а более семисот представительниц прекрасного пола ими управляют.

Но иранки не только доктора и бизнес-леди, они ещё и творческие личности — их много в культурной сфере и СМИ. Женщины — режиссёры (их 903) и актрисы, возглавлявшие жюри на 45 международных фестивалях, получение женщинами-кинематографистами 114 национальных и 128 международных наград престижных фестивалей.

Активно развиваются в стране информационные и коммуникационные технологии: 26 миллионов человек пользуются мобильными телефонами, 14,5 млн — компьютерами, 18,7 млн — интернетом. И здесь иранки «наступают на пятки» мужчинам.

Широко они представлены и во власти: 25,2 процента госслужащих высших, средних и низших уровней исполнительной власти — женщины, в том числе глава управления Президента страны по делам женщин и семьи. Более тысячи судей в стране — тоже они.

Иранки активно участвуют и в работе парламента: 111 мандатов за 11 созывов. А женщин-депутатов больше в 16,5 раза по сравнению с первым созывом, увеличилась их доля в парламенте до 5,59 процента.

Сегодня в Иране реализуется Национальный план «Поощрение и популяризация производства и потребления стандартных, здоровых и сертифицированных продуктов» для сельских и кочевых женщин.

Создано 20 166 безопасных и удобных приютов для временного размещения женщин в критических районах во время землетрясения в 2022 году.

Пострадавшим от стихийных бедствий в 2021-2022 годах 299 120 женщинам помогает государство, выделяя ежемесячные материальные субсидии. Были обеспечены предметами первой необходимости (питание, одежда, одеяла) 20 912 женщин в районах, пострадавших от землетрясения в 2022 году, и

117 072 женщины в районах, пострадавших от наводнения в том же году. Кроме того, создано 21 014 безопасных и удобных приютов для временного размещения.

Четверть руководителей в сфере охраны окружающей среды — женщины. Из них 40 процентов — главы департаментов.

Замира АКБАГЫШЕВА, президент

Конгресса женщин Кыргызстана, профессор.

(Подготовлено по материалам управления Президента Исламской Республики Иран по делам женщин и семьи, интернет-ресурсов и интервью с участницами I Всемирного конгресса влиятельных женщин, январь 2023 года).

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