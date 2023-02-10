Вины Болтурука прибыло

За что бывшего временного управляющего компанией «Кумтор» держат в СИЗО ГКНБ (до 10 марта), становится более-менее понятно (а последняя строка в нашей пятничной публикации была: «Или мы чего-то не знаем?»), когда вникаешь в обнародованные Счётной палатой материалы. Это — проверка за период его, Тенгиза Болтурука, руководства компанией. До этого было: его подчинённые, дескать, разорили «Кумтор» на миллиард сомов. А он загремел за колючку за то, что не уследил. Хотя Президент наказывал: ни одного грамма золота, ни одного сома безотчётно не должно исчезнуть.



БЕСЦЕННАЯ ВОДА

Итак, в январе прошлого года ОАО «Кумтор голд компани» заключило договор со швейцарской фирмой Amismo LG, которая за год должна была выполнить для проектов холдинга «Наследие великих кочевников» 15 услуг на 144 тысячи долларов. А именно:

изучение спроса на питьевую бутилированную воду, исследование возможности коммерциализации и создания совместных предприятий по запуску кондитерского производства, анализ возможности дальнейшего развития горнолыжной базы «Каракол» и так далее.

С января по май прошлого года Amismo представила пять актов выполненных работ на 47 тысяч долларов. И «Кумтор» перечислил 51 тысячу зелёных с учётом командировочных расходов.

В актах указано, что компания из Швейцарии проработала стратегию внедрения сервиса по обеспечению досрочного пограничного контроля на въезд в КР, провела работу с юридическими документами, подготовила начальный этап обоснования по методам и направлениям привлечения инвестиций. При этом нет подтверждающих документов, хотя «Кумтор» перечислил 51 тысячу долларов. Мало того, швейцарцы тотчас направили уведомление о досрочном расторжении договора.

То есть, получается, кому-то хватило этой суммы из 144 тысяч долларов. Это наши предположения. А Счётная палата бесстрастно констатирует: договор был заключён без соблюдения процедур, акты работ приняты без подтверждения, а перечисленные средства списаны как производственные затраты. Одним словом, результатов ноль, считают аудиторы.

«НАСЛЕДИЕ…» СИЛЬНО НАСЛЕДИЛО

В докладе Счётной палаты значится, что за то время, пока нацхолдингом руководил Болтурук (февраль-август прошлого года), «Кумтор» профинансировал расходы холдинга на 1,9 млн долларов. Эти средства ушли на различные проекты. Причём расходы на зарплату иностранных и местных работников, в том числе на контрактной основе, составили 1,7 млн долларов.

Среди проектов упоминаются: модернизация санатория «Аврора», выпуск той самой бутилированной воды, реконструкция аэропорта в Караколе, модернизация горнолыжного отеля «Каприз» и строительство современного пятизвёздочного отеля, строительство завода по производству мрамора, ипподрома в Караколе.

Решение о финансировании проектов за счёт «Кумтора» принималось Тенгизом Болтуруком. И эти проекты по сегодня остаются нереализованными. Счётная палата акцентирует внимание на том, что за счёт средств «Кумтор голд компани» профинансирован холдинг «Наследие…», тогда как, следуя уставу компании, целью её деятельности является максимальное получение прибыли. За счёт, вот именно, проведения геологического изучения и технико-экономической оценки месторождения, добычи и продажи золота.

НА-ГОРА ПОДНЯТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Болтуруком же было принято решение о подземной добыче золота, которое нигде и никак не оформлено. Тем не менее заключён трудовой договор с менеджером проекта подземной разработки. Хотя, как упоминает Счётная палата, ещё в 2012 году правлением ЗАО «Кумтор голд компани» решено было списать 180,7 миллиона долларов на затраты по строительству инфраструктуры для подземной добычи. Позже, в 2014 году, «Кумтор» отказался от подземной разработки, поскольку проект становился дороже.

Из доклада Счётной палаты: «При отсутствии технико-экономического обоснования проекта, анализа и результатов решением временного внешнего управляющего допущены затраты на подземную разработку с включением их в бюджет капитальных проектов 2022 года. На 30 июня прошлого года фактические затраты на сие составили миллион 357,9 тысячи долларов при утверждённой по плану смете 25 тысяч 157 долларов».

ОФИС С ВИДОМ НА… ТЮРЬМУ?

Много шума наделала аренда нового помещения для сотрудников «Кумтора» и «Наследия…». Аж 50 тысяч долларов в месяц, однако. Болтурук объяснял переезд из «Учкуна» в своём недавнем письме из СИЗО ГКНБ тем, что невозможно было множеству сотрудников ютиться в крошечных кабинетах, куда приходят миллиардеры — потенциальные инвесторы. Но вот какова цена вопроса?

Счётная палата поясняет, что до мая прошлого года ЗАО «Кумтор голд компани» арендовало помещение, принадлежащее АО «Учкун». Ежемесячная стоимость аренды составляла 2,3 млн сомов за квадратный метр. С мая 2021 года по июнь 2022 года компания заплатила 29,5 млн сомов.

Позже Болтурук принял решение переехать в новый офис, потому как требовалось разместить ещё и сотрудников нацхолдинга «Наследие…». Счётная палата выяснила, что мониторинг цен на аренду офисов был проведён поверхностно. То есть за ценой Болтурук не постоял. Хотя сотрудники «Кумтора» предупреждали его: решение об аренде в бизнес-центре экономически нецелесообразно и приведёт к увеличению расходов компании в четыре раза. Тем не менее было решено арендовать помещение за 72,9 тысячи долларов. Кроме того, заключены договоры на съём вспомогательных помещений. В итоге общая стоимость аренды офиса площадью

5 120 квадратных метров составила 95,2 тысячи долларов, с учётом НДС — 106,6 тысячи долларов в месяц, один миллион 279,3 тысячи в год. Это в 3,8 раза выше, чем компания платила в прежнем здании — «Учкуне».

Расторгать договор досрочно невыгодно. Придётся заплатить штраф в один миллион 23,9 тысячи зелёных. При этом заполненные сотрудниками 492 рабочих места (с учётом холдинга «Наследие…») составляют лишь около 68 процентов.

…И МЕДАЛИ ТОЖЕ

Эти штуки из золота очень хорошо смотрятся. Золотая медаль героя, золотая медаль за первое место в каких-то соревнованиях. А на «Кумторе» золото высокой пробы. Вот и изготовили 25 золотых медалей на 62,2 тысячи долларов. Девяти медалей уже нет, остальные хранятся в кассе компании. Аудиторы считают траты на них неоправданными…

ЧТО ЭТО БЫЛО

Любопытно: Счётная палата только сейчас опубликовала доклад об аудите «Кумтора» при внешнем управлении на нём. Хотя, как известно, бывших руководителей «Кумтора», в том числе Тенгиза Болтурука, отстранили от должностей именно после аудита Счётной палаты, где-то полгода назад. И тогда же Генпрокуратура приступила к детальной проверке. Результатом её стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в миллиард сомов. В частности, ГСМ, продукты питания, запчасти закупались по ценам выше рыночных. Болтурук был задержан. Сам он вину не признаёт, о чём и шлёт послания с неволи. Заявил, что все обвинения ложные. А его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием. Из открытого письма Болтурука от 23 января: «Я очень надеюсь, что следствие и суд будут объективными, справедливо и ответственно разберутся со всеми обвинениями и материалами уголовного дела по «Кумтору», а также определят ответственность каждого обвиняемого».

На совещании с главами областных госадминистраций и органов местного самоуправления премьер Акылбек Жапаров проинформировал, что «от горнодобывающего сектора за два года поступило 48,3 млрд сомов. Это почти в 2,5 раза больше уровня прошлых лет. Так, в 2019 году показатель был 13 млрд сомов». И продолжил, уже с конкретикой по «Кумтору»: «В 2021 году мы получили от этого рудника 10 тонн золота, в 2022-м — 17,2 тонны. По данным Нацбанка, у нас сейчас остаётся более 40 тонн чистого золота. Отныне крупные месторождения будут разрабатываться самим нашим государством, а их доходы пойдут на нужды народа, реализацию стратегических проектов. Мы доказали, что мечты можно воплотить в реальность».

Несколько высокопарно, но оправдательно в контексте достигнутого. А какова здесь роль Болтурука? Несомненно, главная роль. За пару лет поднять «Кумтор» с 46 тысяч долларов на банковских счетах (когда улепётывали канадцы) до выручки в 2021 году (по итогам продаж) 856 млн долларов, январе-июне прошлого года — 426,5 млн долларов. И ещё такую цифру повторим: за первое полугодие прошлого года компания выплатила в бюджет невиданную доселе сумму налогов и обязательных платежей — 20,5 млрд сомов, или 246,3 млн долларов.

Могло у Тенгиза Болтурука произойти головокружение от успехов? Вполне. Он, почувствовав свою значимость, взял на себя несколько больше самостоятельности, чем приписывается уставом. И это могло быть. Отсюда — и какая-то сомнительная швейцарская фирма, и финансирование расходов холдинга «Наследие…», и аренда нового офиса без согласования с коллективом и Кабмином. Да плюс благотворительность (с мая 2021 года по июнь 2022-го оказано спонсорской помощи на 237 млн сомов), а ещё и золотые медали…

В итоге Счётная палата рекомендовала прекратить практику заключения безрезультативных договоров, остановить финансирование холдинга «Наследие…», не проводить благотворительность без согласия совета директоров, сократить расходы на аренду офиса. И по золотым медалям: перестать инвестировать проекты, не приносящие доходы. Что касается подземной разработки добычи золота: Кабмину рекомендовано рассмотреть вопрос по факту принятия решения внешним управляющим при отсутствии ТЭО, а также целесообразности продолжения этих работ.

На вопрос в парламенте депутата Жанара Акаева председателю Кабмина: «Они мебель заказали из Италии, финансировали певцов, планировали построить театр. Кто ответит за эти необоснованные расходы?» — Акылбек Жапаров ответил: «Часть средств, которые выделяются на ликвидацию нацхолдинга, обратно поступят в бюджет. Из 700 млн сомов большая часть — это бонусы за лицензии. Эти деньги вернутся в госказну. По приобретению мебели есть уголовное дело. Проект по театру мы не утверждали».

Но что значит в нашем случае: необоснованные расходы, за которые надо отвечать? Когда «Кумтором» владели канадцы, то и дело появлялась информация: спонсорская помощь туда, благотворительная — сюда. Тогда шла «борьба», кому больше (по численности) работать на руднике — иностранцам или местным. Подсчитывалось, сколько акций иметь нашему государству как одному из собственников.

И вот член совета директоров «Центерры», канадский гражданин, приезжает к нам, разорвав с «теми» деловые отношения. И начинает строить госкомпанию, имея западный, и только западный, опыт, при этом, видимо, получив преференции действовать самостоятельно. Откуда знать Жанару Акаеву, что итальянская мебель нужна отнюдь не Болтуруку, а именно золотой компании, действующей по западному образу и подобию. И офис у них не должен быть непрезентабельный, извините, «Учкун», хоть и с его пятью подстанциями, двумя водонасосами и двумя же лифтами, а бизнес-центр на Панфилова. Но вряд ли Жанар Акаев бывал где-нибудь в зарубежном золоторудном офисе, тогда как Тенгиз Болтурук в таких работал. Товар лицом никто не отменял.

Так что укатали Сивку крутые горки. Не к его уровню местные потянулись (и да, итальянская мебель, певцы и театр), а ему приходится опускаться. И писать открытые письма, будучи за решёткой: «Восстановление репутации руководства в период работы временного управляющего рудником архиважно в глазах общественности страны и западных инвесторов для подготовки «Кумтора» на международную торговую биржу и публичное размещение в ней акций».

Ещё раз повторим его тезис: «Вырученные средства от продажи 30 процентов акций (1,8 — 2,5 млрд долларов) позволят снять дефицит бюджета Кыргызстана и смогут, во-первых, провести интенсивную геологоразведку на «Кумторе» и вокруг и увеличить запасы золота до 600 тонн, тем самым продлив срок эксплуатации рудника на 30 лет» (!).

Кто этим будет заниматься? Нынешние, которые у кумторского руля? Так они озабочены больше тем, что заявляют: при Болтуруке никаких реальных шагов сделано не было. И «приходится до сих пор устранять последствия его «успешного» правления». Ну и, конечно, куда же без патриотизма: «Все позиции экспатов успешно заменены отечественными специалистами». Они, видимо, тоже набирались опыта, как и Болтурук, в западных компаниях…

Плохо быть белой вороной, разве что: «А давайте послушаем самого Болтурука, что у него было на уме, что он хотел? Может, ему не дали реализовать полезные вещи», — умные высказывания попадаются в соцсетях.

Скажет ли Болтурук?.. «Надеюсь, что следствие и суд будут объективными», — только и повторяет.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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