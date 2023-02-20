Содружество, проверенное временем

Кыргызстан и Беларусь на протяжении долгих лет остаются союзниками и партнёрами в разных сферах. После распада СССР обе страны продолжают вектор взаимовыгодного партнёрства и взаимопомощи. Они партнёры по СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и другим объединениям.

Во время Великой Отечественной войны вместе с другими союзными республиками противостояли вражескому нападению и коллективно с другими народами бывшего Советского Союза сумели одержать Великую Победу.

А 21 января 2023 года юбилейная годовщина установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Беларусью. По случаю 30-летия руководители Кыргызской Республики и Республики Беларусь обменялись поздравлениями.

Мы встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Кыргызстане Андреем Сергеевичем Страчко для обсуждения важных вопросов о партнёрстве и сотрудничестве двух стран.

— Тридцать лет — большая и круглая дата. Что пройдено за это время?

— Если проанализировать историю становления белорусско-кыргызских отношений, то можно с удовлетворением отметить — за прошедшие годы сделано немало, достигнуты неплохие результаты во многих сферах. Сформирована договорно-правовая база, включающая более 50 документов, позволяющая эффективно развивать сотрудничество в различных отраслях. Наши страны традиционно поддерживали активный политический диалог, позиции государств совпадали по многим ключевым вопросам в международных организациях — ООН и ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

При поддержке друг друга мы стали государствами, признанными на международной арене, укрепили авторитет и государственность. Наши страны влились в международные сообщества и интеграционные площадки. За 30 лет дружба между Беларусью и Кыргызстаном только укрепилась. Мы развиваем экономики и взаимную торговлю. За эти годы неоднократно встречались главы государств и правительств, министры.

В 2023 году Кыргызстан будет председательствовать в СНГ, а Беларусь — в ОДКБ. Локомотивом белорусско-кыргызских отношений выступает экономика. Стали более тесными контакты наших субъектов хозяйствования, деловых кругов и, естественно, целенаправленная работа на межведомственном уровне, в том числе по линии дипломатических представительств.

В последнее время активно развивается гуманитарная составляющая нашего сотрудничества. Я имею в виду выделение квот для обучения кыргызских абитуриентов в белорусских университетах. Это очень важно, поскольку позволяет быть уверенными в дальнейшей перспективе укрепления наших дружественных связей.

— Какие вузы ждут наших абитуриентов?

— Мы стараемся заранее уточнить, какое направление интересно абитуриентам. В течение года проводится работа по изучению спроса, и по результатам мы формируем список специальностей для нашего Министерства образования. За последние два года вырос спрос на IT-технологии и медицину. Вузы, участвующие в программе, могут находиться в Минске, Бресте, Могилёве, Барановичах и других городах Беларуси.

— Какая квота выделена на поступление абитуриентов из Кыргызстана?

— Квота по сравнению с Россией небольшая: от 6 до 10 человек. Но, учитывая наши дружеские связи, даже если желающих окажется больше, мы сформируем запрос и отправим в Минск для утверждения.

— Где будущий абитуриент может найти информацию о вузах Беларуси?

— В наше время, думаю, это не составит труда. Информацию о любом белорусском вузе можно легко найти в интернете. А по квотам — на сайте нашего посольства в Кыргызстане и в социальных сетях. Мы всегда заранее объявляем о наборе. Если возникают трудности с поиском информации, то посольство всегда поможет. Для этого необходимо иметь аттестат о среднем образовании в 4,2 балла и владеть русским языком. Будущие студенты выбирают специальность, представляют документы и проходят онлайн-собеседование для определения уровня знания русского языка. Если абитуриент поступит в белорусский вуз, ему предоставляются общежитие и стипендия.

— Какие мероприятия, укрепляющие дружеские отношения, проводит посольство Беларуси в Кыргызстане?

— В первую очередь мы стремимся организовывать мероприятия, поддерживающие наши культурно-гуманитарные отношения. Так, несколько лет назад мы проводили Дни белорусского кино, а в Минске прошли показы фильмов по произведениям Чингиза Айтматова. Ведущие белорусские телерадиовещательные компании имеют подписанные соглашения о сотрудничестве с кыргызскими КТРК и «Пирамида».

Наши компании в последнее время нередко участвуют в специализированных выставках, которые проводятся в Кыргызстане. Помню, на одной из таких наши специалисты прямо в павильоне давали бесплатные консультации для детей с сердечными заболеваниями.

При содействии посольства проводятся также детские конкурсы рисунка с участием детей из Кыргызстана. По итогам вручаем дипломы и сувениры для детей. Это, как правило, белорусские сладости.

Отдельную благодарность хотел бы выразить нашей белорусской диаспоре в Кыргызстане, которая также вносит значительный вклад в укрепление белорусско-кыргызских дружеских отношений.

— Расскажите подробнее об экспорте фармакологических средств в Кыргызстан.

— В Беларуси когда-то ставили задачу — не быть зависимыми от внешних поставок, и мы успешно с этим справились. Без малого 90% препаратов, которые используются для лечения пациентов в стационарах Беларуси, отечественного производства. А в целом фармацевтический рынок Беларуси обеспечен собственными лекарствами почти на 50%. При этом постоянно продолжается развитие фармпроизводства. После распада Советского Союза в нашей республике было только два фармацевтических предприятия, а сегодня их больше, объём лекарств и применение их гораздо шире. Каждый год предприятия производят новые виды лекарственных препаратов. И во время пандемии мы сумели обеспечить свою республику жизненно важными их видами.

В их изготовлении делается упор на высокотехнологичное производство. Например, разрабатывают два импортозамещающих онкогематологических препарата.

Пандемия коронавируса подтолкнула белорусские фармпредприятия к разработке препаратов, которые помогают бороться с COVID-19. У нас изготавливают не только отечественную вакцину, но и собственные средства для лечения коронавируса.

Белорусские лекарства достаточно недорогие, но все знают и уверены в их качестве. Фармацевтическая белорусская продукция экспортируется в 37 стран мира. Основная доля поставок приходится на Россию и наших традиционных партнёров в странах СНГ, в том числе Кыргызстан. В аптеках Бишкека и других городов страны вы можете найти белорусские лекарства.

— А какие достижения в хирургии?

— За последние годы здраво-охранение Республики Беларусь укрепило позиции в международном медицинском сообществе благодаря достижениям в области охраны материнства и детства, трансплантологии, кардиохирургии, травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, онкологии и онкогематологии, разработки и внедрения инновационных подходов в лечении.

Белорусские медики успешно проводят операции на сердце, по пересадке печени, почек. Достижения Беларуси в медицине не раз отмечались международным сообществом. Освоены также повторные пересадки и мультитрансплантации (одновременно нескольких органов). Приведу несколько цифр. Ежегодно в стране делается около 500 операций по трансплантации органов, 16 тысяч кардиохирургических операций. Беларусь входит в десятку лучших стран Европы по показателю долгосрочной выживаемости онкологических больных, которая составляет 74 процента. Показатель материнской смертности с обретения суверенитета снизился в 11 раз.

Благодаря высокой квалификации белорусских врачей в нашу страну приезжают граждане других стран, получая медицинскую помощь на уровне мировых стандартов, которая зачастую дешевле, чем в европейских странах. Приятным дополнением на этом фоне является развитие медицинского туризма в Республику Беларусь.

— У нас с вашей страной большой товарооборот? Какие товары вы нам поставляете?

— Товарооборот между нашими странами в последние годы динамично развивается, из года в год мы прибавляем во взаимной торговле. Традиционно Беларусь поставляет в Кыргызстан сельскохозяйственную и технику для коммунальных служб, мясомолочную продукцию, лекарства, одежду, продукцию деревообработки и нефтехимического комплекса — всего более трёхсот позиций. Почти 80 процентов машинно-тракторного парка, эксплуатируемого кыргызскими аграриями, произведено в Беларуси. Пятая часть троллейбусного парка столицы Кыргызстана — производства «Белкоммунмаш». Продукция белорусских брэндов «Керамин», «Атлант», «Милавица» давно вошла в повседневную жизнь многих кыргызстанцев.

Новый импульс нашим торговым связям придал прошедший в прошлом году бизнес-форум в Оше, в котором участвовали около 50 компаний из Республики Беларусь. По итогам были заключены контракты.

— Ваша сельскохозяйственная техника пользуется спросом в Кыргызстане. Она участвует в выставках.

— Для вашей страны белорусская техника стала родной. Главный брэнд — это трактор Belarus. Он удобен, лёгок в эксплуатации и ремонте. Сельскохозяйственная техника — основной товар, который приобретают кыргызские фермеры. В последнее время в вашей стране большую популярность набирает наш комбайн. Он ничем не уступает европейской технике. В самой Беларуси около 70% сельхозтехники — отечественного производства. А её высокий класс подтверждают успехи в сельском хозяйстве.

— Ваши автобусы и троллейбусы славятся качеством. Почему мы не покупаем их у вас?

— Известные белорусские предприятия МАЗ и «Белкоммунмаш» готовы к сотрудничеству и имеют возможность поставлять на кыргызский рынок такие виды городского транспорта, как троллейбусы, автобусы и электробусы. Причём у наших производителей богатый опыт в производстве пассажирской техники. А такой достаточно новый и неизвестный вид транспорта для Кыргызстана, как электробус, уже эксплуатируется в Минске с мая 2017 года. Его производит компания «Белкоммунмаш». Отмечу, что она поставляла свои электробусы в Азербайджан и Грузию.

В 2019 году был создан праворульный автобус для Великобритании (для Ноттингема). Это свидетельствует о высоком качестве белорусской техники и её востребованности.

Кстати, в 2017 году белорусские троллейбусы последний раз поставлялись в Бишкек. Как мне известно, о них хорошие отзывы как от самих горожан, так и от водителей.

Сегодня вопрос поставок белорусской пассажирской техники для Бишкека стоит на повестке дня. Мы неоднократно проводили переговоры на различных уровнях. Например, с 2021 года обсуждался вопрос поставок белорусских автобусов на газомоторном топливе. Однако, как вы знаете, в результате мэрией Бишкека были приобретены китайские модели. Одним из главных критериев, как мне представляется, в данном случае была цена.

Однако мы открыты к сотрудничеству в перспективе поставок белорусской пассажирской техники для нужд Бишкека. Более того, Беларусь готова со своими кыргызскими партнёрами обсуждать не только поставки, но и возможность создания сборочных производств с использованием белорусских технологий.

— А что мы покупаем чаще всего в Беларуси?

— Как я уже говорил, наиболее популярна в Кыргызстане наша сельскохозяйственная техника. Но в последнее время одно из главных мест в нашем экспорте занимают продукты питания, которые приобретают всё большую популярность. Речь идёт в первую очередь о мясомолочной продукции. Спрос растёт, и самое интересное, что благодарности за качество шлют даже в наше посольство. Важно, что наши колбасы и сыры представлены сегодня не только на полках магазинов, но и на рынках. И это очень радует, потому что в силу менталитета для вас покупки на базаре — это целый процесс.

— Если люди благодарны, значит продукция качественная.

— Всегда главный показатель любой нашей продукции — это качество. Как правило, в Беларуси крупнотоварное производство, комбинаты или даже агрохолдинги, производящие большую линейку продуктов питания. Наша страна — важный партнёр на мировом рынке продовольствия. Уровень собственного сельхозпроизводства по основным видам превышает потребности внутреннего рынка: по молоку — в 2,6 раза, мясу — в 1,4, яйцу — в 1,3. Беларусь производит в 6 раз больше сливочного масла, чем потребляет внутренний рынок, сыров — в 8 раз, сгущённого молока — в 4,5. Готовы наращивать поставки мясомолочной продукции, других продовольственных товаров в Кыргызстан. Мы поставляем продукты питания в 30 стран мира. И это тоже показатель качества.

— На нашем рынке я не видела сгущёнку белорусского производства.

— Да, она не завозится. Возможно, это либо недоработка, либо её стоимость выше, чем у других поставщиков.

— А что Кыргызстан продаёт вам?

— Беларусь импортирует из Кыргызстана высококачественные радиаторы, которые обеспечивают стабильную работу таких наших промышленных гигантов, как Минский тракторный завод и «Гомсельмаш». Около двух лет назад ваш завод «Автомашрадиатор» стал изготавливать радиаторы для грузового автомобиля БелАЗ. Он — наша гордость. На столах белорусов овощи, сухофрукты и орехи из Кыргызстана, которые в силу климатических условий мы не можем выращивать или выращиваем в ограниченном количестве.

— Значит, и у нас есть заводы, которые работают, и работают хорошо?

— Конечно, есть, и руководством вашей страны ставятся амбициозные задачи по созданию новых производств. А что касается предприятия «Автомашрадиатор», то им производится весьма качественная и современная продукция, которая конкурентоспособна не только у нас на рынке.

— Что Кыргызстан экспортирует из продуктов питания в Беларусь? И чего не хватает на вашем рынке?

— Вы вполне можете поставлять больше сухофруктов, свежих овощей и фруктов. Конечно, у нас есть свои тепличные комбинаты, в которых мы получаем свежие овощи круглый год. Но у вас они на грунтовой почве, поспевают гораздо раньше, и ваши фермеры могут отправлять их на наши рынки. Здесь, мне кажется, вы недорабатываете. Есть над чем работать.

— Поговорим о туризме. Два года назад совсем ненадолго открылся прямой рейс между Бишкеком и Минском. Сейчас его нет. По каким причинам?

— Мы часто поднимаем эту тему, но пока вопрос регулярных прямых авиарейсов между нашими республиками не решён. Конечно, при наличии прямого сообщения выросло бы количество туристов в обе страны. Особенно бизнес-туризм для расширения бизнес-связей. Также увеличился бы медицинский и образовательный туризм. Об этом мы говорим постоянно и надеемся, что рейсы возобновят. Кыргызской авиакомпанией Аvia Traffic Company летом 2021 года был открыт прямой рейс с Минском, он был популярен. Конечно, российское направление пользуется большим спросом у кыргызстанцев, но мы будем надеяться, что наши страны откроют взаимовыгодный рейс в ближайшее время.

— Чем интересна Беларусь для кыргызстанцев?

— Например, туризм. Считаю, что интерес для кыргызстанцев здесь огромный. Маршруты могут быть как природно-экологические, в Беловежскую пущу, например, и другие природные заповедники, где в первозданном виде сохранены природа и животный мир. Есть туры на байдарках по реке Неман. Зимой у нас есть хорошие базы отдыха. Горнолыжный спортивный комплекс «Силичи» пользуется популярностью среди туристов из России.

Кыргызстанцам будет интересно посмотреть наши отреставрированные замки, некоторые из них входят в наследие ЮНЕСКО. Самые знаменитые — Мирский замок, комплекс Радзвиллов в Несвиже и другие. Будет интересна архитектура костёлов, церквей, старых улочек европейской постройки и в Минске, и в Гродно, который я считаю музеем под открытым небом. Там можно почувствовать дух жизни города той эпохи.

Также разнообразен и спортивный туризм. Ежегодно проходят различные соревнования. У нас много современных спортивных объектов. Когда-то мы принимали у себя чемпионат мира по хоккею. В этом году пройдут вторые спортивные игры стран СНГ.

Культурно-фольклорный туризм. У нас проходит много фестивалей. Самый знаменитый — Славянский базар. Из Кыргызстана ежегодно приезжают участники. Кинофестиваль «Листопад», где тоже участвуют ваши фильмы и режиссёры. Много этнокультурных, рыцарских фестивалей. В Гродно проходит фестиваль, где каждая диаспора представляет свою культуру, песни и кухню.

О медицинском туризме стоит поговорить отдельно. В Беларуси огромное количество санаториев и курортов, все они модернизированы, оснащены современным медицинским оборудованием. У нас прекрасный лес, озёра, мягкий климат, который отлично подходит тем, кто страдает сердечными недугами.

Для деловых людей будет небезынтересен и промышленный туризм, позволяющий знакомиться с современными производственными площадками.

Словом, каждый турист найдёт для себя что-то интересное.

— Есть ли какие-то дополнительные процедуры для кыргызстанцев для посещения вашей страны?

— Между нашими странами безвизовый режим. Но после более десяти дней пребывания необходимо зарегистрироваться в органах миграции. Конечно, если турист живёт в гостинице или санатории, то администрация заведения это сделает сама.

— В Кыргызстане много белорусов? Существует ли диаспора? Если да, то какие мероприятия она проводит?

— Мы стараемся участвовать в культурной жизни нашей диаспоры. Но традиционно белорусов в Кыргызстане всегда было немного. Сегодня их около 900 человек. В Бишкеке есть два объединения: «Свитанок» и «Криница». Они постоянно участвуют в этнофестивалях в Кыргызстане. У них есть фольклорный коллектив, исполняющий белорусские песни. Мы стараемся их поддерживать. В прошлом году для них сшили в Беларуси народные костюмы.

— Давно вы в Кыргызстане?

— Более пяти лет. В апреле будет шесть.

— Нравится?

— Люблю Кыргызстан, его природу, людей, их гостеприимство. Мы немного разные, но это не мешает находить общее. Мне всё нравится.

— На Иссык-Куле были?

— Конечно. Это брэнд Кыргызстана. И на сколько бы дней и часов человек ни попадал сюда, если есть возможность, он первым делом окунётся в Иссык-Куль. У нас были случаи, когда людей и зима не останавливала от купания, потому что, говорили они, вдруг не доведётся ещё раз здесь побывать.

— Легко ли быть послом?

— Если нравится работа, не замечаешь трудностей. Конечно, бывает она и сверхурочной, и график напряжённый, но если работа доставляет удовольствие, то этого не замечаешь. Это большая ответственность. Твоя страна доверила представлять её в другом государстве, и ты по сути её лицо, именно по тебе судят о твоём народе и Президенте. Ответственность дисциплинирует. Просто не имеешь права подвести свою страну.

— С чем столкнулась Беларусь в связи с последними мировыми событиями?

— Прежде всего с серьёзным санкционным давлением и нарушением логистических цепочек поставок. Естественно, это отра-зилось на экономической сфере. Но мы с этим справляемся, и это заметно. Беларусь в очередной раз показала себя как сильное государство, способное решать проблемы, стоящие перед нашим обществом. Мы хорошо закончили прошлый год, не допустили падения экспорта. Это крайне важно, так как у нас нет полезных ископаемых, которые считаются своеобразной подушкой безопасности. То есть, что произвели, должны продать, чтобы жить. Мы сумели выстроить новую логистику, а также переориентировать экспорт в дружественные нам страны. Эта работа не останавливается, а будет продолжаться на системной основе.

— Есть ли трудовые мигранты из Кыргызстана в Беларуси?

— Если есть желание у граждан Кыргызстана и какие-то специальности вас заинтересуют, то наши двери всегда открыты. В той же лёгкой промышленности или сельском хозяйстве. Конечно, это не так массово, как у вас с Россией, но, например, в нашем парке высоких технологий я встречал кыргызстанцев. В нашем научном институте один из профессоров ваш земляк.

Главное достижение государств — участников ЕАЭС — то, что человек должен быть лёгок на подъём. И если он знает, что где-то за его работу заплатят больше и он может быть конкурентоспособным, он должен собраться, поехать и работать. У нас выбор специальностей разнообразен, можно устроиться как в государственное предприятие, так и в частное. Всё зависит от желания человека.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора и из архива посольства

Республики Беларусь.

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