Без концепции — никак

В канун нового, 2023 года, в исполнительном комитете СНГ в Минске первый заместитель министра иностранных дел нашей страны Асеин Исаев официально представил Концепцию председательства Кыргызской Республики в Содружестве Независимых Государств в 2023 году.



Её презентация состоялась в рамках первого в этом году заседания совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ в уставных и других органах Содружества.

Исаев рассказал о приоритетах председательства Кыргызстана, в том числе о взаимодействии в СНГ по вопросам экологической и климатической повестки, а также в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортной сферах.

Кроме того, он призвал партнёров поддержать и принять активное участие в тематических мероприятиях, планируемых к проведению на площадке СНГ в честь 95-летия выдающегося писателя Ч. Айтматова и популяризации русского языка через изучение его произведений в рамках объявленного в СНГ 2023 года Годом русского языка как языка межнационального общения.

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