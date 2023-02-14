Ваше горе — наше горе

Президент Садыр Жапаров посетил посольство Турецкой Республики в Кыргызстане, чтобы лично выразить сочувствие турецкому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений.



Глава государства оставил запись в книге соболезнований, где от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил искренние слова соболезнования и поддержку братскому турецкому народу. Он отметил, что Кыргызская Республика разделяет горе братского народа Турции, страдающего от разрушительного стихийного бедствия.

«На сегодня землетрясение разрушило множество зданий, и сердца кыргызстанцев скорбят о тысячах турецких братьев и сестёр, ставших жертвами этого стихийного бедствия. Ваше горе — это наше горе! Турецкий народ и Турция занимают большое место в наших сердцах.

По традиции наших предков, мы всегда готовы поддержать вас и предложить необходимую помощь, так как с турецким народом нас связывают общенациональные корни, единая история. От имени всего кыргызского народа и от себя лично приношу глубочайшие соболезнования родным и близким нашего братского турецкого народа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим от землетрясения», — написал Президент Садыр Жапаров.

Автор: -