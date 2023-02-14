Как ТЭЦ Бишкека вывели из себя

Наконец-то публично, с официальных трибун было признано, что столичная теплоэлектроцентраль гробит своё оборудование и городскую атмосферу непригодным местным углём. Причём из года в год, начиная с 2010-го.

ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ

На прошлой неделе постоянная комиссия Бишкекского горкенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии рассматривала влияние работы ТЭЦ на качество воздуха. И, по мнению депутата Гульнары Сатыбалдиевой, проблема со смогом появилась после реконструкции ТЭЦ и перехода с карагандинского на кавакский уголь. «Это бурый уголь, он недозрелый, у него высокая зольность, поэтому никакие фильтры не помогут. Везде в энергетике используют каменный, у которого характеристики лучше. Я думаю, если бы использовали проектный вид топлива, такого смога бы сейчас не было», — считает депутат.

На что директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу отреагировал так: «Да, если на оборудовании заложен какой-то вид угля, то его и надо сжигать. Это как с машиной: если она рассчитана на бензин Аи-95, то на нём и ездят, а если использовать другой, то это приведёт к плохим последствиям». По его словам, решение о сжигании местного угля в своё время приняли, чтобы поддержать отечественную промышленность. «В этом году завезли один миллион 50 тысяч тонн местного угля и 400 тысяч — импортного. На следующий отопительный сезон рассматривается снижение объёма отечественного угля и увеличение импортного», — пояснил директор ТЭЦ. В свою очередь депутат Сатыбалдиева предложила полностью перейти на проектный (карагандинский) уголь. «Хотя бы в качестве эксперимента на год. Я понимаю, этот вопрос ТЭЦ не решает самостоятельно. Но или мы сейчас поддерживаем месторождение какого-то бизнесмена, или на кону здоровье народа. Мы травим город».

Депутаты столицы поинтересовались переводом ТЭЦ на газ. Нурлан Омуркул уулу считает, что технических сложностей в этом нет. Однако «каждый год этот вопрос поднимается. Но, насколько я знаю, в связи с экономическими проблемами пока не продвинулся. Себестоимость электроэнергии и теплоэнергии вырастет».

А вот замминистра энергетики Сабырбек Султанбеков не согласен с тем, что сжигание бурого угля — главный источник смога. На круглом столе по этой теме он сказал: «Проблема в изменении розы ветров. Это происходило из-за хаотичного строительства. Но для того чтобы уменьшить вредное воздействие теплоэлектроцентрали на качество воздуха, применяются новые механизмы. Такая проблема была в Южной Корее 50 лет назад. Они вышли из ситуации с помощью катализаторов для сжигания угля. Это устройство помогает на 30 процентов снизить выбросы и увеличить калорийность топлива. Если это даст положительный эффект, мы начнём к зиме 2023-2024 годов закупать такие катализаторы и рекомендовать их к применению и в частных домовладениях».

А ещё Султанбеков сообщил, что кыргызстанские учёные предлагают применение смеси углерода с водой, которая увеличивает калорийность местного угля. Если это опытное сжигание даст хорошие результаты, то котельные «Кыргызтеплоэнерго» будут переводить на использование таких установок. Это специальные форсунки, которые распыляют водоуглеродную смесь. Таким образом мы со своей стороны стремимся решить экологические вопросы», — похоже, с чувством глубокого удовлетворения заключил замминистра.

Ну и под сурдинку. Заместитель председателя Кабинета министров Торобаев провёл совещание по дорожной карте борьбы со смогом в столице. Чтобы не дымили, не пылили, не сжигали автопокрышки, не строили где попало и не рубили деревья, которых и так мало. Для всего этого планируется привлечение финансовых ресурсов из различных источников и создаётся рабочая группа из представителей госорганов. Её заседания на регулярной основе и будет проводить Торобаев.

СМОГ ДОСТАЛ ДО ПЕЧЁНОК

По данным Минздрава, за последние десять лет в стране увеличилось число обращений с бронхиальными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее распространённые болезни — пневмония, хронический бронхит, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких. Пульмонологи и аллергологи бьют тревогу: «У многих из тех, кто задыхается, лёгкие поражены заболеваниями, которые не встречались раньше. Одна из причин — загрязнение воздуха. Особенно в Бишкеке». Кривая заболеваемости активно пошла вверх за последнее время. Аллергики, страдая сезонно, стали чихать и кашлять круглогодично. Особенно зимой.

Первый смоговый пик пришёлся на ноябрь 2019 года — значение по Бишкеку было 227 (по шкале от нуля до 500 единиц). Самое высокое на тот момент в мире, выше, чем в Пекине и Мумбае.

В правительстве основным источником загрязнения считают всё-таки автомобили. Их в Бишкеке зарегистрировано около 500 тысяч штук — по одному авто на каждого второго жителя столицы, в 10 раз больше количества, на которое рассчитан город (статистика 2020 года). Большая часть этих авто — подержанные из Европы и Юго-Восточной Азии. При этом техосмотр необходим только для коммерческого, но не личного транспорта. Контроля за ввозимыми нефтепродуктами по сути тоже нет. И многие автомобилисты заправляются некачественным бензином.

Однако, как замечают эксперты, количество автомобилей остаётся одинаковым круглый год, а качество воздуха ухудшается именно в отопительный период. Значит, частным домовладельцам надо отказываться от твёрдого топлива. Но топить дома углём (особенно местным) в три раза дешевле, чем газом. Поэтому топят в новостройках чем попало: покрышками, клеёнками, мусором, швейными обрезками.

Вы попробуйте пробежать пару-тройку километров по городу. Если без маски — придётся смывать чёрный пот с лица от сажи и копоти, запах гари остаётся на волосах. Если в маске — она из белой станет тёмно-серой.

В общем, приехали. Из зелёно-голубого оазиса 1980 года Бишкек превратился в сумрачно-серый мегаполис, в котором нечем дышать.

ОТ ПРОЖЕКТОВ — К ШАБЫРКУЛЮ

И кто даст гарантии, что (махнув рукой на смог нынешнего сезона) в следующую отопительную годину всё будет бело-голубым? Никто! Потому что завозюкали проблему до безысходности. Особенно с видом топлива для ТЭЦ. Помнится, при директоре Льве Васильеве было два топлива: каменный уголь и мазут (примерно 20 процентов) с газом. На сие предприятие и было заточено. Вопрос тогда стоял такой: передавать ТЭЦ мэрии или нет. А если передавать, кто будет отвечать за поставки того же угля из Казахстана.

Теплоэлектроцентраль могла бы взять эту ношу на себя. Но активистов поживиться на поставках и без ТЭЦ было достаточно.

Хоть что-то сегодня изменилось? Решили перейти на местный уголь. И вроде как совсем недавно прекратились (или затихли?) войны между кара-кечинскими угольными баронами. Власти даже вынуждены были ОМОН туда посылать. И это притом, что местный уголь недозрелый, с высокой зольностью, когда никакие фильтры не помогут. Природу нельзя обмануть, её можно только изгадить.

Слушайте, какие катализаторы (как в Южной Корее?), какие форсунки, распыляющие водоуглеродную смесь?! Опустился бы замминистра Султанбеков на землю. Кто все эти изделия будет покупать? Бедное население, для которого и 2-3 тонны угля по цене кажутся неподъёмными? Да ещё такого зольного, с вылетающей в трубу сажей.

А вспомним, лет 10 назад не было такой острой проблемы. Потому что ТЭЦ и частному потребителю поставлялся каменный уголь из Казахстана. И только в незначительных количествах, незначительных, из Кара-Кечинского разреза. А потом взыграл квасной патриотизм. Поставить бы у позорного столба всех этих инициаторов. Помнится, особенно рвали глотки тогда депутаты парламента: только своё сырьё! Только свой — бурый, зольный, недозрелый — но кара-кечинский!

На одном из сайтов в октябре 2021 года было опубликовано рассуждение министра природных ресурсов, экологии и технадзора Динары Кутмановой: «ТЭЦ была запроектирована на карагандинский уголь. В 2010 году её специалисты отошли от проектного топлива. Когда я стала поднимать вопрос, почему, они ответили, что тогда Караганда не смогла обеспечить поставку угля. Ну год не смогла. Что, она 10 лет не могла? В Караганде мы спросили, они что, не работали и не могли поставлять уголь? Нам ответили: предприятия работают, всё нормально».

Тогда было проведено правительственное совещание с требованием от руководства ТЭЦ дать обоснование, кто разрешил перейти на непроектное топливо. Оказалось, что разрешения нет. «Как минимум должно быть обоснование, почему непроектное топливо жгут в котлах. Нет ни технико-экономического, ни экологического обоснования. Переход на местное топливо сопровождается увеличением выбросов», — поясняет Кутманова и добавляет: «Сейчас мы просим ТЭЦ обосновать, почему пошли на увеличение выбросов, кто разрешил перейти на другое топливо. Потому что сама теплоэлектроцентраль не может такие решения принимать, они только организовывают процесс».

А ещё Кутманова в том интервью сайту говорила, что Минприроды просит ТЭЦ объяснить, почему пошли на увеличение выбросов. А также выяснилось, что с 2015 года нет предельно допустимых норм выбросов, есть только временно согласованные нормы. Тогда как ТЭЦ должна была принимать меры по снижению выбросов, но она этого не делала.

Повторим, это интервью вышло в октябре 2021 года. А в июне 2022 года тогдашний министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил на круглом столе: «На ТЭЦ Бишкека будут поставлять уголь с Кара-Кече. На покупку импортного из страны уходит 32 млн долларов. Мы исключили это, теперь деньги останутся у нас». И, внимание: «У угля с Кара-Кече ниже калорийность, поэтому объёмы поставок будут выше, что станет поддержкой отечественного производителя». Прогнулся, так прогнулся. Выше — потому что ниже. А уж как взбодрились, видимо, угольные бароны. Ещё бы там побольше ручного труда, чтобы сэкономить бензин и солярку для экскаваторов…

Этот Доскул ещё что-то стал возражать, когда его турнули с должности (ужо я всех выведу на чистую воду).

После его, Доскула Бекмурзаева, заявления глава ГП «Кыргызкомур» Мирлан Жакыпов подал в отставку, потому что полностью перейти на отечественный уголь было невозможно. И он не захотел стать ответственным за срыв отопительного сезона.

Сезон с грехом пополам подходит к концу. Но во что превратятся котлы после сгорания местного угля? А выброс золы в атмосферу — 20 процентов. Это 200 кг от одной тонны, тогда как карагандинского — 7 процентов.

Такое впечатление, что одна рука в правительстве не ведает, что делает другая. Кутманова говорит только о проектном карагандинском (и шабыркульском!) угле, бывший министр энергетики Бекмурзаев — о только низкокалорийном кара-кечинском, а замминистра энергетики Султанбеков — о катализаторах, форсунках (для какого из углей?), стараясь со своей стороны решить экологические вопросы.

Ничего вы не решите, любезные, потому что не знаете, как. В конце марта завершится отопительный сезон. И что, начнёте с ходу к следующему сезону закупать форсунки и катализаторы? И рассматривать вопрос по снижению закупок отечественного угля? А с какого объёма по какой? И на сколько это скажется на чистоте воздуха? Нет ответа. Тогда почему бы не вернуться к идее десятилетней давности и не отдать ТЭЦ в аутсорсинг (передача полномочий) казахстанской (такой-то) компании? Потому что, когда отдадут теплоэлектроцентраль в юрисдикцию мэрии, понизится только статус объекта, но не его проблемы.

Однако другие мысли обуревают мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова: «Когда мы передали «Кыргызгаз» за один доллар «Газпрому», их обязанностью было газифицировать весь Бишкек до 2023 года, включая все 47 жилмассивов. Но, к сожалению, лишь в 27 из них провели газ. И только 30 процентов из этих районов перешли на газовое отопление. Потому что газ всё ещё остаётся дорогим топливом». Добавим к сказанному мэром: установить газовый котёл и провести трубы обойдётся в среднем в 80 тысяч сомов. Дешевле отапливать дома электричеством, но в стране уже много лет наблюдается его дефицит. И таки да, в мае грядёт повышение тарифа на него.

А тут ещё премьер Акылбек Жапаров внёс предложение отказаться в крупных городах (а их два — Бишкек и Ош) от теплоэлектроцентралей, а возводить в новостройках небольшие отопительные объекты. Видимо, районно-квартальные… Тут голова кругом пойдёт. И остаётся только гадать, имея в виду действующих лиц и исполнителей вместе и порознь: и кто его знает, чего он вздыхает, на что намекает, чего он теряет…

Ибо, по данным датчиков Кыргызгидромета, в январе в Бишкеке был только один день с чистым воздухом — 11 числа, когда шёл сильный снег. Уже на следующий день столбик термометра опустился до отметки ниже 20 градусов. С этого дня ситуация стала резко ухудшаться. Бишкек бил все антирекорды, прослыв самым грязным городом планеты.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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