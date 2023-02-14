Помочь Афганистану

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов в Москве принял участие в пятой многосторонней встрече секретарей советов безопасности / советников по национальной безопасности по афганской проблематике.



В своём выступлении Марат Иманкулов отметил, что обстановка в Афганистане продолжает оставаться крайне сложной как в направлении противодействия терроризму, экстремизму и наркотрафику, так и в гуманитарной сфере. Такое положение дел увеличивает степень рисков безопасности для стран-соседей и региона в целом. Он добавил, что перед государствами, которые желают мира и стабильности Афганистану, стоит задача активного поиска и быстрого задействования эффективных мер и механизмов урегулирования ситуации. И подчеркнул, что афганский народ, десятилетиями находящийся в состоянии войн и конфликтов, достоин жить в мире и смотреть в будущее с уверенностью. Интересы международной и региональной стабильности требуют от мирового сообщества скорейшего оказания Афганистану достаточной и столь необходимой гуманитарной помощи, а также предоставления широкого содействия в решении социальных и других вопросов жизнеобеспечения населения.

В мероприятии приняли участие секретари советов безопасности/советники по национальной безопасности Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и представители дипломатического корпуса Китая и Туркменистана. Далее состоялась встреча глав делегаций с Президентом России Владимиром Путиным.

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