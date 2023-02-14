Возобновление работы проектов с Китаем

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Ду Дэвень.

«Реализацию ранее подписанных договоров и меморандумов между нашими странами, приостановленных из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновят. Предлагаю, в частности, начать работу по реализации договорённостей, достигнутых по итогам бизнес-форума, проведённого в рамках визита Председателя Китая Си Цзиньпина в Кыргызстан в 2019 году», — сказал Бакыт Торобаев.

Отметим, что на бизнес-форуме подписано 24 меморандума и соглашения. В области внешнеэкономических связей наша страна рассматривает Поднебесную в качестве одного из основных партнёров. По статистике, за 11 месяцев 2022 года торговый оборот между двумя государствами составил $3 млрд 678 млн, из них экспорт — $52 млн, импорт — $3 млрд 626 млн.

«Мы благодарны за помощь в реализации на основе грантовых проектов проекта строительства отводного Чуйского канала-2 (ОЧК-2), который позволит повысить водоснабжение наших орошаемых земель. Строительные работы здесь предлагается возобновить весной», — сказал Бакыт Торобаев.

Кроме того, крупным транспортным проектом является строительство железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». В этом направлении стороны должны завершить необходимые полевые исследования и разработку технико-экономического обоснования к июню.

Ду Дэвень в свою очередь подчеркнула заинтересованность китайской стороны в увеличении объёмов поставок местной сельскохозяйственной продукции на китайский рынок. «Мы готовы оказать содействие экспортёрам в создании благоприятных условий», — сказала она. Отметим, что в 2021 году в

отечественную экономику привлечено более $233 млн прямых инвестиций из Китая. С января по сентябрь 2022 года этот показатель составил $219 млн 701 тыс.

Бакыт Торобаев также обратил внимание на то, что полноценная работа пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам» является ключевым фактором дальнейшего увеличения взаимной торговли между двумя странами.

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