Визит состоялся. Даём оценку

Первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев принял участие в работе круглого стола «Кыргызстан и Узбекистан: новые перспективы стратегического партнёрства», посвящённого итогам государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику 26-27 января 2023 года.

Круглый стол организовали Международный институт Центральной Азии и председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по международным делам и межпарламентским связям Дилором Файзиева.

В мероприятии также приняли участие депутаты Олий Мажлиса Узбекистана, представители дипломатического корпуса, экспертно-аналитических и научных кругов, а также министерств и ведомств двух стран. В своём приветственном выступлении А. Исаев дал высокую оценку итогам государственного визита Президента Ш. Мирзиёева, который стал поистине историческим и открыл новую страницу в кыргызско-узбекских отношениях.

Участники круглого стола обменялись мнением о перспективах дальнейшего развития двусторонних кыргызско-узбекских отношений.

В рамках этого мероприятия состоялись рабочие встречи А. Исаева с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Б. Саидовым, его заместителем Б. Аълоевым и директором Международного института Центральной Азии, экс-министром иностранных дел Республики Узбекистан В. Норовым.

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