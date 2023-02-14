Устойчивым образом

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с постоянным координатором системы ООН в КР Кристин Антье Граве.

Амангельдиев отметил, что Кыргызстан высоко ценит сотрудничество с ООН и нацелен на дальнейшее развитие взаимодействия по всем ключевым вопросам.

Стороны обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества, в том числе планы по реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития в КР на 2023-2027 годы.

Министр проинформировал о том, что утверждён план действий Кабинета министров на 2023 год, подчеркнув, что мероприятия направлены на укрепление национальной экономики с отдельным фокусом на развитие зелёной экономики.

Также участники встречи обменялись мнениями о текущей экономической ситуации в стране и обсудили ключевые вопросы Целей устойчивого развития.

Со своей стороны постоянный координатор системы ООН в КР Антье Граве высоко оценила роль и работу Министерства экономики и коммерции в достижении национальных целей и выра-

зила готовность оказать всестороннюю поддержку по всем аспектам.

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