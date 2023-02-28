Родственники по духу и культуре

В городе Туркестане Республики Казахстан состоялся первый форум глав парламентов стран Центральной Азии. На нём главы парламентов стран-участниц выступили с обращением от имени президентов своих стран.



Торага Жогорку Кенеша зачитал обращение Президента Садыра Жапарова, в котором отмечено, что Центральная Азия — это обширный регион, самодостаточный, богатый человеческими и природными ресурсами, обладающий большим потенциалом во всех сферах. «Актуальность и необходимость укрепления регионального взаимодействия ещё раз подтверждена на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в городе Чолпон-Ате в июле 2022 года. На данной встрече приняты стратегические документы по дальнейшему углублению партнёрства в регионе, а также подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке», — говорится в послании.

Также в обращении Садыр Жапаров приветствовал проведение первого форума глав парламентов стран Центральной Азии и подчеркнул высокую роль парламентов в реализации поставленных целей.

Далее торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев выступил с речью, отметив, что вопрос проведения межпарламентского форума поднимался на четвёртой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в городе Чолпон-Ате.

«Народы, населяющие Центрально-Азиатский регион, родственны по духу и культуре. Помимо исторических связей нас объединяют тесные добрососедские отношения и Великий Шёлковый путь. Поэтому считаю, что данная площадка, организованная для укрепления партнёрства, поспособствует конструктивному диалогу и обмену опытом, обсуждению достигнутых успехов и проблем в регионе», — сказал он, подчеркнув, что Кыргызстан всегда выступал за тесное региональное сотрудничество, укрепление мира и усиление позиций Центральной Азии на мировой арене.

«Нас радует положительная тенденция наращивания партнёрства между странами Центральной Азии в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах. Теперь, с учётом глобальной ситуации, нам надо развивать сотрудничество, направленное на повышение устойчивости государств Центральной Азии к новым вызовам и кризисам. В частности, двигатель развития региона — это формирование свободной торговли, инвестиции, развитие транспортно-транзитной инфраструктуры и цифровизация. Поэтому нам нужно совместно работать над устранением препятствий и недостатков», — добавил торага и обозначил, что также один из главных факторов устойчивого развития стран Центральной Азии — комплексное и эффективное использование водно-энергетических ресурсов.

Нурланбек Шакиев, отметив высокую роль парламентов в реализации вышеуказанных предложений, сказал, что для Жогорку Кенеша углубление и укрепление межпарламентского сотрудничества находятся в приоритете.

Председатель Сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев напомнил, что в рамках своего официального визита в Кыргызстан он участвовал в форуме «Чингиз Айтматов — духовное богатство кыргызско-казахского народа».

«Как мы все знаем, известный писатель всегда говорил о дружбе, единстве и необходимости тесного сотрудничества в Центральной Азии», — сказал он.

Также на форуме участники представили доклады, посвящённые укреплению всестороннего стратегического сотрудничества между странами Центральной Азии и роли парламентов в этом процессе, в завершение мероприятия они приняли итоговую декларацию.

В работе данного форума принимали участие депутаты Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров, Марлен Маматалиев, Ырысбек Атажанов, Чынгыз Ажибаев, Мейкинбек Абдалиев и Фарходбек Алимжанов.

На полях форума

Торага Нурланбек Шакиев встретился с председателем Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

Стороны обсудили вопросы укрепления и расширения политических, экономических и культурно-гуманитарных связей. Торага Нурланбек Шакиев, отметив, что межгосударственное сотрудничество между республиками активно развивается с момента обретения независимости, подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем укреплении дружественных и добрососедских отношений.

«Ваш недавний официальный визит в Бишкек придал дополнительный импульс укреплению межпарламентских связей, и символично то, что мы вновь встречаемся в священном городе Туркестане в рамках первого форума руководителей парламентов стран Центральной Азии. Уверен, что наши первые шаги, начатые в городе, известном своими историческими деятелями, окажутся успешными, и благодаря расширению межпарламентского взаимодействия сотрудничество стран региона выйдет на новый уровень. Ведь не зря говорят, что близкий сосед лучше дальнего родственника. Пять независимых государств, живущих дружно бок о бок с незапамятных времён, должны поддерживать друг друга и стараться решать свои проблемы самостоятельно», — сказал он.

Торага Нурланбек Шакиев также поздравил Маулена Ашимбаева с повторным избранием его председателем Сената парламента Казахстана и пожелал ему успехов на данном посту.

На встрече обсуждались и вопросы увеличения товарооборота между странами до 2 миллиардов долларов США, создания совместного торгово-логистического комплекса, строительства автомобильной дороги Чолпон-Ата — Алматы.

В свою очередь Маулен Ашимбаев отметил, что два народа связывают не только братские отношения, но и стратегическое партнёрство. Он сообщил, что по вопросам, поднятым в ходе его официального визита в Бишкек, ведётся соответствующая работа. В том числе доведены до Президента и профильных госорганов и рассматриваются предложения Кыргызстана по применению упрощённого алгоритма пребывания для кыргызских мигрантов», — добавил он.

Нурланбек Шакиев ещё раз призвал решить проблемы с пребыванием трудовых мигрантов Кыргызстана на территории Казахстана и выразил надежду на разрешение вопроса в положительном ключе.

В заключение Маулен Ашимбаев пригласил торага Нурланбека Шакиева посетить Казахстан с официальным визитом.

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