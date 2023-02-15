Кыргызстан — Венгрия: расширяем стратегическое партнёрство

Закончился официальный визит Президента Садыра Жапарова в Венгрию



В Будапеште состоялась церемония официальной встречи Президента Садыра Жапарова с Президентом Венгрии Каталин Новак.

Кортеж главы государства в сопровождении конных гусар прибыл на площадь Лайоша Кошуты, где его встретила Президент Венгрии Каталин Новак. После приветствия Почётного караула, под звуки «Марша Ракоци» в исполнении военного оркестра президенты прошли по ковровой дорожке и остановились возле флага гарнизона Будапешта. Оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Садыр Жапаров и Каталин Новак приветствовали флаг с гербом Венгрии и представили членов своих официальных делегаций. Церемонию завершил торжественный марш личного состава гарнизона, конных гусар и военного оркестра.

Разговор об актуальном

Далее Президент Садыр Жапаров провёл двусторонние переговоры с Президентом Каталин Новак. Встреча состоялась в президентской резиденции — во дворце Шандора. После церемонии официального фотографирования Садыр Жапаров оставил запись в книге почётных гостей.

Далее Садыр Жапаров и Каталин Новак перешли в зал для переговоров в формате тет-а-тет, а затем провели встречу в расширенном формате, обсудив актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе по укреплению политического сотрудничества, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Каталин Новак поблагодарила Садыра Жапаров за визит в Венгрию и отметила имеющиеся хорошие возможности для углубления сотрудничества. Она подчеркнула, что подписание ряда документов в рамках переговоров станет хорошим толчком для будущего двусторонних отношений, а также выразила готовность к практическому сотрудничеству по ряду направлений. И отметила, что благодаря культурной схожести двух народов сотрудничество стран будет на высоком уровне.

Садыр Жапаров поблагодарил Каталин Новак за гостеприимство, оказанное кыргызской делегации. Он почеркнул, что кыргызский и венгерский народы — братские, и Кыргызстан через Венгрию открывает дверь в Европу. Президент выразил готовность сотрудничать с Венгрией и странами Европы в политико-экономическом направлении. Он высоко оценил уровень политического сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией, а также отметил активную работу Венгерско-Кыргызского фонда развития.

Вместе с этим сказал об имеющемся значительном потенциале для усиления торгово-экономических отношений между странами. Садыр Жапаров пригласил Каталин Новак посетить Кыргызстан в удобное для неё время.

Совместная декларация

Затем президенты подписали Совместную декларацию об укреплении и развитии стратегического партнёрства между Кыргызской Республикой и Венгрией.

В тексте документа говорится:

«По приглашению венгерской стороны Президент Кыргызской Республики С. Жапаров 13-14 февраля 2023 года посетил Венгрию с официальным визитом.

Главы делегаций Кыргызской Республики и Венгрии в открытой и дружественной обстановке всесторонне обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-венгерских отношений в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, отвечающие интересам двух государств.

Стороны с удовлетворением отметили активное взаимодействие двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях и подтвердили неизменную приверженность принципам и обязательствам, заложенным в Совместной декларации о принципах и направлениях сотрудничества между Кыргызской Республикой и Венгрией от 1 ноября 1997 года, Совместной декларации между Кыргызской Республикой и Венгрией о стратегическом партнёрстве от 29 сентября 2020 года. Придавая важное значение дальнейшему развитию доверительного, конструктивного диалога на всех уровнях взаимодействия, стороны заявляют об их намерении к укреплению и расширению стратегического партнёрства. Стороны подчёркивают важность дальнейшего развития двустороннего политического диалога и продолжения работы в рамках кыргызско-венгерского Стратегического совета. Стороны выражают намерение и далее развивать и укреплять межпарламентские связи. Стороны подчёркивают приоритетное значение сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах и выражают стремление к его поступательному наращиванию, и намерены развивать взаимное сотрудничество в областях сельского хозяйства, промышленности, энергетики, зелёной, креативной экономики, транспорта, цифровизации, торговли, горнодобывающей и текстильной промышленности, в том числе обмениваться опытом о деятельности Свободных экономических зон.

Стороны высоко оценивают деятельность Венгерско-Кыргызского фонда развития как актуального механизма укрепления и расширения экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Венгрией. Стороны договорились рассмотреть возможность обсуждения увеличения уставного капитала фонда после начала реализации первых перспективных совместных проектов фонда в целях реализации важных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, представляющих взаимный интерес.

Стороны поддерживают дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, энергетики, туризма в рамках деятельности фонда. Стороны подчеркнули значительный прогресс, достигнутый в рамках кыргызско-венгерской Межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и отметили важность дальнейшего наращивания сотрудничества между министерствами и ведомствами двух стран. В связи с чем стороны поддержали необходимость проведения следующего заседания кыргызско-венгерской Межправительственной Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, сроки проведения которого будут согласованы дополнительно, а также договорились продолжить работу в рамках кыргызско-венгерского Делового совета. Стороны договорились продолжить работу по открытию прямого авиасообщения по маршруту Будапешт — Бишкек — Будапешт. Открытие прямого авиарейса между столицами двух стран поспособствует привлечению инвестиций, развитию туризма.

Стороны, приветствуя активизацию кыргызско-венгерского культурно-гуманитарного сотрудничества, отмечают важность продолжения реализации совместных проектов в сфере образования. Стороны приветствуют проведение Первого форума ректоров вузов Кыргызской Республики и Венгрии в Будапеште 13-14 февраля 2023 года. Стороны приветствуют практику регулярных контактов между представителями научных кругов Кыргызской Республики и Венгрии. Стороны будут всемерно поощрять развитие сотрудничества между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами двух стран, совместное участие в международных научных мероприятиях. Стороны подтверждают готовность оказывать содействие проведению совместных выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия, а также популяризации близких народам Кыргызской Республики и Венгрии традиций и духовных ценностей.

Стороны позитивно оценили облегчение условий для трудоустройства граждан Кыргызской Республики в Венгрии, а также отметили важность создания благоприятных условий пребывания на территориях двух стран граждан Кыргызской Республики и Венгрии, в том числе осуществляющих трудовую деятельность.

Стороны подтверждают готовность к углублению взаимодействия в рамках Организации Объединённых Наций, Европейского союза, Организации тюркских государств и других международных организаций в целях поддержания глобальной безопасности и мира всеобъемлющего устойчивого развития, сохранения и защиты биоразнообразия, горных экосистем и климата. Стороны отметили важность взаимной поддержки кандидатур двух государств в выборные органы ООН и других международных организаций. Стороны отметили, что Кыргызская Республика и Венгрия продолжат последовательно укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках борьбы с международным терроризмом, различными формами транснациональной организованной преступности и другими угрозами безопасности в интересах обеспечения национальной безопасности двух государств. Стороны подчеркнули, что состоявшиеся плодотворные переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать поступательному развитию двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и Венгрией в духе стратегического партнёрства.

Президент Кыргызской Республики С. Жапаров выразил признательность руководству и народу Венгрии, за оказанный кыргызской делегации тёплый приём и гостеприимство и пригласил Президента Венгрии Каталин Новак и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Кыргызскую Республику с ответными визитами. Приглашения с благодарностью приняты».

Подписаны документы:

В Будапеште подписан также ряд двусторонних документов, направленных на укрепление кыргызско-венгерского взаимодействия.

Соглашения о сотрудничестве: в правовой сфере между Министерством юстиции КР и Министерством юстиции Венгрии; в сфере судебно-экспертной деятельности между Министерством юстиции КР и Министерством юстиции Венгрии; между Министерством цифрового развития КР и Национальным архивом Венгрии; между Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете министров КР и Национальным органом по защите данных и свободе информации Венгрии; Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте КР им. Ж. Абдрахманова и Университетом государственной службы Венгрии; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Дипломатической академией МИД КР им. К. Дикамбаева и Будапештским университетом им. Этвоша Лорана.

Впереди совместные проекты

Затем Президент Садыр Жапаров сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с Президентом Венгрии Каталин Новак.

«Уважаемая г-жа Каталин Новак!

Уважаемые представители СМИ!

Дамы и господа!

Прежде всего выражаю глубокую признательность Президенту Венгрии Каталин Новак и братскому венгерскому народу за гостеприимство и тёплый приём, оказанные мне и членам кыргызской делегации. С глубоким удовлетворением отмечаем существующее стратегическое партнёрство между Кыргызстаном и Венгрией. Сегодня мы с г-жой Каталин Новак подписали Совместную декларацию об укреплении и развитии стратегического партнёрства между Кыргызской Республикой и Венгрией. Мы провели конструктивные переговоры, обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

За годы сотрудничества двух стран проделана значительная работа. В столицах обеих стран открыты посольства, созданы все важные механизмы, необходимые в рамках стратегического партнёрства: Кыргызско-Венгерский стратегический совет, Кыргызско-Венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Кыргызско-Венгерский деловой совет. Особую роль в расширении нашего торгово-экономического сотрудничества играет Венгерско-Кыргызский фонд развития. Уверен, что совместные проекты мы успешно реализуем в рамках недавно созданного фонда. Рад отметить, что в ходе Кыргызско-Венгерского бизнес-форума подписывается ряд соглашений в рамках Венгерско-Кыргызского фонда развития.

В целях дальнейшего укрепления нашего стратегического партнёрства мы договорились продолжить работу по открытию прямых рейсов по маршруту Будапешт — Бишкек — Будапешт через венгерскую авиакомпанию WizzAir. Выражаю надежду, что в ближайшее время прямые авиалинии начнут работу.

Мы также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, особенно в сфере образования. Благодарим венгерскую сторону за выделение квоты до 200 мест для обучения кыргызских студентов в венгерских вузах по программе Stipendium Hungaricum. Мы готовы к дальнейшему укреплению сотрудничества в этом направлении. С удовлетворением отмечаю, что в эти дни в гостеприимном городе Будапеште проходит Первая кыргызско-венгерская конференция ректоров с участием ведущих высших учебных заведений двух стран. Считаю, что данная конференция создаст хорошую основу для тесного сотрудничества между университетами.

Кроме того, на сегодняшней встрече мы с госпожой Каталин Новак обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, Европейского союза и Организации тюркских государств. Уверен, что договорённости, достигнутые в ходе сегодняшних переговоров, поспособствуют дальнейшему укреплению и расширению нашего стратегического партнёрства. Глубоко верю, что в дальнейшем мы достигнем самого высшего уровня в кыргызско-венгерских отношениях.

Спасибо за внимание».

У партнёрства большой потенциал

В рамках визита Президент Садыр Жапаров встретился со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах межпарламентского сотрудничества, а также двусторонней, региональной и международной повестки.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер от имени венгерского парламента приветствовал главу государства, подчеркнув, что дружественный визит Садыра Жапарова придаст новый сильный толчок развитию взаимодействия между братскими народами. Ласло Кёвер отметил значительные достижения в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других направлениях сотрудничества, вместе с тем добавив, что имеется значительный потенциал для развития и укрепления отношений.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь отметил высокий уровень сотрудничества между странами, установившими тёплые, дружественные отношения и поддерживающими регулярные контакты на всех уровнях. Садыр Жапаров подчеркнул, что Венгрия — это братская страна для Кыргызстана. Он дал высокую оценку тому, что Венгрия стала первой страной Европейского союза, с которой Кыргызстан установил стратегическое партнёрство. За годы сотрудничества страны прошли большой и плодотворный путь: в Бишкеке и Будапеште успешно функционируют посольства стран, создан Стратегический совет, запущена работа Венгерско-Кыргызского фонда развития, ведётся работа в рамках кыргызско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, Делового совета, кыргызские студенты обучаются в лучших вузах Венгрии. В то же время Садыр Жапаров подтвердил, что у двух государств ещё имеется значительный потенциал для дальнейшего развития и укрепления стратегического партнёрства.

По завершении встречи Президент Садыр Жапаров пригласил Ласло Кёвера посетить с визитом Кыргызстан и совершил ознакомительную экскурсию по зданию парламента Венгрии.

В память о дедушке

Президент Садыр Жапаров также встретился с внуками известного скульптора, архитектора и декоратора Ласло Месароша — Золтаном, Миклошом и Каталин Янчо.

Глава государства выразил своё уважение Ласло Месарошу, который, несмотря на короткую жизнь внёс значительный вклад в архитектуру современного города Бишкека, а также в становление скульптурного искусства в целом. Ласло Месарош эмигрировал в Кыргызскую ССР (г. Фрунзе) в 30-х годах прошлого века. Ряд зданий в современном Бишкеке, в том числе старый Дом правительства, железнодорожный вокзал и здание Национального банка, связаны с его именем. До сих пор сохранился сквер перед Домом правительства, нынешней администрацией Президента, спроектированный Ласло Месарошем. Его репрессировали в 1938 году. После этого его супруга Вильма Ковач с детьми остались жить во Фрунзе, как отмечают родственники — «в надежде что-нибудь узнать о его судьбе». Сама Вильма Ковач в 1942 году попадает в инфекционную больницу, после чего её след теряется. Родственникам сообщили, что она умерла, и по сей день они не знают, что же с ней произошло на самом деле. Дочь Марта Месарош неоднократно обращалась к властям Кыргызстана с просьбой оказать содействие в поиске информации о судьбе, жизни и обстоятельствах смерти её матери Вильмы Ковач. В настоящий момент Марте Месарош исполнилось 93 года, она не смогла присутствовать на встрече с главой государства.

На встрече с внуками архитектора Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызской народ высоко чтит память о заслугах Ласло Месароша — его именем названа одна из столичных улиц и установлена мемориальная доска в Бишкеке. Президент отметил, что ознакомился с неоднократными обращениями Марты Месарош, дочери Ласло Месароша, которая просила предоставить информацию о её матери Вильме Ковач. Садыр Жапаров поручил профильным государственным органам провести поиски в республиканских архивах, а затем решил лично передать материалы, найденные там: две семейные фотографии Вильмы Ковач и семь фотографий Ласло Месароша, среди них детские снимки, сделанные в начале XX века в Будапеште и Италии, а также в зрелые годы во Фрунзе. Кроме того, найдено свидетельство о смерти Вильмы Ковач. Глава государства передал внукам Месароша данные архивные снимки и документы, а также пригласил их с детьми снова приехать в Кыргызстан и увидеть наследие, оставленное их талантливым предком.

Внуки Ласло Месароша отметили, что ранее неоднократно посещали Кыргызстан для съёмок документальных и художественных фильмов, полюбили страну и ностальгируют по ней. Каталин Янчо рассказала, что дома всегда ведут разговоры о Кыргызстане, который занимает значительную часть в их сердцах. Они поблагодарили Садыра Жапарова за переданные фотографии и документы и приняли приглашение посетить Кыргызстан со своими детьми.

Дань памяти героев

В рамках официального визита Президент Садыр Жапаров возложил венок к памятнику героям Венгрии.

Главу государства на площади Героев, где находится монумент, приветствовал Почётный караул.

Под звуки фанфар военного оркестра гвардейцы установили венок на мемориальной плите Президент Садыр Жапаров поклоном головы отдал почести венгерским героям.

Фото СУЛТАНА ДОСАЛИЕВА.

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