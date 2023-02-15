Кыргызстан — региональный бизнес-оазис

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в церемонии Девятого Всемирного правительственного саммита и выступил на его панельной сессии «Цели устойчивого развития в действии» в Дубае.

В своей речи он отметил, что Дубайский всемирный правительственный саммит — уже оформившийся брэнд, знак интеллектуального качества, если можно так сказать.

«Ситуация постоянно меняется. Друг может стать врагом и наоборот. Жизнь непостоянна и меняется, как погода или самочувствие. Мы должны быть готовы к идущим к нам изменениям». Это одна из известных цитат шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна, которая могла бы стать постоянной смысловой формулой, девизом каждого Всемирного правительственного саммита. Но сегодня она наиболее актуальна, особенно в свете увеличения количества конфликтных зон, в том числе и потенциальных. Всё чаще в самых разных местах и неожиданных формах проявляют себя последствия климатических изменений, рушатся казалось бы устойчивые институты и связи, старые формы мышления не справляются с новыми вызовами. Плотность событий в последнее время настолько высокая, что мы просто физически не успеваем их спрогнозировать и осмыслить. Тем ценнее наши дискурсы в рамках Всемирного правительственного саммита и на его полях.

Очевидно, что относительно стабильное состояние системы мироустройства или индустриальной фазы его развития себя исчерпало. Мы переходим к другой, и это естественно сопровождается масштабным экономическим и геополитическим кризисом. Мир «трясёт». Глобальный энергетический кризис, повсеместная инфляция буквально бьёт рекорды, замедление второй экономики мира — Китая, что стало неожиданным для многих, а также США и Европы. И этот тревожный перечень вызовов можно продолжать практически бесконечно. Большинство аналитиков дают совсем неутешительные прогнозы на 2023 год, отмечая высокую вероятность глобальной рецессии. В этом контексте обсуждение возможных сценариев и механизмов формирования правительств будущего приобретает особый смысл. Потому что любой кризис, даже такой тяжёлый, как сейчас, не только испытание, но и возможность, и важно воспользоваться ею по максимуму.

Уважаемые участники саммита, к переходу к постиндустриальной фазе развития мы все подошли с разными ключевыми показателями. Но необходимым условием благополучного перехода, с наименьшими потерями в будущем, является некий паритет, максимальное сокращение дисбаланса между странами, хотя бы на уровне региона. При этом хочу отметить, что цифровые технологии каждый день приносят нам «сюрпризы». Я ясно вижу опасность в цифровом неравенстве государств. Очевидно, что этот дисбаланс станет страшнее индустриального отставания. Мы видим, что некоторые страны никак не могут добиться обеспечения доступа к интернету своему населению, тогда как другие активно используют такие блага искусственного интеллекта, как автопилоты для автомобилей и умные голосовые помощники. Я хочу всем нам задать резонный вопрос: неужели новые технологии увеличат этот разрыв?

Говоря о нашем регионе, хотел бы отметить следующее. С 2018 года после длительной паузы интеграционный и кооперационный центральноазиатский проект начал приобретать новые очертания и наполняться свежими смыслами. Мы понимаем, что в новой «нормальности» без регионального взаимодействия на совершенно ином уровне Центральной Азии станет очень сложно являться субъектом в масштабе мира. Кроме того, наш регион как целое однозначно более экономически конкурентоспособен в условиях глобальных тектонических изменений. Считаю очень важным подчеркнуть, что сегодня у глав государств Центральной Азии однозначно есть политическая воля на усиление интеграции и кооперации внутри региона, и это одно из решающих условий успеха любых начинаний в этом направлении. Конечно, нам предстоит ещё многое осмыслить и переосмыслить, согласовать и прийти к компромиссу, но главный посыл, в чём солидарны лидеры всех стран Центральной Азии: мы должны держаться друг за друга, отодвинув на задний план страновой эгоизм, так как есть все основания предполагать, что глобальный мир, каким мы знали его последние десятилетия, станет распадаться на локальности. Это уже чётко прослеживается, как и то, что началась борьба между крупными геополитическими игроками за формирование своих макрорегионов. И Центральной Азии, чтобы стать достойной частью одного из таких проектов, войти в него на равных, необходимо провести апгрейд собственного видения будущего как единого целого. Чем мы сейчас и занимаемся.

Дамы и господа, одним из ярких трендов, которые мы наблюдаем в последнее время, является деглобализация мировых экономик. Они пытаются наращивать внутренний потенциал и закрываться на предмет импортозамещения. Это естественно, особенно после локдаунов в период пандемии, когда глобальные логистические цепочки перестали работать в один момент. Теперь страны или целые региональные связности ускоренным темпом стремятся к аутентичности. Ещё один тренд — рост инвестиций, как государственных, так и частных, в образование и модернизацию образовательных моделей как одно из оснований для экономики знаний. Это логично, ведь следующую постиндустриальную фазу уже называют когнитивной (от латинского cognio, что означает «знание, познание, способность приобретать новые учения»). И, наконец, тренд на развитие и расширение зоны применения моделей зелёной экономики. Я неслучайно выделил эти пункты, потому что они являются приоритетными для правительства Кыргызстана.

Сегодня наша страна, без сомнения, является государством с благоприятным инвестиционным климатом для вхождения иностранных предпринимателей на рынок. Либеральный инвестиционный режим и внешнеторговая политика с минимальными административными барьерами, открытая и доверительная деловая среда, продуманные механизмы защиты собственности бизнесменов — это то, что мы уже предлагаем нашим потенциальным партнёрам. Кроме того, сейчас в фазе активной разработки находится новая финансовая стратегия страны, в основе которой лежат принципы рациональности и целесообразности, а также повышения эффективности управления. Она станет основой амбициозной национальной программы под пилотным названием «Кыргызстан — региональный бизнес-оазис». Главная цель — создать в стране максимально привлекательный инвестиционный климат. Планируется инициирование пакета законопроектов, направленных на защиту инвестиций, свободу перемещения капитала, запрет на силовое решение хозяйствующих споров, упрощение процедур регистрации и лицензирования. Также идёт разработка Инвестиционного кодекса, сочетающего все положения по привлечению и продвижению инвестиций. Масштабные денежные вложения в национальные проекты станут осваиваться в режиме «стратегического инвестора» и обеспечены дополнительными мерами защиты.

Уважаемые участники саммита, мир уже переживал фазовые переходы. Хотя это и редчайшее явление в исторической ретроспективе. Если быть точным, то сегодня мы имеем дело только с третьим фазовым переходом за всю историю человечества. Зато, в отличие от наших далёких предков, у нас уже есть некоторая последовательность, что позволяет говорить об основных законах фазовых переходов и по каким направлениям произойдёт постиндустриальный прорыв. В первую очередь это, конечно, информационные технологии. Каждый день я читаю новости про искусственный интеллект, криптовалюты и мета-вселенные, которые создают новую реальность и под которую мы, к сожалению или к счастью, должны подстраиваться.

Самое интересное, что эти прорывы совершаются гигантскими технологическими компаниями. Ирония заключается в том, что исторически правительства не признавали их субъектами международных отношений, а сейчас не можем добиться их признания. Мы полагали, что искусственный интеллект должен был заменить рутинные задачи, но, к нашему удивлению, он вытесняет креативность. Хотя известный Chat GPT сам это отрицает! Кому верить?

Цифровая валюта, которая грозит заменить банковскую систему. Новая монетарная реальность — новая цифровая реальность! Прекрасный пример этому: в Дубае за криптовалюту законно можно купить недвижимость.

По всей вероятности, прорыв станет заключаться в появлении новых технологий управления познанием, обучением, здоровьем, временем, новых бизнес-моделей и общественных отношений. И, конечно, «другая жизнь» ключевых индустриальных технологий — транспорта и энергетики.

Ещё одно направление — идейный прорыв. Здесь, осмелюсь предположить, нас ждут два процесса: появление новых идеологий, скорее всего связанных с высочайшим уровнем толерантности, что позволит её носителям жить в разных средах, не теряя собственной идентичности, и возрождение, или второе дыхание, привычных традиционных идеологий — коммунизма и либерализма.

Социальный прорыв. Исследователи говорят о том, что уже совсем скоро надо ожидать проявления новых социальных отношений и новых соцгрупп. Какие они будут, можно только предполагать, но скорее всего новые социальные классы станут традиционно основаны на отношении к средствам производства.

И, наконец, управленческий прорыв. По опыту предыдущих переходов можно говорить, что новые системы возникали в ответ на технологический, идейный и социальный прорывы. Возможно, и в этот раз будет так же. Но очевидно, что в новом мире большую роль станет играть сетевая организованность.

Фазовый переход мне представляется как столкновение изученного и освоенного до мельчайших подробностей прошлого с пока ещё не известным будущим. И то, что на уровне некоторых правительств и систем могут быть предприняты попытки реанимировать прошлое, вдохнуть в него жизнь, вернуться к нему, вполне психологически объяснимо, поскольку трудно расстаться с тем, что тебе дорого и где тебе было хорошо. Хочу привести пример из нашей повседневной жизни. У кыргызов есть древняя традиция «жыртыш», иллюстрирующая, на мой взгляд, оптимальный подход к переходу от старого к новому, когда одежду умершего уважаемого успешного человека, долгожителя, разрывали на куски и раздавали женщинам, чтобы они потом использовали их при шитье одежды, одеял в стиле курак — то есть как лоскутное одеяло. Этим примером я просто хотел отметить прагматичность нашего кочевого народа, который через тысячелетия перенёс свои традиции, обычаи и сохранил способность учиться новому. Таким образом, кут — благодать, накопленная на протяжении всей жизни покойного, оставалась в роду, передаваясь через новые изделия, сшитые в стиле курак, как можно большему числу людей. Такое лоскутное одеяло всегда уникально. В нём есть и старые кусочки ткани — носители благодати, и новые, которым только предстоит наполниться особой энергией.

В заключение хочу процитировать уважаемого вице-президента Объединённых Арабских Эмиратов, правителя Дубая Его Высочество шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, за короткое время построившего практически на песке красивейший город-оазис, которым мы не устаём восхищаться: «Мы всегда должны быть практичными, реалистичными и оптимистичными». С этим невозможно не согласиться. Хочу пожелать нам всем интересного обмена мнениями и плодотворной работы и ещё раз поблагодарить организаторов саммита за прекрасную организацию и приглашение», — сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, что Всемирный правительственный саммит -независимая и некоммерческая организация, созданная в 2013 году. При его создании организаторы позиционировали мероприятие как аналог Всемирного экономического форума в Давосе. Спикерами саммита в различное время стали соучредитель и генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск, бывший Президент США Барак Обама, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, королева Иордании Рания Аль Абдулла, экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, премьер-министр Индии Нарендра Моди, экс-президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким, со-основатель Apple Inc. Стив Возняк, бывший премьер-министр Королевства Испания Хосе Сапатеро, генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Абдул Латиф Аль Заяни, премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Глава Кабмина также провёл ряд двусторонних встреч в Дубае.

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