«Зелёный» и «чёрный» списки компаний страны

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании расширенной коллегии Министерства финансов.



В своей речи он отметил, что необходимо разработать цифровой двойник страны по финансам и использовать новые подходы в работе. Прошлый год завершился в позитивном ключе. Темп

роста валового внутреннего продукта составил 919,4 млрд сомов и приблизился к одному трлн сомов. Эти показатели позволяют не только поддерживать макроэкономическую стабильность, но и двигаться вперёд.

Глава Кабмина также подчеркнул, что совместными усилиями получен финансовый резерв, и это стало возможным благодаря многим решениям, в том числе антикризисным мерам, на которые выделены рекордные 117 млрд сомов.

Особое внимание Акылбек Жапаров обратил на систему государственных закупок, которую, по его мнению, нужно пересмотреть и улучшить. «Она остаётся сложной и недостаточно гибкой. Также стоит повысить требования к компаниям, участвующим в госзакупках, и сформировать «зелёный» и «чёрный» списки таких фирм. Последние не должны быть допущены к участию в тендерах», — отметил он и поручил привести в порядок систему государственных закупок до конца первого квартала.

Глава Кабмина также остановился на эффективности бюджетных расходов, подчеркнув особую роль в этом вопросе региональных подразделений министерства. «Информация обо всех выплатах, будь это строительство школ, ремонт дорог, выдача пенсий и пособий, должна проходить через районные финансовые управления. Возьмите эту работу на контроль», — заключил Акылбек Жапаров.

Отметим, что цифровой финансовый двойник — модель операционной деятельности компании (страны), с помощью которой можно видеть текущие и прогнозировать будущие финансовые потоки.

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