Не выполнил план — увольнение

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании расширенной коллегии Государственной таможенной службы.

Он отметил, что работа налоговой и таможенной служб неразрывно связана. «Статистические данные двух ведомств стали совпадать, расхождения незначительные. Раньше информация, приводимая фискальным органом, разнилась с цифрами таможенной службы. Проделана большая работа по цифровизация процедур, теперь мы «видим» движение товаров внутри республики», — отметил Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина также добавил, что по итогам января-ноября 2022 года объём внешней торговли составил $10,5 млрд и увеличился на 140,4%. «В том числе объём внешней торговли на 4,1 млрд сомов, или 136,2% увеличился со странами Евразийского экономического союза. Экспорт составил $2 млрд, или 77,6%, в том числе в страны ЕАЭС $1,3 млрд, или рост на 187,9%. Импорт равен $8,5 млрд, или 173,4%. План по таможенным сборам на 2023 год утверждён в размере 94,6 млрд сомов», — сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что за неисполнение плана станут принимать строгие меры. «Независимо от внешних и внутренних факторов мы доведём ресурсы консолидированного бюджета до 503 млрд сомов. За невыполненный план не только руководство, но и заместителей, заведующих отделами уволят без права на перевод в другое подразделение», — отметил Акылбек Жапаров.

По результатам работы коллегии глава Кабмина поручил создать систему цифровой таможни, обеспечить оперативное управление всеми процессами и прозрачность службы в режиме реального времени, усилить работу по упрощению процедур международной торговли и ложному декларированию при перемещении товаров и транспортных средств через государственную границу, увеличить объёмы импорта и экспорта. «Я верю, что таможенная служба впервые за 30 лет преодолеет отметку в 100 млрд сомов», — заключил председатель Кабмина.

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