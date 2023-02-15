Налоги — «круг добра»

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в расширенной коллегии Государственной налоговой службы.



Он положительно оценил работу, проводимую фискальным органом. «Мы не вводили новых налогов и даже не повышали ставки. Проделана колоссальная работа по оптимизации и совершенствованию налоговой системы. Результат не заставил себя ждать: по итогам 2022 года служба собрала 207 млрд 901,6 млн сомов налогов и страховых взносов, перевыполнив установленный план на 3,7 млрд сомов. Собранная сумма на 63,8 млрд сомов больше показателя 2021 года», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Председатель Кабмина отметил, что общими усилиями полностью перестроена система сбора налогов. «Мы изменили систему, исключили человеческий фактор и наконец увидели реальную картину: оборот товаров, финансовые средства, которые уходили в «тень», контрабанду в огромных размерах», — добавил Акылбек Жапаров.

Он также отметил работу по фискализации налоговых процедур, в рамках которой в течение 2022 года количество предпринимателей, применяющих контрольно-кассовые машины, увеличилось почти в три раза. Сейчас их использует более 65 тыс. субъектов предпринимательства. «Налоги — это так называемый круг добра, так как далее средства идут на повышение заработных плат, пенсий, пособий, вкладываются в инфраструктуру, в развитие экономики, укрепление безопасности. Сбор налогов в прошлом году обеспечил увеличение пособий в два раза, повышение заработных плат работникам бюджетной сферы. И это не предел — работа по социальной поддержке населения продолжится», — отметил Акылбек Жапаров.

По итогам коллегии глава Кабмина дал несколько поручений, отметив большую ответственность фискального органа в текущем году, где объём консолидированного бюджета утверждён в размере 503 млрд сомов. Также ряд сотрудников налоговой службы привлечены к дисциплинарной ответственности.

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