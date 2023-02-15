Анализ всех сфер экономики

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев участвовал в заседании коллегии Национального статистического комитета.

«Из статданных мы знаем, какая отрасль страны, в каком регионе развивается или, наоборот, испытывает проблемы. Необходимо провести глубокий анализ каждой сферы экономики и предоставить точную информацию в Кабинет министров», — сказал Бакыт Торобаев.

В 2022 году Национальным статистическим комитетом выполнено более 26 тысяч исчислений. Одним из важнейших направлений деятельности стал учёт населения и жилищного фонда с использованием современных технологий.

Бакыт Торобаев призвал ведомство и в дальнейшем тесно взаимодействовать со всеми государственными органами. Нацстаткому рекомендовано проводить ежемесячный анализ роста валового внутреннего продукта, состояния строительного сектора, производственной и сельскохозяйственной отраслей с обнародованием полученных результатов.

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