Проблемы южной столицы

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании расширенной коллегии Оша.



«В эпоху развития технологий город должен стать одновременно и «продвинутым», и исторически статусным. Как столица нашей страны, так и Ош в будущем имеют риск превратиться в большие деревни. Этого мы не можем допустить. Необходимо в короткие сроки завершить работу по разработке Плана детальной планировки с учётом требований времени и технологий», — заявил Акылбек Жапаров.

Он отметил, что перед городом стоят важные задачи, и остановился на трёх основных проблемах южной столицы: обеспечение населения чистой питьевой водой; недостаточность транспортных развязок, что приводит к образованию автомобильных заторов; вопросы планирования городского бюджета. «В сравнении со столицей сбор налогов в городе меньше в 10 раз, а бюджет составляет всего 2,2 млрд сомов. Для сравнения, казна Ошского государственного университета равна 4,1 млрд сомов. У города есть большие возможности. Самое главное — необходимо снизить уровень теневой экономики, тогда средства, которые уходят туда, можно направлять в городской бюджет», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он отметил, что темп работы Кабинета министров во главе с главой государства стремительный, при этом регионы страны отстают в данном направлении. «Ещё раз хочу подчеркнуть, что Бишкек и Ош должны быть локомотивами развития экономики, а не отставать. К сожалению, на деле мы видим совершенно другую картину. Который год не решается проблема по обеспечению жителей города чистой питьевой водой. В наше время её отсутствие — нонсенс. Это же базовая потребность человека. Надо принимать меры и в конце концов решить эту проблему. Мы готовы в этом помочь», — отметил Акылбек Жапаров, добавив, что вместо аморфных и заоблачных планов следует переходить к практическому решению насущных проблем жителей.

По итогам заседания коллегии принято постановление, где помимо прочего обозначены задачи, которые следует решить в текущем году. С целью обеспечения населения Оша чистой водой поручено сначала провести реконструкцию старых скважин и пробурить новые, затем построить четыре водохранилища вместимостью 6 000 куб. м (каждое), а следом совместно с Азиатским банком развития завершить возведение плотины на участке «Данги» размером 2 400 метров с протяжением двухсторонней водопроводной линии. Для улучшения системы общественного транспорта надлежит провести работу по монтажу и введению в эксплуатацию третьей троллейбусной линии и закупке электробусов.

Кроме того, по итогам 2022 года ряд сотрудников мэрии Оша поощрены за хорошую работу, а некоторые привлечены к дисциплинарной ответственности.

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