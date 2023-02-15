Документы на подпись

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание Кабмина.



В своей речи он отметил, что ежегодно рассматривается и утверждается большое количество всевозможных отраслевых программ и концепций, разработанных по инициативе самих государственных органов. «Такие документы должны создаваться только в том случае, если направлены на улучшение жизни простых людей. В противном случае они ничего не стоят», — отметил он.

Акылбек Жапаров также добавил, что руководители министерств и иных административных ведомств должны активно выявлять и искоренять давно устоявшиеся коррупционные схемы в госорганах. Это одна из основных задач.

Также на заседании утверждена Государственная программа «Доступная страна» для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2023-2030 годы. Документ направлен на оптимизацию медико-социальной экспертизы с внедрением элементов Международной классификации функционирования, развитие системы реабилитации, абилитации и раннего вмешательства для лиц с инвалидностью, создание условий для развития рынка труда и обеспечения занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание условий доступа к инфраструктуре, совершенствование системы предоставления протезно-ортопедических услуг, обеспечение доступности образовательной среды, развитие системы инклюзивного образования.

Кроме этого, решено ликвидировать открытое акционерное общество «Национальная холдинговая компания «Наследие великих кочевников», которое выступало временным внешним управляющим «Кумтор Голд Компани».

На заседании утверждён Национальный контрольный список контролируемой продукции Кыргызстана. Данное решение принято для приведения нормативных правовых актов в сфере экспортного контроля в соответствие c международными договорами в области нераспространения оружия массового поражения и создания более эффективной системы экспортного контроля.

Помимо этого, утверждена Концепция по изучению и популяризации эпоса «Манас». Решение принято для реализации Указа Президента «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» — бесценного духовного наследия кыргызского народа» и «Концепции информационной кампании «Манас» ? национальное единство и согласие».

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